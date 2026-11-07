Mariano Sánchez con su primer libro en el puesto del Mercado de Babel donde trabaja cada día. M. H.

Mariano, carnicero con 30 años de experiencia: "Para preparar un estofado de ternera no necesitas solomillo, sino rosario del cuello"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez, con más de 30 años de experiencia, desaconseja usar solomillo para guisar y recomienda pedir 'rosario del cuello', una pieza pegada al hueso perfecta para estofados. Al cocinarse a fuego lento en preparaciones húmedas, el abundante tejido conjuntivo y colágeno del rosario se transforma en gelatina, aportando una textura melosa a la carne y consistencia a la salsa. Usar piezas como el solomillo en cocciones prolongadas encarece la receta y desaprovecha sus virtudes para la plancha, mientras que el rosario es una opción más económica y jugosa. La clave para un estofado perfecto con esta pieza es un dorado inicial de los dados de carne y una cocción prolongada y suave junto a un sofrito y caldo, sin prisa.

Un buen estofado de ternera no necesita prepararse con las piezas más caras de la carnicería. Aunque el solomillo suele asociarse con una carne especialmente tierna, existen otros cortes menos conocidos que pueden ofrecer mejores resultados cuando se cocinan a fuego lento.

La diferencia está en elegir la pieza adecuada para cada receta. Una carne que puede parecer demasiado dura para cocinarla a la plancha puede convertirse en un bocado especialmente jugoso después de pasar suficiente tiempo en una cazuela.

Es precisamente lo que defiende Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de experiencia, conocido en redes sociales como El As Carnicero. Su recomendación para preparar un buen guiso es apostar por el rosario, una pieza situada junto al cuello de la ternera.

El rosario del cuello

En uno de sus vídeos publicados en TikTok, Sánchez explica que uno de los errores habituales al preparar un estofado consiste en pensar que las piezas más caras son necesariamente las más adecuadas.

Su consejo es mucho más concreto: "Para que os salga un estofado o un guiso bien tierno, la carne que tenéis que pedirle a vuestro carnicero es el rosario", señala el profesional.

Se trata de una pieza poco conocida fuera del ámbito de la carnicería, que se encuentra junto al cuello del animal, muy próxima al hueso. Esta localización es precisamente una de las características que destaca Sánchez.

"Esto va pegado justamente al cuello del animal y al hueso y como va pegado al hueso es súper tierna y jugosa", explica en su vídeo, donde muestra el corte y recomienda utilizarlo para preparaciones largas.

El carnicero insiste en que no hace falta complicarse demasiado para conseguir un buen resultado. Lo importante es cortar correctamente la pieza y cocinarla de manera que pueda desarrollar toda su jugosidad.

"Bien troceada y cocinada, os va a encantar", asegura Sánchez, que considera el rosario una alternativa interesante para quienes buscan una buena relación entre calidad y precio.

Su recomendación también permite descubrir partes de la ternera que habitualmente pasan desapercibidas. Aunque no siempre aparecen identificadas con el mismo nombre, un carnicero puede ayudar a localizar el corte adecuado.

Más tierna que el solomillo

La explicación está relacionada con la composición de la carne. Los músculos situados en determinadas zonas del animal contienen una mayor cantidad de tejido conjuntivo, especialmente colágeno.

Este componente puede hacer que una pieza resulte firme cuando se cocina rápidamente. Sin embargo, el calor prolongado y la humedad modifican su estructura, permitiendo que parte del colágeno se transforme en gelatina.

Según explica la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos, los cortes con abundante tejido conjuntivo suelen beneficiarse de las cocciones lentas con líquido, como los estofados y los guisos tradicionales.

La gelatina contribuye a proporcionar una textura más melosa a la carne y una mayor consistencia a la salsa. Por eso, algunas piezas aparentemente menos tiernas resultan especialmente interesantes para cocinar durante varias horas.

Una investigación publicada en la revista científica Meat Science también analizó cómo las cocciones prolongadas a baja temperatura modifican el tejido conjuntivo de la carne de vacuno.

Los investigadores observaron que la resistencia de este tejido disminuía progresivamente con el tiempo de cocción, un fenómeno relacionado con la desnaturalización del colágeno y la mejora de la terneza.

El solomillo, en cambio, es un músculo con poco tejido conjuntivo que destaca por su terneza natural. Por ello, suele aprovecharse mejor en preparaciones rápidas, como la plancha o la parrilla.

Esto no significa que no pueda utilizarse para un guiso, sino que una cocción prolongada puede desaprovechar sus principales cualidades, además de encarecer innecesariamente la receta.

Cómo preparar un estofado

Para aprovechar esta pieza, lo primero es pedir al carnicero que la corte en dados adecuados para guisar. Conviene procurar que tengan un tamaño parecido para favorecer una cocción uniforme.

Después, puede dorarse ligeramente la carne en una cazuela con aceite de oliva. Este paso permite desarrollar los aromas característicos del tostado antes de incorporar los demás ingredientes.

Una base de cebolla, zanahoria, ajo y tomate puede ser suficiente para preparar el sofrito. A continuación, se añade caldo o agua y se deja cocinar todo a fuego suave.

La clave es evitar las prisas. El tiempo necesario dependerá del tamaño de los trozos y de las características de la pieza, pero la carne debe cocinarse hasta alcanzar una textura tierna y fácil de separar.

Además, no conviene mantener el guiso hirviendo violentamente. Una cocción suave y prolongada ayuda a reducir la pérdida de humedad y permite que el tejido conjuntivo se ablande progresivamente.

Respecto al precio, el rosario puede resultar más económico que otros cortes de ternera, aunque dependerá del establecimiento y de la disponibilidad. No existe una diferencia fija aplicable a todas las carnicerías.

En definitiva, el secreto de un buen estofado no está necesariamente en comprar solomillo, sino en elegir una carne apropiada para cocinar a fuego lento. Y el rosario del cuello es una de las opciones que merece la pena conocer.