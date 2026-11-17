Javier Botana, pescadero: "El pescado más rico del otoño no es el salmón, sino el salmonete, el besugo o el cabracho"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Javier Botana, pescadero de Pescaderías Coruñesas, aconseja mirar más allá del salmón y apostar en otoño por especies como el salmonete, el besugo o los pescados de roca. El profesional destaca el valor gastronómico del salmonete por su sabor pronunciado y del besugo, cuya mejor temporada comienza en noviembre y es ideal para cocinar al horno. Para identificar la frescura de la pieza al comprar, se debe observar que el pescado tenga los ojos brillantes, las agallas frescas, los colores vivos en la piel y una carne firme. Respetar el calendario de cada temporada y alternar distintas especies en la dieta es clave para descubrir nuevos sabores y seguir las recomendaciones nutricionales.

El salmón se ha convertido en uno de los pescados más habituales en las cocinas españolas. Su facilidad para prepararlo a la plancha, al horno o en freidora de aire explica que muchas familias recurran a él varias veces al mes. Sin embargo, existen otras especies que merecen un espacio en la cesta de la compra.

Con la llegada del otoño, los mostradores de las pescaderías también ofrecen salmonetes, besugos y distintos pescados de roca. Algunos destacan por su sabor intenso, mientras que otros permiten preparar recetas tradicionales con pocos ingredientes.

Así lo explica Javier Botana, pescadero de Pescaderías Coruñesas y conocido en redes sociales como Capitán Agallas. El profesional anima a descubrir especies menos habituales y recuerda que respetar la temporada es fundamental para disfrutar del pescado en su mejor momento.

Recomienda mirar más allá

En una entrevista publicada por El País, Botana explica que conocer las características de cada especie ayuda a elegir mejor.

El pescadero destaca especialmente los pescados de roca, entre los que menciona el cabracho, el besugo, el sargo, el mero o el pez de San Pedro.

Se trata de especies que suelen tener una personalidad gastronómica muy marcada. De hecho, al hablar de estos pescados y de los azules, Botana asegura que son «los que más rock and roll tienen».

Su recomendación también pasa por prestar atención al calendario. En el caso del besugo, señala que el invierno es la mejor época para consumirlo.

Esto no impide encontrarlo durante el otoño. De hecho, noviembre marca el comienzo de su temporada en distintos calendarios comerciales españoles.

El salmonete, por su parte, también destaca durante estos meses. Es un pescado de sabor pronunciado que puede prepararse a la plancha o al horno.

Salmonete, besugo o cabracho

El salmonete es especialmente apreciado por su carne delicada y su sabor característico. Existen dos variedades comerciales habituales: el de roca y el de fango.

Su tamaño permite cocinarlo entero y resulta una opción interesante para quienes buscan una alternativa a los filetes de pescado convencionales.

El besugo tiene una carne firme y sabrosa, especialmente adecuada para preparaciones al horno con patatas, cebolla y aceite de oliva.

El cabracho, mientras tanto, destaca por su sabor intenso. Puede utilizarse para preparar caldos, guisos o el tradicional pastel de cabracho.

Sin embargo, no todos comparten exactamente la misma temporada. Mientras que el salmonete y el besugo pueden encontrarse en buen momento durante el otoño, el cabracho suele asociarse principalmente con los meses de primavera y verano, según diversos calendarios pesqueros.

Por eso, conviene preguntar al pescadero por su procedencia y disponibilidad.

Cómo elegir pescado

Botana también insiste en que la frescura es uno de los aspectos más importantes al comprar pescado.

Entre las señales que conviene observar destacan los ojos brillantes, la piel con colores vivos, las agallas de aspecto fresco y la carne firme.

En los pescados enteros, una piel apagada o unos ojos hundidos pueden indicar una pérdida de frescura, aunque la valoración debe tener en cuenta el conjunto de características.

La variedad también resulta interesante desde el punto de vista nutricional. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda alternar diferentes especies de pescado dentro de una alimentación equilibrada.

Eso sí, el salmón continúa siendo una buena elección. No se trata de eliminarlo, sino de descubrir otros sabores y aprovechar los productos disponibles en cada estación.