Imagen de archivos de unos pescados en un supermercado. Koppchen Wikimedia Commons

Los pescaderos avisan: "El pescado ha subido casi un 40% desde 2021 pero debes comerlo cuatro veces por semana"

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LO ESENCIAL Las claves El precio del pescado se ha encarecido de manera notable desde 2021; mientras que el INE calcula una subida del 29,2%, los profesionales del sector la sitúan cercana al 40%. El pescadero José María Sánchez cuestiona que la bajada de consumo responda solo al precio y critica que los consumidores prioricen otros gastos frente a su alimentación. Los expertos nutricionales y la AESAN aconsejan consumir de 3 a 4 raciones de pescado a la semana (de 125 a 150 gramos por ración), priorizando las variedades azules. Para mantener una dieta saludable sin encarecer la compra, el sector recomienda diversificar el consumo hacia especies más económicas como caballas, chicharros, borriquetes o sardinas.

El pescado se ha convertido en uno de los alimentos que más peso ha ganado en la cesta de la compra. Desde 2021, su precio ha aumentado de forma notable, una escalada que amenaza con desplazarlo de mesas españolas.

Sin embargo, el pescadero José María Sánchez cuestiona que el coste explique por sí solo el descenso de su consumo. En un vídeo difundido en su perfil de Instagram, sostiene que muchas personas han dejado de comprarlo porque ya no es prioridad.

"No me digas que el pescado es caro si solo compras atún", arranca el profesional, que reivindica la variedad de especies y anima a mirar más allá de los productos más conocidos y más caros del mostrador de pescado.

Sánchez cifra en "casi un 40%" el encarecimiento del pescado desde 2021. Es una estimación que atribuye a su experiencia en el sector, aunque las series oficiales del IPC ofrecen una evolución distinta para el conjunto de la categoría.

Según los datos del IPC recopilados a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pescado fresco, refrigerado o congelado acumulaba una subida del 29,2% entre enero de 2021 y septiembre de 2026. La evolución varía según especies y formatos.

Cuatro raciones a la semana

Más allá de la factura, el pescadero recuerda que las recomendaciones nutricionales aconsejan incluir pescado varias veces por semana. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda al menos tres raciones semanales y priorizar el pescado azul.

Otros organismos recogen una pauta de tres a cuatro raciones semanales, alternando pescado blanco y azul. Una ración equivale a unos 125 o 150 gramos, según las recomendaciones dietéticas de AESAN para una alimentación saludable y equilibrada.

El interés nutricional reside, entre otros aspectos, en su aporte de proteínas de calidad, vitaminas y minerales. Las variedades azules, como sardina, caballa o boquerón, destacan además por sus ácidos grasos omega 3, beneficiosos para la salud cardiovascular especialmente.

Para Sánchez, el problema es que el consumidor recorta precisamente en este alimento mientras mantiene otros gastos. Como ejemplo, compara el precio de un teléfono móvil de 1.469 euros con el coste de cientos de caballas de tamaño mediano.

También recurre al tabaco para ilustrar su argumento: calcula que una cajetilla diaria de 6,25 euros supone más de 40 euros semanales. Con ese presupuesto, asegura, podrían comprarse más de seis kilos de sardinas frescas en el mercado local.

Su propuesta pasa por elegir especies menos demandadas y, por tanto, más asequibles. Cita chicharros, caballas, borriquetes y voladores, que sitúa entre seis y 12 euros el kilo, aunque los precios cambian según temporada y mercado de cada zona.

"Con un kilo comes unas tres veces a la semana", afirma el pescadero, que invita a planificar las compras y adaptar las recetas al producto. El pescado congelado y las conservas también pueden facilitar su incorporación a la dieta.

El mensaje no consiste en negar el encarecimiento ni en renunciar a otros pequeños gastos, sino en revisar prioridades. "Caro sale el no comerlo", concluye Sánchez, que defiende reservar un espacio semanal prioritario para un alimento saludable y variado.