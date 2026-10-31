Imagen de archivo del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una intervención en Santiago de Compostela. EFE EFE

Óscar Puente, 57 años: "Para comer me gusta todo pero mi plato favorito es la perdiz estofada"

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LO ESENCIAL Las claves Óscar Puente, actual ministro de Transportes, confesó que aunque le gusta comer de todo, su plato favorito es la perdiz estofada. El guiso de perdiz es una receta tradicional castellana que se elabora a fuego lento con cebolla, ajo, laurel, vino y vinagre. Esta elaboración ligada a la cocina de caza está fuertemente asociada a la época de otoño e invierno y a la memoria afectiva del ámbito rural.

La perdiz estofada es el plato favorito de Óscar Puente. El actual ministro de Transportes lo reconoció en una entrevista concedida en abril de 2023, cuando todavía era alcalde de Valladolid, ciudad de sólida y arraigada tradición culinaria castellana.

En aquella conversación, el entonces regidor admitió además que, a la hora de sentarse a la mesa, le gusta todo. Sin remilgos ni listas de exclusiones, su declaración dibuja a un comensal abierto, aunque con una preferencia muy clara.

El guiso se elabora con perdiz, normalmente roja, que se dora en la cazuela y después se cuece despacio con cebolla, ajo, zanahoria, laurel, vino y un chorro de vinagre hasta que la carne queda muy tierna y melosa.

Su éxito empieza en el producto. La perdiz roja es una especie muy asociada a la Península y su caza, ligada durante generaciones a la vida rural, ha llenado las cocinas del interior y del norte de aromas otoñales.

Un plato asociado al otoño

El clima también ayuda. En buena parte del norte peninsular, con inviernos largos, fríos y lluviosos, los platos de cuchara y las cocciones lentas funcionan como un verdadero refugio, y un estofado de caza resulta tan reconfortante como contundente.

La técnica explica otra parte del atractivo. Estofar exige tiempo, paciencia y fuego suave, valores asociados a la cocina de siempre, y el resultado es una carne muy jugosa que se deshace con el tenedor y una salsa intensa.

Esa salsa es, para muchos, el auténtico tesoro del plato. Se moja pan hasta el último resto, un gesto cotidiano que convierte la comida en un acto compartido y que remite a las sobremesas largas de domingo y fiesta.

A ello se suma la memoria afectiva. Muchos comensales asocian la perdiz estofada con la casa de los abuelos, con la cocina de los pueblos y con las celebraciones familiares, un recuerdo entrañable que pasa de padres a hijos.

La estacionalidad añade valor. La perdiz se asocia al otoño y al invierno, cuando arranca la temporada de caza, y su aparición en las cartas de los restaurantes anuncia, para muchos, el regreso de la cocina de cuchara tradicional.

En Castilla y León, tierra de caza menor, buenos vinos y cocina de fogón lento, la perdiz forma parte del recetario clásico. Valladolid, con sus mesones y su cercanía a la Ribera del Duero, ofrece el marco culinario perfecto.

El maridaje redondea la experiencia. Un tinto con cuerpo y taninos suaves, de Toro o de Rioja, acompaña bien la intensidad aromática de la caza, y unas patatas panaderas o un sencillo puré casero completan además el plato principal.

Hay además un componente de identidad colectiva. Pedir perdiz estofada es, en cierto modo, reivindicar el producto de proximidad, la receta heredada y la cocina sin artificios, tres rasgos que muchos españoles reconocen como propios y defienden con orgullo.

Así, la preferencia de Puente conecta con un gusto muy extendido. Entre guisos de caza, vino y sobremesa, la perdiz estofada resume una forma de entender la comida que, sobre todo en el norte, sigue estando muy viva todavía.