Toti, 101 años: "Me levanto a las 11 de la mañana, desayuno café y pan con mermelada de naranja. Me gusta caminar por la orilla del mar"

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LO ESENCIAL Las claves Toti, una gallega centenaria de 101 años, comparte sus hábitos diarios priorizando unas nueve horas de descanso, acostándose tarde y levantándose a las 11:00 de la mañana. Su desayuno diario consta de algo tan sencillo como café, un trozo de pan con mermelada de naranja amarga y su medicación prescrita. Mantiene una vida activa en la que sale a caminar junto al mar, usa el autobús, va a misa y se interesa por la moda y los escaparates. Para Toti no existe un secreto mágico para su longevidad, atribuyéndola a la genética, la suerte, una actitud positiva y la importancia del amor y la familia.

Levantarse a las once de la mañana no encaja precisamente con las rutinas de productividad que suelen circular en redes sociales. A Toti, sin embargo, le funciona un horario mucho más tranquilo: se acuesta tarde y procura dormir todo lo que necesita.

Esta gallega, que ya ha cumplido 101 años, contó su día a día en una conversación con la creadora Sara Guzmán Rodríguez. "Antes de las 10.30 o las 11 no me levanto nunca", explicaba. Necesita alrededor de nueve horas de descanso.

Después llega un desayuno sencillo: café y un trozo de pan con mermelada de naranja amarga. También toma su medicación, algo que ella misma considera importante. Más tarde se arregla, va a misa y procura salir de casa y mantenerse activa.

Caminar por la costa, utilizar el transporte público o detenerse a mirar escaparates forman parte de su vida cotidiana. Toti habla además de la familia, del amor y de las "ganas de vivir" cuando le preguntan cómo afronta una edad tan avanzada.

La hora a la que comienza el día puede llamar la atención, pero Toti ofrece inmediatamente la explicación: se acuesta tarde. "Me gusta descansar", asegura. Su prioridad no es madrugar, sino dormir aproximadamente nueve horas antes de levantarse.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos sitúa habitualmente las necesidades de sueño de las personas mayores entre siete y nueve horas cada noche, aunque existen diferencias individuales y la duración no es el único aspecto que importa.

También cuentan la calidad y la regularidad del descanso. Despertarse recuperado y evitar interrupciones continuas ayuda a afrontar mejor el día. En el caso de Toti, su horario parece adaptarse a la hora a la que se acuesta y a sus propias necesidades.

No hay, por tanto, una ventaja especial en levantarse a las once. Lo relevante es que no parece recortar horas de sueño para comenzar antes la jornada. Protege su descanso y después mantiene una vida activa durante buena parte del día.

El desayuno de Toti resulta mucho menos sofisticado que muchas propuestas asociadas actualmente con la longevidad. "No sé vivir sin primero tomarme un café", explica. Después lo acompaña con un pequeño trozo de pan con mermelada de naranja amarga.

Hay otro detalle de su mañana que suele llamar menos la atención. Toti menciona expresamente que toma sus medicamentos y añade que eso "es muy importante también". Seguir correctamente los tratamientos prescritos resulta especialmente relevante conforme aumenta la edad.

Después del desayuno se ducha, se arregla y se maquilla antes de salir. Más que una cuestión puramente estética, esa rutina mantiene horarios y hábitos cotidianos que forman parte de la autonomía con la que continúa organizando sus días.

Caminar y seguir conectada

La actividad física aparece de manera mucho más constante en su relato. Vive cerca de la playa y sale a caminar por la costa. También se desplaza en autobús y recorre las calles mirando escaparates. Seguir moviéndose forma parte de su vida cotidiana.

La evidencia disponible respalda la importancia de caminar durante el envejecimiento. Una revisión publicada en 2026 analizó 46 estudios con más de 367.000 mayores y encontró mejores resultados de salud entre quienes caminaban habitualmente.

En el análisis de pasos, cada incremento de 1.000 pasos diarios se asoció con un 13% menos de riesgo de mortalidad. Se trata de estudios observacionales, aunque también se encontraron resultados favorables en aspectos funcionales, psicológicos y cognitivos.

La OMS recomienda que las personas mayores continúen físicamente activas según sus capacidades. Además del ejercicio aeróbico, aconseja trabajar fuerza y equilibrio. Cuando existen limitaciones, cualquier cantidad de movimiento resulta preferible a permanecer completamente inactivo.

Caminar por la orilla del mar no posee una propiedad especial que garantice vivir más años. El valor está principalmente en caminar, salir de casa y conservar movilidad. El entorno puede ayudar, además, a que esa actividad resulte agradable y fácil de mantener.

Toti no limita su rutina a ese paseo, sino que disfruta de una saludable vida social. Va a misa, utiliza el transporte público, conversa con vecinos y disfruta observando lo que ocurre a su alrededor. También habla con frecuencia de la importancia de la familia y de sentirse rodeada de personas queridas.

La participación social aparece cada vez más en los estudios sobre envejecimiento. Un metaanálisis publicado en 2026 encontró que una mayor participación social se asociaba con menor mortalidad entre personas mayores, aunque los autores recuerdan el carácter observacional de estos resultados.

En el caso de Toti, esas relaciones forman parte de una vida que sigue desarrollándose fuera de casa. Le gusta caminar, ver escaparates y comprobar "cómo va la moda". No sale únicamente por obligación, sino porque disfruta manteniéndose conectada con su entorno.

Ella concede además mucho valor a la actitud. "Es muy importante ser positivo" y tener "ganas de vivir", asegura. Aunque la actitud no explica por sí sola la longevidad, mantener intereses y vínculos puede contribuir al bienestar durante el envejecimiento.

Cuando habla de lo que más valora, acaba regresando a las personas. "Lo importante es el amor. El amor de la gente que te rodea", afirma. La familia y las relaciones personales ocupan un lugar central en la forma en que describe su vida.

Toti tampoco atribuye sus 101 años a una fórmula precisa. Habla de genética, suerte, actitud y ganas de seguir adelante. Su rutina combina descanso, movimiento, vida social y seguimiento médico, factores mucho más presentes en su relato que cualquier alimento concreto.