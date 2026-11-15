Sandra, pescadera: "Para que el salmón quede más rico en otoño en un guiso, no compres lomos, sino rodajas"

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LO ESENCIAL Las claves Sandra, pescadera de Esencia del Mar, aconseja elegir el corte del salmón según la receta: las rodajas son ideales para guisos, horno o plancha. Los lomos resultan óptimos para marinar, salazón o cocinar al horno, mientras que las supremas se recomiendan especialmente para la plancha. El corte en mariposa se presenta abierto y sin espinas, por lo que la experta lo considera la opción ideal para las comidas de los niños. Nutricionalmente, el salmón aporta proteínas, omega 3 para la salud cardiovascular y cubre un alto porcentaje de las necesidades diarias de vitamina D.

El salmón es uno de los pescados más versátiles que podemos encontrar en la pescadería. Sin embargo, elegir correctamente el corte resulta fundamental para aprovechar sus posibilidades en la cocina.

Así lo explica Sandra, pescadera de Esencia del Mar, que ha compartido en TikTok cómo prepara una pieza de salmón de entre cinco y seis kilogramos. Durante el proceso, muestra distintas formas de aprovecharlo.

La profesional explica que no todos los cortes tienen la misma utilidad y que conviene escogerlos dependiendo de la receta que vayamos a preparar. Entre ellos, destaca especialmente las rodajas para elaborar guisos.

"Se puede hacer a rodajas, que viene mejor para un guiso y también para la plancha o para el horno", señala Sandra durante su explicación. Una alternativa interesante para quienes buscan preparar este pescado de diferentes maneras.

El lomo entero, por su parte, ofrece otras posibilidades culinarias. Según detalla la pescadera, este formato resulta especialmente adecuado para cocinarlo al horno, prepararlo en salazón o elaborar recetas de pescado marinado.

Un pescado saludable

También existe la posibilidad de pedir supremas, un corte que Sandra recomienda especialmente para cocinar a la plancha. Su tamaño y presentación permiten preparar las raciones de una manera cómoda y adaptada a esta técnica.

Otra alternativa es el corte en mariposa, que tiene una particularidad importante: se presenta abierto y sin espinas. Por eso, la pescadera lo considera especialmente interesante para preparar platos destinados a los más pequeños.

"Para los niños es ideal", explica, ya que este formato permite cocinar el pescado rápidamente y evita que queden espinas en la pieza. Además, al abrirse, facilita que el calor llegue correctamente a toda su carne.

Más allá de las posibilidades gastronómicas que ofrece, el salmón destaca por su composición nutricional. Se trata de un pescado azul que proporciona proteínas, grasas saludables y diferentes vitaminas y minerales esenciales.

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), contiene ácidos grasos omega 3, vitaminas del grupo B y vitaminas D y E. Concretamente, aporta el 71% de la ingesta recomendada de vitamina D y el 23% de vitamina E.

Su contenido en omega 3 resulta especialmente interesante para la salud cardiovascular. Estos ácidos grasos contribuyen a reducir el colesterol malo y favorecen la producción del colesterol bueno, además de participar en el funcionamiento del corazón.

También contiene minerales como fósforo, selenio, yodo y potasio. Por cada 100 gramos, aporta 182 kilocalorías, 18,4 gramos de proteínas y 12 gramos de grasas, según los datos nutricionales de la FEN.

Por tanto, elegir entre lomos, supremas, rodajas o mariposas dependerá fundamentalmente de la preparación. Como recuerda Sandra, el salmón admite numerosas técnicas culinarias y aprovechar cada corte permite sacarle mucho más partido.