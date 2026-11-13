Los expertos en nutrición recomiendan: los espaguetis más sabrosos no llevan carne picada, sino lentejas y zanahoria

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LO ESENCIAL Las claves Expertos en nutrición y entidades como la Fundació Alícia recomiendan sustituir la carne picada de los espaguetis por lentejas y zanahoria para lograr una salsa sabrosa y de buena textura. Las lentejas aportan proteínas vegetales y fibra, mientras que la zanahoria aporta un dulzor natural que equilibra la acidez del tomate sin necesidad de añadir azúcar. La preparación es una alternativa saludable y económica que facilita alcanzar las cuatro raciones semanales de legumbres recomendadas por la AESAN. El truco para integrar la salsa consiste en añadir un poco del agua de cocción de la pasta, rica en almidón, permitiendo que la boloñesa vegetal se adhiera mejor.

Los espaguetis a la boloñesa son uno de esos platos que nunca fallan. La combinación de pasta, tomate y carne picada se ha convertido en un clásico de muchas cocinas, aunque existen otras maneras de preparar una salsa igual de apetecible sin recurrir a la carne.

Una de las alternativas más interesantes consiste en utilizar lentejas y zanahoria. Estos dos ingredientes permiten elaborar una salsa espesa, con mucho sabor y una textura que recuerda a la boloñesa tradicional, especialmente cuando se combinan con tomate y un buen sofrito.

La propuesta también tiene ventajas nutricionales. Las lentejas aportan proteínas vegetales y fibra, mientras que la zanahoria añade un toque dulce que equilibra la acidez del tomate. El resultado es una receta sencilla que permite disfrutar de las legumbres de una manera diferente.

Lentejas y zanahoria

La Fundació Alícia, centro especializado en investigación y divulgación alimentaria, propone una receta de espaguetis con boloñesa de lentejas que sustituye la carne picada por esta legumbre.

La preparación aparece publicada en la Escola de Salut del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, donde los especialistas explican cómo incorporar las legumbres a platos cotidianos sin limitarse a los tradicionales guisos de cuchara.

Su propuesta combina lentejas cocidas, zanahoria, cebolla, ajo, salsa de tomate y aceite de oliva virgen extra. También incorpora orégano y pimienta negra para potenciar el sabor.

La principal ventaja está en la textura. Cuando las lentejas se mezclan con el sofrito y el tomate, forman una salsa consistente que puede distribuirse entre los espaguetis de manera parecida a una boloñesa convencional.

Además, las zanahorias cumplen una función importante. Al cocinarse lentamente junto con la cebolla, se ablandan y aportan un dulzor natural que permite equilibrar el conjunto sin necesidad de añadir azúcar.

La publicación gastronómica Good Food también recoge una receta de boloñesa de lentejas elaborada con zanahoria, apio, ajo, tomate y hierbas aromáticas.

En este caso, la preparación utiliza lentejas rojas secas, que se cocinan directamente en la salsa hasta quedar tiernas. Esta variedad tiende a deshacerse durante la cocción, proporcionando una textura más cremosa.

Por el contrario, las lentejas pardinas o castellanas cocidas conservan mejor su forma, lo que permite obtener una salsa con pequeños trozos que recuerdan visualmente a la carne picada.

Una buena alternativa

Más allá del sabor, sustituir ocasionalmente la carne por legumbres permite introducir mayor variedad en la alimentación. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda consumir al menos cuatro raciones semanales de legumbres, aumentando progresivamente su presencia.

El organismo recuerda que estos alimentos constituyen una fuente importante de proteínas vegetales, hidratos de carbono complejos y fibra alimentaria, además de aportar minerales como hierro y potasio.

En comparación con la carne picada, las lentejas presentan una composición nutricional diferente. Contienen mucha más fibra y generalmente menos grasa saturada, aunque también aportan menos proteínas por cada 100 gramos una vez cocidas que la carne de vacuno.

Esto no significa que ambas opciones sean nutricionalmente idénticas. La carne aporta vitamina B12 y hierro hemo, mientras que las lentejas destacan por su contenido en fibra y otros compuestos de origen vegetal.

La Fundación Española del Corazón también recomienda combinar las legumbres con verduras y hortalizas. Añadir alimentos ricos en vitamina C, como el tomate o el pimiento, puede favorecer la absorción del hierro vegetal.

Otro aspecto interesante es el precio. Las lentejas secas o cocidas en conserva suelen ser ingredientes económicos, que permiten preparar varias raciones de salsa sin necesidad de comprar carne picada.

Cómo prepararlos

Para elaborar esta receta para dos personas, la Fundació Alícia propone utilizar 160 gramos de espaguetis integrales, 100 gramos de lentejas cocidas, 250 gramos de salsa de tomate, una zanahoria, una cebolla y un diente de ajo.

También se necesita aceite de oliva virgen extra, orégano, pimienta negra y una pequeña cantidad de sal. Son ingredientes habituales que pueden encontrarse fácilmente en cualquier supermercado.

El primer paso consiste en picar la zanahoria, la cebolla y el ajo en dados pequeños. Después, se calienta un poco de aceite en una sartén y se sofríen las verduras a fuego medio hasta que estén tiernas y ligeramente doradas.

A continuación, se incorporan las lentejas previamente escurridas y la salsa de tomate. La mezcla debe cocinarse durante unos diez minutos, permitiendo que los sabores se integren y la salsa adquiera consistencia.

Mientras tanto, se hierven los espaguetis siguiendo las indicaciones del fabricante. Antes de escurrirlos, conviene reservar aproximadamente medio vaso del agua de cocción.

Este pequeño detalle resulta especialmente útil. El agua contiene almidón liberado por la pasta, que ayuda a ligar los ingredientes y facilita que la salsa se adhiera mejor a los espaguetis.

Finalmente, se añade el agua reservada a la boloñesa, se cocina durante otros cinco minutos y se mezcla con la pasta. Puede terminarse con un poco de orégano o albahaca fresca.