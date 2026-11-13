Un plato de mejillones. E. E.

Sara, pescadera: "Para comprar mejillones de calidad no te lleves solo los cerrados, sino los que se cierran al tocarlos"

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LO ESENCIAL Las claves Sara, pescadera en Burjasot, aclara en TikTok que un mejillón entreabierto no está muerto, sino que puede estar respirando o alimentándose. Para comprobar si un mejillón fresco está vivo, basta con darle un pequeño golpe; si se cierra, es seguro consumir, pero si sigue abierto, hay que descartarlo. La OCU aconseja conservar los mejillones en la nevera envueltos en un paño húmedo hasta dos días y desechar los que permanezcan cerrados tras cocinarlos. A nivel nutricional, el mejillón destaca por su alto aporte de agua, proteínas y minerales como el hierro, superando en este último a algunas carnes.

Elegir buenos mejillones en la pescadería puede generar dudas, especialmente cuando algunas piezas presentan la concha entreabierta. Sin embargo, descartarlas automáticamente es un error que conviene evitar.

Así lo explica Sara, pescadera de la tienda Sara y Chus, situada en el mercado de Burjasot L'Almara, en Valencia, que ha compartido un consejo en TikTok.

La profesional desmonta una creencia bastante extendida entre los consumidores: pensar que cualquier mejillón que tenga la concha abierta está muerto y no resulta seguro para consumir.

"No es que el mejillón que esté abierto, o la clóchina que esté abierta, significa que está muerto. Error, mentira", advierte Sara durante su explicación.

Según cuenta, estos moluscos pueden permanecer ligeramente abiertos porque están respirando o alimentándose. Por tanto, encontrar alguno en ese estado no significa necesariamente que debamos tirarlo.

Trucos para mejillones

Para demostrarlo, la pescadera enseña un ejemplar con la concha abierta y realiza una sencilla comprobación: le da un pequeño golpe para observar su reacción.

El resultado es inmediato: el mejillón se cierra por completo. "Si vosotros cogéis el mejillón y le dais un golpe, mirad lo que ocurre", explica mientras muestra cómo reacciona.

Por eso, Sara recomienda no dejarse llevar únicamente por el aspecto inicial de estos moluscos. Lo importante es comprobar si responden al estímulo y cierran sus conchas.

Eso sí, hay una diferencia fundamental que conviene recordar: si después de darles un pequeño golpe siguen abiertos, significa que están muertos y deben descartarse.

Más allá de su aspecto, también es importante prestar atención a la conservación de este marisco. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda no comprar ejemplares sumergidos o acumulados en agua.

Una vez en casa, lo aconsejable es guardarlos en la parte menos fría de la nevera, envueltos en un paño húmedo. Así pueden conservarse durante un máximo de dos días.

La OCU también recuerda que, después de cocinarlos, pueden mantenerse congelados hasta seis meses. Además, recomienda no consumir aquellos ejemplares que permanezcan cerrados una vez preparados.

El mejillón también destaca por sus propiedades nutricionales. Según la Federación Española de la Nutrición (FEN), aporta proteínas de buena calidad, aunque en menor cantidad que otros moluscos.

Su composición contiene aproximadamente un 87% de agua y un 1,9% de grasa. Además, destaca por su contenido en hierro, fósforo y yodo, minerales importantes para el organismo.

La FEN señala que contiene 4,5 miligramos de hierro por cada 100 gramos de carne, una cantidad superior a la de algunas carnes, aunque normalmente consumimos menos mejillones.

La preparación también influye en su composición nutricional. Los mejillones en escabeche aportan unas 100 kilocalorías por cada 100 gramos, principalmente por el aceite utilizado en su elaboración.