Sandra Moñino, nutricionista: "El mejor pescado para comer no es el salmón sino las sardinas, los boquerones y la caballa"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Mo!ino prioriza el consumo de sardinas, boquerones y caballa por encima del salm#n en la dieta habitual. Estas tres especies destacan por su elevada concentraci#n de omega-3, su aporte en prote!nas y su bajo contenido en mercurio. Resultan opciones m!s econ#micas que otros pescados azules y permiten diversificar el men! semanal siguiendo las recomendaciones oficiales. Mo!ino aconseja cocinarlos de forma sencilla al horno con un chorrito de aceite de oliva durante apenas 10 o 15 minutos.

El salmón se ha convertido en uno de los pescados más populares de los supermercados españoles. Su contenido en grasas saludables y su facilidad para prepararlo al horno o a la plancha lo han convertido en una opción habitual para quienes buscan cuidar su alimentación.

Sin embargo, no es necesario recurrir siempre a este pescado para incorporar nutrientes importantes a la dieta. Las sardinas, los boquerones y la caballa son tres alternativas que también destacan por su contenido en ácidos grasos omega-3 y que, además, suelen encontrarse a precios más asequibles.

Así lo explica Sandra Moñino, nutricionista y autora de Adiós a la inflamación, durante una entrevista con EL ESPAÑOL, en la que recomienda apostar por estos tres pescados para variar la alimentación familiar sin renunciar al sabor ni a sus propiedades nutricionales.

Tres pescados

"Yo lo que en mi casa nunca falta, siempre hay sardinas, boquerones y caballa", explica Moñino a EL ESPAÑOL. La especialista asegura que son tres de sus opciones favoritas por su composición nutricional y su bajo contenido en mercurio.

"Son los pescados que menos cantidad de mercurio tienen y más concentración de omega-3", señala la nutricionista, que también destaca su aporte de proteínas y su precio, generalmente inferior al de otras especies.

En realidad, estos tres pescados pertenecen al grupo de los denominados pescados azules, caracterizados por presentar una mayor proporción de grasa que los blancos. Buena parte de su interés nutricional reside en los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA, que desempeñan funciones importantes en el organismo.

Estos compuestos participan en el funcionamiento del sistema cardiovascular y forman parte de estructuras celulares, especialmente en el cerebro y la retina. Además, el pescado azul aporta proteínas de alto valor biológico, vitamina B12 y minerales como el selenio.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda consumir al menos tres raciones semanales de pescado, priorizando el azul y alternando diferentes especies. No se trata, por tanto, de eliminar el salmón, sino de introducir más variedad en el menú.

Una de las ventajas de las sardinas, los boquerones y la caballa está relacionada con su contenido en mercurio. La AESAN clasifica las tres especies entre los pescados con niveles bajos de este contaminante, aunque el salmón también pertenece a esa categoría.

El mercurio puede acumularse en los peces a través de la cadena alimentaria, especialmente en grandes depredadores como el pez espada o el atún rojo. Por este motivo, las autoridades sanitarias establecen recomendaciones especiales para embarazadas y niños.

De hecho, una investigación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), difundida en febrero de 2026, volvió a poner de manifiesto la importancia de conocer estas diferencias para elegir pescado de forma segura.

Cómo prepararlos

Más allá de sus propiedades nutricionales, Moñino también propone una manera sencilla de cocinar sardinas y boquerones sin necesidad de freírlos.

"Los compras limpios en la pescadería y los puedes hacer perfectamente en el horno", explica durante la entrevista.

Su recomendación consiste en colocar los pescados sobre papel vegetal, con la piel hacia arriba, y añadir un chorrito de aceite de oliva.

"En diez minutos, a 180 o 200 grados, los tienes. En diez o quince minutos se quedan súper ricos", asegura la especialista. El tiempo concreto dependerá del tamaño del pescado y del horno, por lo que conviene comprobar que esté bien cocinado.

Para Moñino, lo interesante es incorporar estas especies con frecuencia y alternarlas con otros pescados. "Deberíamos consumirlos al menos dos veces por semana, variando entre ellos", recomienda.

Así, las sardinas, los boquerones y la caballa permiten preparar comidas sencillas, aprovechar los beneficios nutricionales del pescado azul y dar más variedad a la dieta sin depender siempre del salmón.