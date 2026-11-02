Los expertos en nutrición coinciden: la cena ideal del otoño no lleva solo crema de verduras, sino también huevos

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LO ESENCIAL Las claves Las cremas de verduras son ideales para el otoño, pero cenar solo eso resulta escaso en proteínas. Añadir huevo cocido o escalfado completa el plato aportando proteína de alta calidad, colina y vitaminas. Organismos como AESAN y Harvard recomiendan combinar vegetales con proteínas para lograr comidas equilibradas. Existen otras alternativas como legumbres, pescado o tofu, pero el huevo destaca por su sencillez y rapidez.

Una crema caliente de calabaza, calabacín o puerro encaja especialmente bien cuando bajan las temperaturas. Es fácil de preparar, permite aprovechar verduras y resulta mucho más apetecible que una ensalada en una noche fría.

El problema aparece cuando se convierte en el único plato de la cena. Una crema elaborada principalmente con verduras puede aportar fibra y micronutrientes, pero quedarse bastante corta en proteína.

Por eso, añadir huevo puede transformar una preparación ligera en una comida más completa. Cocido, escalfado o incorporado directamente a la crema permite sumar proteína sin cambiar demasiado la receta.

AESAN incluye los huevos dentro de las fuentes proteicas que pueden formar parte de una alimentación saludable. También recomienda acompañarlos de verduras, hortalizas, pescados y otros alimentos poco procesados.

La crema necesita algo más

Una crema de verduras suele estar compuesta principalmente por calabaza, zanahoria, puerro, cebolla o calabacín. Todos ellos aportan agua, fibra, vitaminas y minerales, pero contienen poca proteína.

Si se toma únicamente como entrante, eso no supone ningún problema. La situación cambia cuando queremos convertir ese bol en toda la cena.

El modelo del Plato para Comer Saludable de Harvard propone combinar una cantidad importante de vegetales con una fuente de proteína y, cuando corresponda, cereales integrales u otros hidratos de calidad.

Esa lógica también puede aplicarse a una sopa o una crema. Harvard explica que un plato de cuchara puede incorporar verduras junto a una fuente proteica para mantener un reparto más equilibrado.

El huevo resulta especialmente práctico porque no obliga a preparar un segundo plato. Puede añadirse picado, escalfado encima o cocinado aparte mientras se calienta la crema.

Además, contiene proteínas de alta calidad y nutrientes como colina, vitamina B12, riboflavina, selenio y otros micronutrientes. Su perfil hace que encaje fácilmente en una cena basada en verduras.

Eso no significa que sea obligatorio añadir siempre huevo. Legumbres, pescado, tofu, queso fresco o yogur natural también pueden cumplir la función de aportar proteína.

La ventaja del huevo está sobre todo en la sencillez. En pocos minutos permite completar una receta que, de otro modo, podría resultar demasiado ligera para algunas personas.

Huevo y verduras, una combinación sencilla

La propia AESAN aconseja variar las fuentes de proteína a lo largo de la semana. Los huevos pueden alternarse con pescado, legumbres, carnes magras y otras opciones.

Javier Fernández Ligero, farmacéutico y nutricionista, también recomienda combinar verduras cocidas o al vapor con huevo o pescado azul para resolver cenas sencillas sin recurrir siempre a la carne.

La crema puede funcionar de la misma manera. Una base de calabaza con huevo cocido, por ejemplo, junta en el mismo plato vegetales y una fuente proteica fácil de preparar.

También puede añadirse un huevo escalfado justo antes de servir. Al romper la yema sobre la crema, aporta textura y hace que el plato resulte más saciante sin necesidad de utilizar nata.

Otra opción es acompañar la crema con una tortilla francesa pequeña. De esta forma se mantiene la verdura como protagonista, pero la cena gana proteína y variedad.

No hace falta convertir todos los boles en platos enormes. Las necesidades dependen de la edad, el tamaño corporal, la actividad física y de lo que se haya comido durante el resto del día.

Tampoco existe una razón nutricional para eliminar automáticamente los hidratos de carbono por la noche. Una pequeña porción de pan integral, patata o cereales puede encajar según las necesidades de cada persona.

La idea es evitar que “cenar ligero” termine significando cenar únicamente verduras todos los días. Una alimentación equilibrada depende también de incluir suficientes proteínas y variar los alimentos.

En otoño, una crema caliente puede seguir siendo la protagonista de la cena. Pero si va a ser prácticamente el único plato, añadir huevo puede hacerla mucho más completa.

A veces no hace falta cambiar la receta entera. Basta con añadir un ingrediente sencillo para que ese bol de verduras pase de acompañamiento a cena.