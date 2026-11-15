José Antonio Hernández, pescadero: "Para comprar gamba roja de calidad no mires solo el precio, sino si pesa 20 o 45 gramos"

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LO ESENCIAL Las claves José Antonio Hernández, de la Pescadería El Mero en Garrucha (Almería), aconseja mirar el peso individual de la gamba roja (de 20 a 45 gramos) más allá del precio. El calibre determina las piezas por kilo: uno de 20 gramos incluye unas 50 unidades, mientras que uno de 45 gramos contiene alrededor de 22. El tamaño influye en el uso culinario y el coste: las gambas pequeñas son ideales para arroces y guisos, y las grandes para cocinar a la plancha. El pescadero señala que la opción más cara no siempre es la mejor y recomienda consultar al profesional según la receta a preparar.

Comprar gamba roja puede convertirse en un pequeño lujo, especialmente cuando se acercan las celebraciones familiares. Sin embargo, no todas las gambas que encontramos en la pescadería tienen el mismo tamaño ni cuestan lo mismo, aunque aparentemente pertenezcan a la misma especie.

Una de las diferencias más importantes está en el calibre, es decir, el tamaño de cada ejemplar. Este detalle influye considerablemente en el precio y también en la cantidad de piezas que podemos llevarnos a casa.

Así lo explica José Antonio Hernández, propietario de la Pescadería El Mero, en Garrucha (Almería), uno de los municipios españoles más conocidos por su gamba roja. El profesional recomienda prestar atención al peso individual antes de comprar este apreciado marisco.

El tamaño que recomienda

En declaraciones recogidas por Directo al Paladar, Hernández explica que la gamba roja se comercializa habitualmente en diferentes calibres, aunque las categorías pueden variar dependiendo de la lonja y del establecimiento.

"Una gamba pequeña suele estar en unos 20 gramos, mientras que la mediana se va a los 30 y la grande en torno a los 40 y 45 gramos", señala el pescadero.

Esta diferencia resulta especialmente importante cuando comparamos precios. Una gamba de 45 gramos pesa más del doble que una de 20, por lo que comprar un kilo de cada tamaño supone llevarse cantidades muy distintas de ejemplares.

En términos aproximados, un kilo de gambas de 20 gramos contiene unas 50 unidades, mientras que uno formado por piezas de 45 gramos incluye alrededor de 22.

Por eso, antes de elegir las más grandes, conviene preguntarse cómo vamos a cocinarlas y cuántas personas van a comer.

Las gambas pequeñas pueden resultar interesantes para arroces, guisos y otras preparaciones, mientras que las grandes suelen apreciarse especialmente cuando se cocinan enteras a la plancha.

Suelen costar más

El tamaño es uno de los factores que influyen en la cotización de la gamba roja. Los ejemplares grandes suelen alcanzar precios superiores, aunque su coste también depende de las capturas, la procedencia y la demanda.

Una investigación de la Universidad de Cádiz sobre la pesquería de la gamba roja explica que las lonjas comercializan estos crustáceos por categorías de tamaño, y que los ejemplares mayores suelen alcanzar las cotizaciones más elevadas.

Sin embargo, no existe una clasificación idéntica en todos los puertos. En Palamós, por ejemplo, la marca de garantía establece diferentes categorías según el número de gambas que contiene un kilogramo.

De esta manera, el calibre permite comparar productos de características similares y entender por qué dos cajas de gamba roja pueden tener precios considerablemente distintos.

Cómo elegir y cocinar

Además del tamaño, conviene comprobar el origen, el método de producción y las condiciones de conservación del marisco.

La gamba roja debe mantenerse refrigerada y manipularse correctamente para conservar sus características. También es recomendable preguntar al pescadero cuándo ha llegado y qué calibre resulta más adecuado para la receta.

Para prepararla a la plancha, basta con utilizar una superficie caliente, unas gotas de aceite de oliva y una cocción breve, ajustando el tiempo al grosor de cada ejemplar.

Las piezas pequeñas necesitan menos tiempo que las grandes. Cocinarlas en exceso puede provocar que la carne pierda jugosidad y adquiera una textura demasiado firme.

En definitiva, la gamba roja más cara no tiene por qué ser la mejor elección para todas las recetas. Como recuerda José Antonio Hernández, conocer el tamaño permite comprar con mayor criterio y aprovechar mejor el presupuesto.