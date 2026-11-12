Una fuente con mejillones al vapor. E. E.

Noelia, pescadera: "Para que los mejillones queden más sabrosos en otoño no uses una olla, sino una sartén y vino"

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LO ESENCIAL Las claves Una pescadera de Málaga comparte su receta para preparar mejillones al Roquefort utilizando una sartén en lugar de una olla tradicional. Entre sus trucos destaca dejarlos cinco minutos en agua antes de cocinar para que queden más carnosos, y sofreírlos con cebolla, vino blanco y queso. Los mejillones son una opción nutritiva baja en grasas y destacan por su alto aporte de hierro, superando incluso a algunas carnes. La OCU aconseja conservarlos en la nevera envueltos en un paño húmedo hasta dos días y desechar los ejemplares que no se abran tras la cocción.

Con la llegada del otoño, los mejillones se convierten en uno de esos productos del mar que apetecen especialmente en la mesa. Aunque prepararlos al vapor es una de las opciones más habituales, existen alternativas para disfrutar de todo su sabor.

Una de ellas es la receta que comparte Noelia, pescadera de Málaga, en su cuenta de TikTok. La profesional propone preparar unos mejillones al Roquefort con vino blanco, cebolla y aceite de oliva virgen extra, utilizando una sartén en lugar de una olla.

La elaboración es sencilla y permite conseguir una salsa cremosa en la que el queso se funde con los jugos que desprenden los moluscos durante la cocción. Además, Noelia recomienda acompañarlos con una buena barra de pan para aprovechar hasta la última gota.

"Familia, muy buenas tardes, te enseño cómo comerte unos mejillones Roquefort para chuparte los dedos", comienza explicando la pescadera en su publicación. Para preparar medio kilo de mejillones, necesita medio queso Roquefort, vino blanco y media cebolla blanca.

También utiliza aceite de oliva virgen extra. Antes de comenzar, comparte un pequeño truco para conseguir que los moluscos queden más carnosos: dejarlos cinco minutos en agua antes de cocinarlos.

Una salsa especial

El primer paso consiste en picar la cebolla lo más pequeña posible. Después, Noelia añade un poco de aceite a la sartén y deja que se sofría mientras prepara los mejillones, que previamente ha escurrido.

Cuando la cebolla está pochada, incorpora los moluscos y los remueve ligeramente para que se mezclen con el sofrito. A continuación, tapa la sartén y deja que se cocinen durante unos minutos.

El siguiente paso llega cuando los mejillones están prácticamente listos. Noelia incorpora entonces el medio queso Roquefort, dividido en dos o tres porciones, y añade un chorro de vino blanco.

El propio calor de la sartén ayuda a fundir el queso y formar una salsa que envuelve los moluscos. Después, remueve la mezcla y deja que termine de cocinarse durante un rato más.

"Cuando ustedes tengáis esto así, os compráis un bollo, una barra de pan, la ponéis al lado y a emplatar", recomienda. Incluso bromea con que una buena presentación resulta fundamental para "conquistar a la suegra".

Más allá de sus posibilidades gastronómicas, los mejillones también destacan por su composición nutricional. Según la Federación Española de la Nutrición (FEN), aportan proteínas de buena calidad, aunque en menor proporción que otros moluscos.

Contienen aproximadamente un 87% de agua y apenas un 1,9% de grasa. También proporcionan minerales como hierro, fósforo y yodo, por lo que constituyen una alternativa interesante dentro de una alimentación variada.

La FEN destaca especialmente su contenido en hierro, que cifra en 4,5 miligramos por cada 100 gramos de carne de mejillón, una cantidad superior a la de algunas carnes.

Para conservarlos correctamente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda guardarlos en la parte menos fría de la nevera, envueltos en un paño húmedo y durante un máximo de dos días.

Además, aconseja evitar los ejemplares que permanezcan sumergidos en agua encharcada cuando se compran. Una vez cocinados, tampoco deben consumirse aquellos mejillones que continúen cerrados.