Los meteorólogos coinciden: el otoño se rompe en dos con diferencias de más de 20 ºC en un solo día

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Los meteorólogos anuncian una ruptura abrupta del otoño con variaciones térmicas de más de 20 ºC en un solo día según la zona. El fenómeno provocará un desplome repentino de las temperaturas que obligará a pasar de la manga corta al abrigo de forma drástica. La inestabilidad traerá lluvias intensas, tormentas, fuertes rachas de viento y las primeras nevadas en las zonas de montaña. Los expertos señalan que esta alteración extrema se debe a la inestabilidad en la corriente en chorro y al impacto del cambio climático.

Los meteorólogos han detectado un cambio drástico y anómalo en el otoño, señalando que la temporada se romperá en dos de forma abrupta con diferencias de hasta 20 ºC dependiendo de la zona en la que nos encontremos.

La estabilidad y el ambiente templado de las últimas semanas pueden dar paso a un desplome térmico sin precedentes para esta época del año, llevando a áreas determinadas a experimentar caídas de temperaturas de un día para otro prácticamente.

Las ciudades, bajo este panorama, pueden comenzar las jornadas con máximas casi veraniegas y los termómetros pueden dar un vuelco cayendo en picado en cuestión de horas, obligando a la población a pasar de la manga corta a la ropa de abrigo en un abrir y cerrar de ojos.

Los expertos coinciden en que esta alteración térmica tan extrema es poco común y responde a una inestabilidad dinámica en la corriente en chorro, lo que provoca que haya más desprendimientos de aire gélido de forma muy directa.

Un otoño diferente

Además del frío repentino, esta fractura meteorológica vendrá acompañada de más lluvias intensas. Durante los últimos días ya hemos vivido una serie de alarmas por precipitaciones fuertes en ciudades como Barcelona y alrededores, y puede que lleguen más tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento y las primeras nevadas en zonas de montaña.

Lo peor es que la transición no apunta a ser demasiado progresiva, sino que actuará como un auténtico muro climático: mientras que una mitad del país mantendrá unas horas más de calma primaveral, la otra se verá sumergida en pleno invierno.

La brusquedad del cambio incrementa además el riesgo de esas mencionadas tormentas en las áreas de contacto de ambas masas de aire, por lo que habrá bastante caos en lo que respecta al clima en gran parte del territorio peninsular.

No es la primera vez que una parte del país pasa por temperaturas bajas y lluvias mientras la otra, por el contrario, goza de mejor clima, pero lo que sorprende a los meteorólogos es la brusquedad del cambio de temperaturas y temporales, algo que se ve arrastrado desde el verano pasado.

El cambio climático está afectando cada vez más a las estaciones y ahora el verano empuja a las otras estaciones modificando parte de su duración y naturaleza, lo que por consiguiente hace que el otoño, en esta ocasión, sea tan extraño. Ahora, solo queda ver cómo evolucionan las semanas y la temporada.