Gianna Pratesi, centenaria de 106 años: "Me levanto a la una y me acuesto a las diez y media. Como 2 helados y chocolate negro"

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LO ESENCIAL Las claves Gianna Pratesi, una italiana de 106 años, se acostumbra a acostarse a las diez y media de la noche y levantarse a la una del mediodía. Su dieta no es restrictiva: consume a diario comida tradicional italiana, chocolate negro y dos helados de fiordilatte. Mantiene una vida activa a su edad practicando aficiones como tocar el piano, pintar y seguir la actualidad deportiva. Los expertos remarcan que su caso es excepcional y que la longevidad responde a una combinación compleja de genética, ambiente y hábitos.

Aunque se suele hablar de longevidad de forma estrictamente relacionada a un buen estilo de vida, la realidad es que superar el centenar de años es una meta que muy pocas personas llegan a alcanzar. De hecho, no son pocos los centenarios que no encajan dentro de todos estos buenos hábitos de vida, como es el caso de la italiana Gianna Pratesi, la cual cumplió 106 años el pasado 16 de marzo.

La rutina de Pratesi, residente en Chiavari (Italia) dista mucho de ser perfecta. Saltó a la fama tras participar en el Festival de San Remo, donde recordó su primera votación en el histórico referéndum italiano de 1946. Posteriormente, en una entrevista concedida al periódico Corriere della Sera, sorprendió al revelar sus hábitos cotidianos.

La rutina de Pratesi

Gianna Pratesi explicaba que se acuesta alrededor de las diez y media de la noche y se levanta a la una del mediodía, además de consumir alrededor de dos helados diarios. Esta rutina de descanso, de más de 14 horas de sueño, es uno de los aspectos más llamativos de su rutina diaria. Sin embargo, cabe recordar que estar acostada durante este tiempo no implica estar durmiendo completamente.

Recordemos que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos aconsejan que los adultos mayores de 65 años duerman habitualmente entre siete y ocho horas, un rango temporal que esta centenaria italiana llegaría a duplicar. De hecho, diversos estudios han relacionado tanto la falta de sueño como el exceso del mismo con un aumento de la mortalidad, aunque estas asociaciones no demuestran causalidad. De hecho, dormir demasiado puede ser una consecuencia de enfermedades previas y no una causa como tal. Por tanto, la rutina de Pratesi sería un caso excepcional y distaría mucho de ser una recomendación para el resto de la población.

Por su parte, la alimentación de esta centenaria tampoco respondería a una dieta especialmente restrictiva. Gianna explica que consume diariamente caldo, pasta, carne a la parrilla y otros platos tradicionales italianos. Además, mantiene una costumbre vinculada a su pasado como propietaria de una heladería en Escocia: comer dos helados de sabor fiordilatte cada día.

Asimismo, también reconoce su afición por los bombones de chocolate negro. En este aspecto, es cierto que el cacao ha despertado un significativo interés científico por su elevado contenido en flavanoles, compuestos vegetales asociados con beneficios a nivel cardiovascular. Entre otros muchos estudios, un ensayo clínico publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, conocido como COSMOS, analizó a más de 21.000 adultos y encontró una reducción del 27% de la mortalidad cardiovascular entre aquellos que consumieron extracto de cacao.

Sin embargo, cabe destacar que el resultado principal del estudio, relativo al conjunto de eventos cardiovasculares, no alcanzó significancia estadística. Además, los resultados obtenidos a partir de extractos concentrados de cacao no pueden extrapolarse directamente al consumo habitual de chocolate, el cual también aporta azúcar y grasa. Y tampoco existen estudios que prueben que consumir dos helados diarios se asocie a mayor longevidad. De nuevo, Pratesi sería un caso excepcional en este caso.

Más allá de su alimentación y su rutina de sueño, Gianna mantiene intereses que han acompañado gran parte de su vida, como tocar el piano, pintar y seguir la actualidad deportiva. Si bien es cierto que tampoco es posible atribuir su longevidad a estas actividades, existe evidencia sobre la importancia de mantener la actividad física y preservar la capacidad funcional durante el envejecimiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que mantenerse físicamente activo durante la vejez contribuye a reducir el riesgo de múltiples enfermedades, además de favorecer la salud cognitiva.

En conclusión, la historia de Gianna Pratesi nos recuerda que vivir muchos años no depende de un alimento milagroso ni de una rutina concreta y estandarizada. La longevidad es el complejo resultado de la interacción entre genética, ambiente, hábitos y circunstancias individuales. Sus dos helados diarios forman parte de una historia extraordinaria, pero no serían la receta científica para superar el siglo de vida.