Montaje con el cocinero Sergio Enciso y, a su lado, una bandeja de salmón fresco fileteado. E.E.

Sergio, pescadero con 12 años de experiencia: "No compres nunca filetes de salmón, si no vas a pagar 23 euros por un kilo"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Sergio Enciso aconseja comprar el salmón entero y cortarlo en casa para ahorrar en comparación con los filetes envasados. El rendimiento real del salmón entero es de un 56% a 60% en filetes, por lo que el ahorro real depende de aprovechar las espinas, la cabeza y la piel para caldos u otras recetas. Comprar las piezas limpias supone un precio superior debido al trabajo previo de corte, envasado y desperdicio de recortes que asume la pescadería. Si se planea consumir el salmón crudo o marinado, la AESAN recuerda la importancia de congelarlo previamente durante al menos cinco días a -20 ºC para evitar el riesgo de anisakis.

Comprar el salmón ya cortado resulta cómodo: basta con abrir la bandeja y llevar cada porción directamente a la sartén. Esa facilidad, sin embargo, también se refleja en el precio que aparece en la etiqueta.

Sergio Enciso Muriel, creador de La Cocina del Pirata y pescadero durante 12 años, llamó la atención sobre esta diferencia al comparar un salmón entero con los filetes preparados. Su sencilla recomendación es comprar la pieza y cortarla en casa.

"Si eres de los que compra filetes de salmón, que sepas que te están timando", afirma en el vídeo. Como referencia, Enciso comparaba 23 euros por kilo de filetes frente a unos 12 euros por kilo del salmón entero.

La diferencia parece enorme, pero hay un detalle importante antes de concluir que estamos pagando casi el doble. Un kilo de salmón entero no proporciona un kilo de filetes: también estamos comprando cabeza, espinas, piel y otros recortes.

El rendimiento depende del tamaño del ejemplar, su presentación y la habilidad al cortarlo. Una investigación con salmón atlántico encontró que los filetes suponían alrededor del 60% del peso del pescado eviscerado en los ejemplares de acuicultura estudiados.

Otro trabajo europeo obtuvo una cifra similar al analizar el aprovechamiento de distintas especies de acuicultura. En el salmón atlántico, el filete representaba aproximadamente un 56% del peso corporal total, aunque quedaba carne aprovechable en otras partes.

Esto cambia bastante la comparación. Si utilizáramos como orientación un rendimiento del 60%, un salmón comprado a 12 euros el kilo produciría filetes a un coste equivalente cercano a 20 euros el kilo si descartáramos completamente el resto.

Es solo una aproximación: el rendimiento doméstico puede variar y tampoco todas las pescaderías venden exactamente la misma presentación. Pero ayuda a entender por qué la diferencia real no puede calcularse restando directamente 12 euros a 23.

El consejo de Enciso cobra más sentido cuando se aprovecha la pieza completa. Y eso es precisamente lo que propone en su vídeo: convertir lo que normalmente consideramos desperdicios en ingredientes para otras comidas.

De la cabeza a la cola

El pescadero comienza separando la cabeza y propone reservarla para preparar caldo. Después divide el pescado en varias piezas y obtiene cortes diferentes según el uso que vaya a darles, desde filetes hasta porciones destinadas a marinar.

Las espinas también pueden conservar restos de carne y utilizarse para fondos o sopas. La zona de la cola, más estrecha que el lomo central, funciona bien en preparaciones en las que no necesitamos una porción gruesa y uniforme.

Incluso la piel tiene usos culinarios. Bien limpia y cocinada hasta quedar crujiente puede consumirse, mientras que los recortes de carne sirven para elaboraciones donde la presentación importa menos, como hamburguesas, tartares o rellenos.

Esta posibilidad de recuperar otras partes explica un dato interesante. Un estudio sobre subproductos de la acuicultura calculó para el salmón atlántico un aprovechamiento comestible potencial cercano al 77% al incorporar algunas fracciones que normalmente quedan fuera del filete.

Cuanto más se aprovecha el pescado, más favorable resulta la compra entera. Si cabeza, espinas y recortes terminan directamente en la basura, parte de ese ahorro desaparece junto con ellos.

El filete preparado tiene un coste añadido por una razón bastante sencilla. Alguien ha tenido que cortar el pescado, retirar desperdicios, preparar porciones homogéneas, envasarlas y dejarlas listas para cocinar. El consumidor está pagando también ese trabajo y esa comodidad.

Filetear un salmón entero exige además un cuchillo adecuado, espacio suficiente y cierta práctica. Un corte poco preciso puede dejar bastante carne pegada a la espina y reducir todavía más el rendimiento que conseguimos en casa.

Enciso intenta solucionar este inconveniente mostrando el proceso. Corta primero la cabeza, divide el cuerpo en varias piezas y después va separando la carne de la espina central. Finalmente, retira las espinas pequeñas y separa la piel con el cuchillo.

Para quien consume salmón con frecuencia o cocina para varias personas, comprar una pieza grande permite además preparar varias raciones de una sola vez. Porcionarlas y congelarlas individualmente facilita utilizar después solo la cantidad necesaria.

En hogares donde se consume poca cantidad, la situación cambia. Comprar varios kilos para ahorrar en el precio por kilo tiene menos sentido si después parte del pescado termina estropeándose o permanece meses olvidado en el congelador.

Atención si va a comerse crudo

El vídeo propone utilizar algunas piezas para preparaciones como salmón marinado o nigiri. En estos casos aparece otra cuestión importante. AESAN recomienda congelar el pescado destinado a consumirse crudo o insuficientemente cocinado cuando no existe garantía de que esté exento del riesgo de anisakis.

En casa, la agencia aconseja mantenerlo congelado durante cinco días en equipos capaces de alcanzar aproximadamente -20 ºC. Si el congelador no reúne las condiciones necesarias, la recomendación es comprar pescado que ya haya sido congelado.

Los productos procedentes de determinados sistemas de acuicultura marina pueden estar exentos del tratamiento cuando existe documentación que acredita la ausencia de riesgo. AESAN recuerda que, si esa información no acompaña al pescado, debe aplicarse la congelación también al salmón de acuicultura.

Para las preparaciones completamente cocinadas, el escenario es diferente. Alcanzar al menos 60 ºC durante un minuto en toda la pieza destruye las larvas, según las indicaciones de la agencia española de seguridad alimentaria.

Desde el punto de vista nutricional, el salmón sigue siendo una forma de incorporar pescado azul a la dieta. AESAN aconseja actualmente consumir al menos tres raciones semanales de pescado, alternando especies y priorizando también variedades de pescado azul.

El consejo de Enciso, por tanto, puede resultar útil, pero el ahorro depende de cómo compremos y cocinemos. La pieza completa ofrece más posibilidades cuando realmente sabemos aprovecharla; para quien solo quiere dos filetes limpios, la diferencia de precio resulta bastante menor de lo que aparenta la etiqueta.