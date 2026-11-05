Los nutricionistas recomiendan: para conservar los plátanos más ricos y durante más tiempo, no basta con meterlos en la nevera

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LO ESENCIAL Las claves Los plátanos producen etileno, un gas natural que acelera su maduración, por lo que es clave vigilar qué frutas tienen cerca y en qué punto se encuentran. No se deben meter verdes en la nevera: la temperatura idónea para madurar es entre 15 y 20 ºC. El frío daña la piel oscureciéndola, aunque la pulpa de un plátano ya maduro se conserva bien. Separar los plátanos de otras frutas emisoras de etileno, como manzanas o aguacates, y alejarlos de fuentes de calor en la cocina ayuda a prolongar su vida útil. Si se maduran demasiado, una opción para evitar el desperdicio es congelarlos pelados y troceados para usarlos en batidos, bizcochos o helados caseros.

Los plátanos tienen una habilidad especial para pasar de verdes a demasiado maduros justo cuando uno deja de vigilarlos. Un día están firmes y amarillos; al siguiente, aparecen llenos de manchas marrones. Por eso mucha gente recurre automáticamente a la nevera. Pero el frío por sí solo no siempre es la mejor solución para alargar su vida útil.

El motivo está en cómo madura esta fruta.

Los plátanos producen etileno, un gas natural que acelera su propio proceso de maduración. A medida que avanzan hacia el punto de consumo, aumentan tanto su respiración como la producción de este compuesto. La Universidad de California explica que precisamente el etileno se utiliza comercialmente para conseguir una maduración uniforme de los plátanos.

Por eso, para conservarlos durante más tiempo, importa tanto la temperatura como qué frutas tienen alrededor y en qué punto de maduración se encuentran.

El frío frena la maduración

Un plátano todavía verde no debería ir directamente a una nevera doméstica.

La temperatura óptima para almacenar y transportar bananas se sitúa alrededor de 13-14 ºC, mientras que la maduración de consumo se produce mejor aproximadamente entre 15 y 20 ºC. Exponerlas a temperaturas demasiado bajas puede provocar daños por frío, con oscurecimiento de la piel, cambios de color e incluso problemas para que terminen de madurar correctamente.

Eso explica una escena bastante conocida: meter un plátano amarillo en el frigorífico y encontrarlo poco después con la piel casi negra. Ese aspecto no significa necesariamente que la pulpa esté estropeada.

La piel es especialmente sensible a las bajas temperaturas y puede oscurecerse mucho antes que el interior. Si el plátano ya estaba maduro cuando se refrigeró, la parte comestible puede seguir estando en buenas condiciones durante más tiempo aunque por fuera parezca haber envejecido de golpe.

La estrategia, por tanto, cambia según el momento. Si los plátanos están verdes, lo más razonable es dejarlos madurar fuera del frigorífico. Una vez alcanzan el punto que nos gusta —amarillos y todavía firmes—, el frío puede utilizarse para ralentizar los procesos posteriores.

Pero hay otro factor que puede acelerar mucho las cosas: las frutas vecinas.

Manzanas, peras, aguacates y los propios plátanos liberan etileno. Si se almacenan juntos, la concentración de este gas alrededor de las piezas puede aumentar y favorecer una maduración más rápida. El USDA recomienda precisamente separar los productos que producen cantidades importantes de etileno de aquellos especialmente sensibles a él durante el almacenamiento.

Así que un frutero lleno puede ser bonito, pero no siempre es la mejor despensa. Si hay un plátano ya muy maduro dentro del racimo, separarlo del resto puede ayudar a evitar que todos lleguen al mismo punto a la vez. Lo mismo ocurre si están pegados a manzanas o aguacates maduros. También importa el calor de la cocina.

A temperaturas más altas, los plátanos respiran y maduran más deprisa. UC Davis muestra que su actividad respiratoria aumenta claramente a medida que sube la temperatura, especialmente cuando la fruta ya está entrando en madurez de consumo.

Por eso dejarlos junto al horno, sobre una encimera soleada o cerca de una fuente de calor acelera justo el proceso que estamos intentando frenar. ¿Qué hacer entonces?

Una pauta bastante sencilla consiste en mantener los plátanos verdes o poco maduros a temperatura ambiente, en un lugar fresco y ventilado, alejados de otras frutas muy productoras de etileno. Cuando hayan alcanzado el punto deseado, se pueden pasar al frigorífico para ganar algo de tiempo, aceptando que la piel probablemente se oscurecerá.

Y si alguno empieza a pasarse, todavía queda margen.

Un plátano muy maduro puede congelarse pelado y troceado para utilizar después en batidos, bizcochos o helados caseros. En ese momento, la textura ya importa menos y se evita que termine directamente en la basura.

El truco, por tanto, no consiste simplemente en esconder el racimo dentro de la nevera.

Para que los plátanos duren más hay que jugar con tres cosas: temperatura, madurez y etileno. Separarlos cuando alguno empieza a madurar demasiado y refrigerarlos solo cuando ya están en su punto puede resultar mucho más útil que tratarlos a todos exactamente igual.

Porque con los plátanos el frío ayuda, sí. Pero el momento de usarlo importa casi tanto como la propia nevera.