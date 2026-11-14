Pescado frito en la sartén. E. E.

Fran Rodríguez, pescadero: "Para que el pescado frito esté más sabroso no hay que dejar las espinas, sácalas con este truco"

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LO ESENCIAL Las claves Fran Rodríguez, conocido como 'El pescadero de Málaga', enseña un truco para quitar fácil las espinas laterales del lenguadito antes de freírlo. El método consiste en hacer presión con la hoja de un cuchillo sobre las hileras de espinas laterales y tirar suavemente para extraerlas de un tirón. El lenguado es un pescado blanco rico en proteínas de calidad, bajo en grasas y fuente de minerales como fósforo, yodo, selenio, potasio y magnesio. Para mantener un consumo recomendado de pescado a mejor precio, se puede alternar el lenguado con el gallo, una opción más económica de propiedades similares.

Conseguir que el pescado frito resulte cómodo de comer no depende únicamente de la temperatura del aceite o del rebozado. También importa cómo se prepara antes de llegar a la sartén.

Fran Rodríguez, pescadero malagueño conocido en TikTok como El pescadero de Málaga, ha compartido un sencillo truco para retirar las espinas laterales de los lenguaditos y disfrutar de ellos sin complicaciones.

Aunque estos pescados pequeños suelen venderse con las dos pieles retiradas, todavía conservan unas hileras de espinas a ambos lados. Una característica que puede resultar incómoda cuando llega el momento de comerlos.

Para solucionar este inconveniente, el profesional muestra una técnica muy sencilla que permite extraerlas antes de cocinar. No hace falta utilizar ningún utensilio especial: basta con tener a mano un cuchillo.

"¿Sabes que lo puedes dejar aún más limpio?", pregunta Rodríguez en su vídeo, mientras enseña el procedimiento. El primer paso consiste en apoyar la hoja del cuchillo sobre la zona donde se encuentran las espinas laterales.

De un tirón

A continuación, hay que ejercer cierta presión para sujetar esa parte del pescado y tirar de la espina. De esta manera, según muestra el pescadero, es posible extraerla sin demasiadas complicaciones.

"Y salen del tirón", explica mientras enseña el resultado de su técnica. Así, los lenguaditos quedan completamente preparados para freír, sin las dos hileras laterales que habitualmente permanecen en estas piezas.

Rodríguez también anima a sus seguidores a descubrir otros consejos relacionados con la preparación del pescado. Entre ellos, menciona sus recomendaciones para conseguir una buena fritura de lenguaditos en casa.

Más allá de su facilidad de preparación, el lenguado destaca por sus propiedades nutricionales. Se trata de un pescado blanco que comparte buena parte de sus características con el gallo, otra variedad habitual en las pescaderías españolas.

Según los datos de la Fundación Española de Nutrición (FEN), el lenguado proporciona 16,5 gramos de proteínas por cada 100 gramos de producto. El gallo, por su parte, aporta 15,8 gramos.

Ambos pescados contienen proteínas de buena calidad, ya que proporcionan todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo. Además, presentan un contenido reducido de grasas, por lo que son alternativas interesantes.

En concreto, el lenguado contiene 1,3 gramos de grasa por cada 100 gramos, mientras que el gallo alcanza los 1,9 gramos. También aportan vitaminas del grupo B y distintos minerales.

Entre estos últimos destacan el fósforo, el yodo, el selenio, el potasio y el magnesio, nutrientes presentes en ambas variedades. Por tanto, los dos pescados pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

Otra diferencia que conviene tener en cuenta está en el precio. El lenguado puede alcanzar importes elevados dependiendo de su calidad y procedencia, mientras que el gallo suele resultar más económico.

Por ello, alternar estas dos variedades permite disfrutar de pescados blancos diferentes sin necesidad de recurrir siempre a las opciones más caras. Las recomendaciones generales sitúan el consumo de pescado entre tres y cuatro veces semanales, combinando variedades blancas y azules.