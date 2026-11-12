Los de salmón sobre una bandeja de pizarra. iStock

Los expertos en nutrición coinciden: el pescado congelado más bueno no es la sardina, ni la caballa, sino el salmón en lomos

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LO ESENCIAL Las claves El dietista Fran Susín destaca el salmón congelado como una opción práctica y saludable para comer bien sin complicarse. Aporta proteínas de calidad, ácidos grasos omega-3 beneficiosos para la salud cardiovascular y micronutrientes como fósforo y vitaminas D y E. Su alto poder saciante y valor nutricional permiten incluirlo en dietas equilibradas y de adelgazamiento acompañado de verduras y arroz.

Tener pescado en el congelador puede convertirse en uno de los mejores aliados para comer saludable sin invertir demasiado tiempo en la cocina. Una opción especialmente interesante es el salmón congelado.

El dietista Fran Susín ha compartido en su cuenta de TikTok dos productos de Mercadona que le han llamado la atención: los lomos de salmón congelados y los medallones de salmón.

El experto destaca especialmente la composición de uno de estos productos, que únicamente contiene salmón y una pequeña cantidad de sal. Una alternativa práctica para incorporar pescado a nuestra alimentación.

"Siempre os digo que tener buenos alimentos en el congelador es una de las mejores formas de comer saludable sin complicarse la vida", explica Susín en su publicación.

Ambas opciones destacan por proporcionar proteínas de calidad y ácidos grasos omega-3, dos componentes interesantes desde el punto de vista nutricional. Además, permiten improvisar una comida completa en pocos minutos.

Un plato en poco tiempo

El dietista propone acompañar el pescado con verduras y una guarnición de patatas o arroz. De esta manera, se consigue un plato equilibrado sin necesidad de elaborar preparaciones demasiado complicadas.

El salmón es uno de los pescados azules más apreciados tanto por su sabor como por su composición nutricional. Su contenido en grasas saludables lo convierte en un alimento especialmente interesante.

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), aporta proteínas, ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, además de omega-3. También contiene vitaminas del grupo B, vitamina D y vitamina E.

Precisamente, estas dos últimas vitaminas tienen una presencia destacada en su composición: una ración permite cubrir aproximadamente el 71% de la ingesta recomendada de vitamina D y el 23% de vitamina E.

Entre sus minerales destacan el fósforo, el selenio, el yodo y el potasio. En concreto, proporciona alrededor de la mitad de la cantidad diaria recomendada de fósforo, según los datos nutricionales recogidos por la FEN.

Uno de los principales motivos por los que se recomienda consumir salmón es su contenido en ácidos grasos omega-3, relacionados con el mantenimiento de una buena salud cardiovascular.

La Fundación Española del Corazón destaca los beneficios de estos ácidos grasos, cuyo consumo contribuye a mejorar el perfil lipídico y favorece el funcionamiento del sistema cardiovascular.

Además, el salmón contiene carotenoides, unos pigmentos antioxidantes responsables de parte de su característica tonalidad rosada y anaranjada, que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

Su contenido calórico es relativamente elevado: aporta 182 kilocalorías por cada 100 gramos, junto con 18,4 gramos de proteínas y 12 gramos de grasas totales, según la FEN.

Sin embargo, su capacidad saciante y su composición nutricional permiten incluirlo también en dietas de adelgazamiento. Por tanto, tener lomos congelados en casa puede facilitar el consumo habitual de pescado.