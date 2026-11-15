José María Sánchez, pescadero: "El mejor pescado para que coman los niños no es el lenguado ni la merluza, sino el chuletón de mero"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero José María Sánchez comparte su receta de 'lagrimitas de mar' como solución para que los niños coman pescado sin protestar. Recomienda utilizar chuletón de mero por su carne firme y sabrosa, aunque también permite usar otras especies blancas o semigrasas como corvina o pargo. El secreto del plato consiste en cortar bastones de tamaño medio, lograr un rebozado crujiente y no saturar el aceite durante la fritura. Sánchez propone acompañar las tiras fritas con una salsa casera de mostaza y miel para aportar un contraste dulce y apetecible.

Conseguir que los niños coman pescado puede convertirse en una negociación diaria en muchos hogares. Sin embargo, el pescadero José María Sánchez propone una alternativa sencilla: unas lagrimitas de mar crujientes, pensadas para conquistar también a los adultos hoy.

La receta, que ha compartido en su perfil de Instagram, parte de una idea práctica: transformar un pescado blanco o semigraso en pequeños bocados fáciles de comer. Sánchez los presenta como el 'antídoto' para evitar discusiones durante las comidas.

"Para que los niños coman pescado sin rechistar, sin bronca", resume el pescadero al explicar la propuesta. Más que una elaboración complicada, el secreto está en escoger una buena pieza, limpiarla correctamente y controlar el tamaño de cada tira.

En esta ocasión utiliza un chuletón de mero, una carne firme y sabrosa que permite obtener bastones uniformes. No obstante, aclara que también pueden prepararse con corvina o pargo, siempre que se opte por especies blancas o semigrasas también.

Una propuesta sin exigencias

Una vez elegido el pescado, hay que retirar la espina y la piel para quedarse únicamente con la parte más limpia. Después se corta en tiras de tamaño medio, un detalle fundamental para conseguir una fritura homogénea y jugosa.

Sánchez advierte de que no deben quedar demasiado finas, porque podrían secarse durante la fritura, ni excesivamente gruesas, ya que correrían el riesgo de permanecer crudas por dentro. El equilibrio permite lograr un interior tierno y un exterior muy dorado.

Con los bastoncitos preparados, se añade sal al gusto y comienza el rebozado. El pescadero utiliza pan rallado sin gluten, una adaptación que explica por la intolerancia de su hijo a la harina convencional habitual.

El procedimiento consiste en batir los huevos en un plato y pasar por ellos las tiras de pescado. Conviene dejarlas unos instantes, durante unos segundos, para que se impregnen bien antes de cubrirlas con el pan rallado por completo.

Antes de freírlas, Sánchez propone acompañarlas con una salsa casera de mostaza y miel. Para prepararla hacen falta un diente de ajo, un huevo, un vaso de aceite de girasol, una pizca de sal y mostaza al gusto, preferiblemente.

Se incorpora también un chorreón de miel y se bate todo hasta conseguir la consistencia deseada. La mezcla puede quedar más espesa o ligera, según las preferencias, y aporta un contraste dulce y intenso al pescado frito recién hecho.

Con el aceite ya caliente, se termina de rebozar cada tira y se introduce en la sartén por tandas. Es importante no echar todo el pescado de golpe, porque la temperatura del aceite podría bajar y perjudicar el resultado.

Las lagrimitas deben retirarse cuando estén doradas. Así, explica el pescadero, quedan "crujientes" por fuera y conservan la jugosidad interior. Después basta con escurrirlas y servirlas recién hechas, acompañadas de la salsa preparada previamente, aparte, todavía templada y cremosa.

La propuesta no exige técnicas difíciles ni ingredientes extraordinarios y permite adaptar la elección del pescado a lo que haya en la pescadería. Para Sánchez, es una forma apetecible de acercar el pescado a los más pequeños de casa.