Felisa, 102 años: "Me levanto a las 8 y media y desayuno leche con Colacao y pan. Me gusta más la carne que el pescado"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Felisa González, una centenaria de 102 años de O Irixo (Ourense), atribuye su longevidad a un estilo de vida activo cuidando de su huerto, cortando leña y gestionando sus propias cuentas. Su rutina diaria incluye levantarse a las 8:30, desayunar leche con Colacao y consumir una dieta basada en alimentos caseros, prefiriendo la carne sobre el pescado y comiendo verduras de su propio cultivo. La evidencia científica respalda que el movimiento cotidiano no estructurado, como el trabajo agrícola, ayuda a mantener la fuerza, el equilibrio y reduce significativamente la mortalidad y el riesgo de caídas en adultos mayores. Un estudio sobre centenarios en Ourense refleja que más del 90% no practicaba ningún deporte, pero mantenía una vida físicamente activa y socialmente integrada similar al caso de Felisa.

A pesar de que actualmente está de moda pensar que los suplementos o tratamientos médicos son la mejor apuesta para lograr la larga vida, la realidad suele ser bastante diferente.

Un ejemplo de ello sería Felisa González, una centenaria de 102 años que ofrece una imagen bastante menos espectacular: una taza de leche con Colacao, un huerto y muchas cosas por hacer durante su día a día.

Cuando fue entrevistada por la COPE el pasado año 2025, con 101 años, aún seguía ocupándose de sus fincas en O Irixo, un municipio de Ourense.

Su jornada empezaba alrededor de las ocho y media de la mañana. Tras desayunar, atendía la tierra, cultivaba verduras y, cuando hacía falta, cortaba leña.

Entre las 12 y 13:30 horas, regresa a casa donde prepara la comida. Ella misma admitió que le gusta comer "más carne que pescado" además de verduras y huevos de casa.

También seguía llevando sus cuentas y añadió que después de ver la televisión se acuesta sobre las 23 horas . Más que una rutina de ejercicio, el caso de Felisa sería una vida donde quedarse quieta no sería una opción.

El secreto está en moverse

De hecho, la evidencia científica encuentra algo valioso en estas costumbres. Un ejemplo sería la revisión publicada en The Lancet Public Health el pasado año 2025, donde se reunieron datos de 57 estudios, observando que caminar al menos 7.000 pasos diarios se asociaría con un 47% menos de mortalidad, en comparación a caminar tan solo 2.000 pasos.

Si bien es cierto que una asociación no implica causalidad, y no nos garantizaría vivir más, y tampoco sabemos exactamente cuánto camina Felisa en su día a día, lo que si se sabe es que el movimiento acumulado a lo largo del día importa, incluso aunque no se practique ejercicio físico estructurado como tal. Trabajar en el huerto exige levantarse, agacharse, caminar, transportar objetos y coordinar movimientos.

Son tareas que implican fuerza y equilibrio, dos capacidades clave para conservar la autonomía, especialmente en edades avanzadas.

En este aspecto, una revisión Cochrane de ensayos clínicos concluyó que los programas de ejercicio reducirían hasta un 23% el riesgo de caídas en personas mayores que viven en la comunidad.

Esto no significa que manejar una azada sustituya al entrenamiento adaptado, pero sí que nos indicaría que mantenerse funcional a lo largo de los años tiene un gran valor y es una gran inversión.

Felisa Gonzalez COPE

Por otro lado, curiosamente, otro estudio publicado en 2025 en la revista Nutrients analizó los hábitos de 156 centenarios de Ourense. Muchos consumían alimentos de temporada, verduras, legumbres y productos de sus propios huertos.

La mayoría, más del 90% de los encuestados, declaraba no practicar ningún deporte, pero sí describían una vida físicamente activa. Se trataría de un patrón similar al de Felisa: moverse porque la vida cotidiana lo requiere, no porque debamos obligarnos a ello.

Finalmente, tenemos el caso del Colacao matinal. Que una centenaria como Felisa lo consuma no significa que este cacao azucarado comercial sea un alimento asociado a la longevidad, ni que su desayuno en general sea clave en este aspecto.

De hecho, ningún desayuno por sí solo es determinante de toda la salud general de ninguna persona; la realidad es mucho más compleja.

Lo relevante en el caso de Felisa es el conjunto de hábitos: alimentación, cantidad y calidad de los alimentos consumidos y nivel de actividad física mantenido durante décadas. En su entrevista, esta centenaria gallega también hablaba de verduras, de moderar la sal y de consumir poco alcohol.

Además, su actividad mental cotidiana también sería digna de reconocimiento: mantener las cuentas, organizar la huerta, conversar con los vecinos y mantener contacto familiar exige tomar una serie de decisiones continuadas y mantener una relación con el entorno.

No es posible asegurar que todas estas costumbres expliquen la lucidez de la centenaria, pero sí se sabe que la vida social y la estimulación cotidiana son dimensiones importantes en un envejecimiento saludable. A todo ello hay que asociar factores como la genética, las circunstancias vitales, el entorno y, por supuesto, el azar. No se trata de trabajar en el campo hasta los cien años, sino más bien de conservar, siempre que sea posible, motivos y oportunidades para mantenerse en movimiento.