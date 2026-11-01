Una sartén con gulas. E. E. E. E.

Alerta alimentaria: ordenan la retirada inmediata de este sucedáneo de pescado del súper y piden que no se consuma

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LO ESENCIAL Las claves La AESAN ha emitido una alerta sanitaria por la presencia de huevo no declarado en un preparado de surimi congelado con gambas al ajillo. El producto afectado se comercializa con el nombre 'MeloDIA marinera con gambas al ajillo' de la marca DIA Mari Marinera en formato de 250 gramos. Se ha ordenado la retirada de varios lotes distribuidos por todo el país tras ser detectada la incidencia en los autocontroles de la propia empresa. Las autoridades solicitan a las personas alérgicas al huevo que no consuman el producto, aunque este no supone ningún riesgo para el resto de la población.

Un producto habitual en la sección de congelados de los supermercados ha acabado bajo la lupa de las autoridades sanitarias. El motivo es la presencia de un alérgeno que no figura en su etiquetado y que puede afectar a determinados consumidores.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido a las personas con alergia al huevo sobre la comercialización de un preparado de surimi con gambas al ajillo que contiene este ingrediente sin declarar.

El producto afectado se comercializa bajo el nombre MeloDIA marinera con gambas al ajillo, de la marca DIA Mari Marinera. La incidencia ha motivado una recomendación de no consumirlo dirigida específicamente a quienes presentan alergia al huevo.

La alerta ha llegado a la AESAN a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), después de que las autoridades sanitarias del País Vasco comunicaran la incidencia detectada.

Según explica el organismo, la información procede de los propios mecanismos de autocontrol de la empresa responsable, que notificó el problema a las autoridades competentes para evitar que se comercialicen alimentos que puedan suponer un riesgo.

Potenciales reacciones

La advertencia afecta a varias partidas del producto, que se presenta en bandejas de plástico y tiene un peso total de 250 gramos, repartidos en dos envases individuales de 125 gramos. Su conservación requiere mantenerlo congelado.

En concreto, los lotes afectados son L260566GGO, con fecha de caducidad del 30 de noviembre de 2027, y L260642GGO, cuya fecha de consumo preferente indicada es el 31 de diciembre de 2027.

También deben tenerse en cuenta las partidas L260747GGO, L260754GGO y L260769GGO, todas ellas con fecha de caducidad del 31 de enero de 2028. La alerta incluye además otros tres lotes comercializados.

Se trata de las referencias L260942GGO, L260951GGO y L260962GGO, que presentan fecha de caducidad del 31 de marzo de 2028. Por tanto, conviene revisar cuidadosamente la información impresa en los envases.

La distribución del alimento afectado se ha realizado en todo el territorio nacional, por lo que la advertencia no se limita a una comunidad autónoma. La AESAN ha trasladado los datos para comprobar su retirada de los establecimientos.

La recomendación de las autoridades sanitarias es clara: quienes tengan alergia al huevo y dispongan de alguna de las unidades afectadas en casa deben abstenerse de consumirlas, independientemente de su fecha de caducidad.

La presencia de este alérgeno sin declarar puede suponer un peligro para quienes presentan esta alergia, que podrían ingerirlo sin conocer su existencia a través de la información del etiquetado.

Sin embargo, la AESAN también aclara que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población. La advertencia se dirige exclusivamente a las personas alérgicas al huevo.