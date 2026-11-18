Javier Muñoz, pescadero con 30 años de experiencia: "El mejor pescado para comer en otoño no es la merluza, sino la lubina"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Javier Muñoz destaca la lubina y el salmonete como las mejores opciones de pescado en otoño, momento en el que engordan y ganan sabor. La lubina es un pescado semigraso con solo un 1,3% de grasa y un 18% de proteína, superando en aporte proteico a alternativas tradicionales como la merluza. El experto recuerda la regla tradicional de que "todos los meses con R son buenos para el marisco", recomendando la almeja, el mejillón y la ostra en esta época. Noviembre marca además el inicio de la temporada de captura del calamar, lo que amplia las opciones frescas para la dieta otoñal.

El otoño trae consigo cambios en las pescaderías y también en los productos que alcanzan su mejor momento. Con la llegada de los meses más fríos, algunas especies ganan protagonismo por su sabor y sus características nutricionales.

Javier Muñoz, pescadero de Pescados Saturnino, ha compartido en TikTok cuáles son sus recomendaciones para aprovechar esta temporada. Entre ellas destaca la lubina, un pescado que merece más presencia en los menús cotidianos.

Según explica el profesional, tanto la lubina como el salmonete comienzan a engordar durante esta época del año. Por eso, considera que el otoño es un momento especialmente interesante para comprarlos y disfrutarlos.

"El salmonete y la lubina es cuando empiezan a engordar y es cuando más sabrosos están", señala Muñoz en su publicación. Ambos pescados presentan características que los sitúan entre las opciones más interesantes de temporada.

El experto también recuerda que estas dos especies pertenecen al grupo de los pescados semigrasos. Se encuentran, por tanto, en una categoría intermedia entre los pescados blancos y los azules, atendiendo a su contenido en grasa.

Momento óptimo

Más allá de su sabor, la lubina reúne unas propiedades nutricionales que justifican su presencia habitual en la alimentación. Aunque suele reservarse para ocasiones especiales, como las celebraciones navideñas, también puede consumirse durante el resto del año.

A diferencia de lo que podría pensarse, este pescado es blanco y presenta un contenido graso reducido. Concretamente, las grasas representan aproximadamente el 1,3% de su composición, por lo que resulta una alternativa ligera.

Uno de sus principales atractivos nutricionales es su contenido en proteínas. Estas representan alrededor del 18% de su composición, una proporción que sitúa a la lubina por encima de otros pescados conocidos, como la merluza.

Además, este alimento proporciona minerales y vitamina B12, un nutriente esencial para diferentes funciones del organismo. Su combinación de proteínas, pocas grasas y micronutrientes permite incorporarlo fácilmente a una alimentación variada y equilibrada.

En España, donde el pescado forma parte de la tradición gastronómica, aumentar su consumo puede contribuir a mejorar la calidad de la dieta. La alimentación mediterránea, precisamente, incluye estos productos entre sus principales protagonistas.

Las recomendaciones de Muñoz no terminan en los pescados de temporada. El profesional también aprovecha su publicación para recordar cuándo resulta especialmente interesante comprar determinados productos del mar.

"Todos los meses con R son buenos para el marisco", explica el pescadero. Noviembre cumple esta característica y ofrece una buena oportunidad para disfrutar de diferentes variedades.

Entre sus propuestas menciona la almeja, el mejillón y la ostra, tres productos que pueden protagonizar numerosas recetas otoñales. A ellos se suma otro alimento que comienza a ganar protagonismo durante estas fechas: el calamar.

"Ahora ya en este mes empieza la captura del calamar", apunta Muñoz. Así, el otoño ofrece distintas posibilidades para variar los menús con productos del mar y aprovechar los alimentos propios de cada temporada.