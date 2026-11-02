Fran Rodríguez, pescadero: "Para preparar este pescado frito mejor, no cortes sus espinas, sácalas apoyando el cuchillo"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Fran Rodríguez enseña un truco para limpiar lenguaditos retirando las espinas laterales de un solo tirón apoyando la hoja del cuchillo. Esta técnica permite eliminar las hileras de espinas situadas en los flancos antes de freír el pescado, haciendo que su consumo sea más cómodo. El lenguado destaca por su aporte de proteínas y bajo contenido graso, compartiendo propiedades nutricionales con el gallo, una alternativa más económica.

Preparar pescado frito en casa tiene pequeños trucos que pueden marcar la diferencia cuando llega el momento de comerlo. Fran Rodríguez, pescadero malagueño, comparte uno para disfrutar de los lenguaditos con mayor comodidad.

Conocido en TikTok como El pescadero de Málaga, el profesional explica cómo retirar las espinas laterales de estos pescados pequeños sin complicarse. Su técnica permite conseguir una pieza más limpia antes de pasarla por la sartén.

"¿Sabes que lo puedes dejar aún más limpio?", pregunta Rodríguez en el vídeo, en el que muestra cómo realizar esta operación. El secreto consiste en apoyar el cuchillo sobre la zona correspondiente y tirar de las espinas.

Según enseña el pescadero, basta con colocar la hoja sobre el pescado y ejercer la presión necesaria para sujetar la zona. Después, hay que tirar de la espina para conseguir que salga de una sola vez.

"Y salen del tirón", explica mientras enseña el resultado. De esta forma, los lenguaditos quedan preparados para una fritura que resulte más cómoda al comer, sin las dos hileras laterales de espinas.

Beneficios

Los lenguados pequeños suelen prepararse en las pescaderías retirando sus dos pieles, aunque conservan las espinas situadas en los flancos. Estas estructuras forman parte de las aletas dorsales y anales del pez.

La costumbre es freírlos con ellas, pero el consejo de Rodríguez ofrece una alternativa para quienes prefieren retirarlas antes de cocinar. Así, el pescado puede comerse con mayor facilidad y sin tener que apartar esas espinas durante la comida.

El profesional anima, además, a seguir sus vídeos para descubrir otros consejos relacionados con la fritura. Entre ellos, menciona cómo freír los lenguaditos, una preparación para la que pequeños detalles pueden facilitar el trabajo en la cocina.

Más allá de la preparación, el lenguado destaca por su perfil nutricional, aunque comparte muchas características con el gallo, otro pescado blanco habitual en las pescaderías españolas. Ambos son opciones interesantes para una alimentación equilibrada.

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), el lenguado aporta 16,5 gramos de proteínas por cada 100 gramos, mientras que el gallo contiene 15,8 gramos. Los dos ofrecen proteínas de buena calidad, con todos los aminoácidos esenciales.

También presentan pocas grasas: el lenguado contiene 1,3 gramos por cada 100 gramos y el gallo, 1,9 gramos. Además, ambos aportan vitaminas del grupo B y minerales como fósforo, yodo, selenio, potasio y magnesio.

Estas similitudes nutricionales muestran que no siempre es necesario elegir el pescado más caro para obtener nutrientes interesantes. Aunque el lenguado puede alcanzar precios elevados según su calidad y procedencia, el gallo suele ser una alternativa más económica.

En general, se recomienda consumir pescado entre tres y cuatro veces por semana, alternando variedades blancas y azules. Tanto el lenguado como el gallo pueden contribuir a alcanzar esa frecuencia y diversificar la alimentación.