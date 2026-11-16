Fran Rodríguez, pescadero: "Para que el salmón esté más sabroso no hay que retirar la piel antes de cocinarlo, sino justo al servirlo"

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LO ESENCIAL Las claves Cocinar el salmón con su piel actúa como barrera térmica, evitando que los jugos se evaporen y logrando un pescado más jugoso. La piel concentra ácidos omega-3 y grasas saludables que se funden con el calor e intensifican el sabor del salmón durante la cocción. Mantener la piel ayuda a dar firmeza y evitar que la fina carne del salmón se rompa fácilmente en la sartén o el horno. El pescadero Fran Rodríguez aconseja retirar la piel tras cocinarla y hornearla sin humedad para crear un snack crujiente tipo torrezno.

Cocinar el salmón con su piel es uno de los secretos mejor guardados de los pescaderos para obtener un plato más jugoso y sabroso, e incluso se puede acabar aprovechando la misma para hacer un toque final.

Aunque a veces, en pescaderías, se pida retirar la piel del salmón, lo cierto es que esta actúa como una barrera térmica que protege la carne del pescado del calor directo de la sartén o el horno, haciendo que su cocinado sea más controlado.

Al dejarla y mantener esa cocción durante un tiempo determinado, se evita que los jugos naturales se evaporen y se garantiza, además, que el filete quede bien tierno por dentro, lo que siempre se agradece y mejora muchísimo el resultado final.

La piel es importante

Y lo más importante, más allá de servir como escudo para la cocina para mantener esa textura espectacular, la piel concentra una gran cantidad de grasas saludables y aceites esenciales, como los ácidos omega-3, tal y como señala Felipe del Valle, jefe del servicio de Nutrición del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

Con el calor, estas grasas se funden y penetran de manera constante en la carne del pescado, intensificando su sabor. Pero si se retira la piel antes de que el pescado toque la sartén, todo eso se desperdicia y se pierde un importante aporte nutricional.

Además, hay que tener en cuenta que la carne del salmón es generalmente blanda y se rompe con mucha facilidad, y la piel aporta ese toque sólido y de firmeza para que la pieza quede bien unida de cara a su ingesta.

Y para la piel, el pescadero Fran Rodríguez tiene una solución si no la queremos comer una vez cocinemos el pescado: la podemos retirar y convertirla en un snack diferente para las visitas -siendo además nutritivo y saludable-.

Se trata de una receta sencilla que permite crear una especie de torrezno con la piel, que puede servir hasta de acompañante: solo hay que eliminar la humedad de la piel y darle un toque de horno para que quede crujiente.

Lo ideal, con todo, es retirar la piel una vez el pescado ya esté cocinado, y a partir de ahí ya decidir qué se quiere hacer con ella. Pero, desde luego y tal y como señalan los pescaderos, puede ser un auténtico manjar y un snack de provecho para complementar al salmón, sin desperdiciar ni gota de omega-3.