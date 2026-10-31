Francisco Gil, agricultor: "Para que el tomate no pierda sabor, no puede llevar 10 días recogido, sino que tienes que comerlo en el día"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El agricultor Francisco Gil señala que el tomate pierde su sabor original con el paso de los días y aconseja consumirlo recién recolectado. La selección agrícola industrial ha priorizado la resistencia y la duración del almacenamiento en perjuicio del aroma y el sabor tradicional. Estudios científicos advierten que refrigerar tomates por debajo de 5 ºC altera los genes responsables de producir sus compuestos aromáticos. Se recomienda mantener los tomates fuera de la nevera para que maduren correctamente y solo refrigerarlos brevemente si ya están maduros.

Encontrar un tomate que realmente tenga sabor a tomate se ha convertido en un pequeño pero gran desafío para muchos consumidores. Su aspecto puede ser impoluto, pero no siempre se acompaña del aroma, dulzor e intensidad que se busca, y mucho menos si comparamos con los tomates recién recolectados en la huerta. Y precisamente esas diferencias, según algunos agricultores, tienen mucho que ver con el momento de recolección y el tiempo transcurrido hasta su consumo.

Así lo explica Francisco Gil, agricultor de los invernaderos Lúa de Dexo, en Oleiros (A Coruña) en una entrevista concedida a 'La Voz de Galicia', donde explica que su compromiso con los clientes es recoger los tomates el mismo día que van a consumirse.

Tomate con sabor a tomate

Este agricultor, cuya variedad de tomate cherry A Marola fue premiada en el Festival del Tomate de Cantabria en 2023 y 2024, considera que una de las grandes diferencias entre el tomate artesanal y el tomate industrial reside precisamente en su frescura. Y, de hecho, existen diversos estudios científicos que refuerzan estas declaraciones.

El sabor de un tomate depende de muchos aspectos más allá de sus niveles de azúcar, incluyendo su acidez y decenas de compuestos aromáticos volátiles que nuestro olfato identifica mientras lo comemos. En este sentido, un estudio publicado en la revista Science analizó 398 variedades y accesiones de tomates modernos, tradicionales y silvestres, llegando a la conclusión de que muchas variedades de tomate comercial presentarían concentraciones inferiores de determinadas sustancias responsables del aroma.

Y, de hecho, esto tiene explicación: durante décadas, la selección agrícola ha priorizado características como la resistencia, la uniformidad y la capacidad de soportar largos periodos de transporte y almacenamiento. Por tanto, aunque un tomate puede conservar una apariencia perfecta durante varios días, esto a su vez puede implicar que sea menos sabroso que otro con aspecto más irregular.

Por otro lado, Gil también es especialmente contundente con la refrigeración del tomate, una práctica que desaconseja si se busca preservar su sabor. De nuevo, sus declaraciones tienen fundamento científico, como demostró un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, donde se sugirió que mantener tomates a temperaturas próximas a los 5ºC durante una semana reduce significativamente determinados compuestos responsables de su aroma. Según los investigadores, el frío alteraría la actividad de los genes implicados en la producción de estos compuestos responsables del sabor. Además, recuperar posteriormente la temperatura no siempre permitiría reestablecer por completo el aroma original.

Sin embargo, la recomendación no estaría exenta de matices. En otro estudio publicado en Frontiers in Plant Science se sugirió que conservar tomates maduros durante cuatro días a 7ºC no producía diferencias sensoriales significativas respecto a mantenerlos a temperatura ambiente. Eso sí, la variedad del tomate y las condiciones previas de conservación también serían determinantes.

Por tanto, para disfrutar el máximo sabor de un tomate, lo más recomendable sería comprar tomates maduros, preferiblemente de temporada y cuyo consumo vaya a ser relativamente precoz, sin alargar demasiado los plazos entre la compra y su consumo.

Si todavía necesitan madurar, conviene mantener los tomates fuera de la nevera. Por contra, si los tomates ya están maduros y no se van a consumir inmediatamente, la evidencia científica respaldaría la idea de refrigerarlos para ayudar a evitar que se estropeen. Asimismo, también es aconsejable sacarlos con antelación para consumirlos a temperatura ambiente, algo que favorecería la percepción de sus aromas.

En conclusión, comer un tomate recién recolectado puede ser una experiencia difícil de igualar, pero no existe un plazo universal de 24 horas tras el cual vaya a perder su sabor. Tanto la variedad como el grado de maduración y sus condiciones de conservación importarían tanto como su frescura.