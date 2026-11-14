Los nutricionistas recomiendan: el mejor pescado para que coman los niños no es el más grande, sino el que tenga menos mercurio

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LO ESENCIAL Las claves La AESAN aconseja evitar en menores de diez años especies con alto contenido en mercurio como el pez espada, atún rojo, tiburón y lucio. El metilmercurio se acumula en grandes depredadores marinos y no se elimina al cocinar, lavar o congelar el pescado. Existen alternativas seguras con bajo mercurio para la alimentación infantil, entre las que destacan la merluza, la sardina, el salmón o el bacalao. Se recomienda consumir entre tres y cuatro raciones semanales de pescado, adaptando la cantidad según la edad y combinando especies blancas y azules.

El pescado es uno de los alimentos más recomendados durante la infancia. Aporta proteínas, vitaminas y minerales necesarios para el crecimiento, pero no todas las especies son igualmente adecuadas para los niños, especialmente cuando se trata de ejemplares de gran tamaño.

Aunque muchas familias se fijan en el sabor, las espinas o el precio, existe otro aspecto importante: la cantidad de mercurio que puede acumular cada especie. Este contaminante está presente en el medio acuático y puede concentrarse en determinados peces.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda prestar especial atención a este problema durante la infancia. Su consejo consiste en priorizar especies con bajo contenido en mercurio y evitar determinados pescados grandes.

Cuatro pescados

La AESAN identifica cuatro grupos de pescado con concentraciones elevadas de mercurio: pez espada o emperador, atún rojo, tiburón y lucio.

En el caso del tiburón, la recomendación incluye especies comercializadas como cazón, marrajo, mielga, pintarroja o tintorera, habituales en distintas preparaciones tradicionales.

El organismo aconseja evitar completamente estas especies en menores de diez años. Para los niños de entre 10 y 14 años, establece un límite máximo de 120 gramos al mes.

La explicación está relacionada con el metilmercurio, una forma orgánica del mercurio que puede afectar al sistema nervioso en desarrollo. Los niños presentan una mayor vulnerabilidad debido a su etapa de crecimiento.

Eduard Baladia, experto de la Academia Española de Nutrición y Dietética, recuerda que el problema se concentra especialmente en los grandes peces depredadores.

Estos animales se alimentan de otros peces y pueden acumular mercurio durante años. Por eso, las especies longevas situadas en los niveles superiores de la cadena alimentaria suelen presentar mayores concentraciones.

Sin embargo, no basta con observar el tamaño de un pescado para conocer su contenido en mercurio. También influyen la especie, su alimentación y el entorno en el que vive.

Pescados con mayor frecuencia

La buena noticia es que existen numerosas alternativas con bajo contenido en mercurio. Entre ellas destacan merluza, sardina, salmón, bacalao, bacaladilla, dorada, lubina, caballa y jurel.

Todas aparecen en la clasificación de especies con bajo contenido de mercurio publicada por AESAN, por lo que pueden formar parte de una alimentación infantil variada.

La agencia recomienda consumir entre tres y cuatro raciones semanales de pescado, alternando especies blancas y azules y adaptando las cantidades a la edad.

El salmón y las sardinas, por ejemplo, aportan ácidos grasos omega-3, especialmente DHA, importante para el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso.

Por su parte, la merluza y el bacalao ofrecen alternativas de sabor suave que pueden prepararse al horno, al vapor o acompañadas de verduras.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha analizado la presencia de mercurio en productos pesqueros y confirma que muchas especies habituales presentan concentraciones bajas.

No elimina el mercurio

Otro aspecto importante es que ni congelar, lavar o cocinar el pescado elimina de forma eficaz el metilmercurio, ya que este contaminante se encuentra integrado en sus tejidos.

Por eso, la mejor estrategia consiste en elegir correctamente las especies antes de comprarlas, en lugar de confiar en un método de preparación.

También conviene revisar las espinas y adaptar la textura del pescado a la edad del niño para reducir el riesgo de atragantamiento.

En definitiva, no es necesario eliminar el pescado de la alimentación infantil por miedo al mercurio. La clave está en variar las especies, priorizar las de bajo contenido y respetar las recomendaciones para cada edad.