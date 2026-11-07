Imagen de archivo de unos lomos de pescado a la plancha. iStock

José María Sánchez, pescadero: "El peor pescado para que coman los niños en España no es ni el salmón ni la merluza"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El pescadero José María Sánchez advierte que el pez espada, los atunes grandes y algunos tiburones son los peores pescados para niños debido a su alto contenido de mercurio. La AESAN aconseja evitar el consumo de especies depredadoras y grandes en embarazadas y niños de hasta 10 años, y limitar su ingesta hasta los 14 años. El riesgo se debe al metilmercurio acumulado por estos peces grandes, lo cual puede afectar al desarrollo del sistema nervioso infantil. Se recomienda priorizar pescados pequeños como merluza, sardinas, caballa o boquerones, los cuales son seguros y ricos en nutrientes esenciales.

El pescadero José María Sánchez ha advertido en un vídeo publicado en Instagram de que el peor pescado para los niños no es la sardina ni la merluza, sino especies habituales como el pez espada y el atún grande.

"Si tienes hijos o uno en camino no comas estos pescados", señala el profesional en el citado vídeo, quien recuerda que determinadas especies están totalmente desaconsejadas para los más pequeños y para las mujeres embarazadas debido a su elevado contenido de mercurio acumulado.

El experto se refiere, además del pez espada, a los atunes grandes y a algunos tiburones, como el marrajo o el cazón. Su mensaje no busca alarma, sino ayudar a las familias a distinguir opciones seguras de otras especies.

"¿Están malos? ¿Tienen bacterias? ¿Tienen muchas espinas? No, el problema no es el pescado en sí, sino que estos peces acumulan mucho mercurio", explica Sánchez en el vídeo difundido a sus seguidores a través de la red social Instagram.

La clave está en el mercurio

La explicación coincide con las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que señala que los peces depredadores, de gran tamaño y más longevos, concentran concentraciones más elevadas de este metal pesado en sus organismos.

El mercurio se acumula a lo largo de la vida del animal y asciende por la cadena alimentaria. Especies como el pez espada, el tiburón, el atún rojo o el lucio presentan niveles superiores a los de peces pequeños.

El riesgo resulta especialmente relevante durante la infancia. Los bebés y los niños son más sensibles al metilmercurio porque su sistema nervioso se está desarrollando, una etapa en la que la exposición a esta sustancia puede tener consecuencias graves.

La AESAN recomienda evitar el consumo de pez espada, tiburón, atún rojo y lucio en mujeres embarazadas, en aquellas que planeen estarlo o estén en periodo de lactancia y en niños de hasta 10 años de edad.

Para los niños de entre 10 y 14 años, la agencia aconseja limitar estas cuatro especies a 120 gramos al mes. Para el resto de la población, recomienda consumir entre tres y cuatro raciones de pescado semanales, alternando variedades.

La clave, insiste el pescadero, está en saber elegir. "La mayoría del pescado se puede comer sin problema. Sardina, merluza, acedías, caballa o boquerones. Y además, son buenísimos para la salud", afirma en su publicación compartida recientemente en Instagram.

Estas variedades tienen un contenido bajo de mercurio según AESAN y forman parte de la dieta mediterránea. Aportan proteínas de alta calidad, yodo, vitamina D y ácidos grasos omega 3, nutrientes especialmente interesantes durante las etapas de crecimiento infantil.

"Mucha gente coge miedo al pescado por estos motivos y tampoco es ese. Simplemente es saber elegir", subraya Sánchez, quien reconoce comer pescado a diario y defiende que el problema no está en el producto, sino en la especie.

El mensaje del pescadero refuerza una idea respaldada por las autoridades sanitarias: no hay que retirar el pescado de la mesa en la que haya niños, sino priorizar las especies pequeñas y variadas, y reservar las depredadoras para otras etapas de la vida.