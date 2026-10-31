Los expertos en nutrición lo confirman: "El pescado frito no se hace en la sartén, sino en el microondas con aceite de oliva virgen extra"

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio de la Universidad del País Vasco señala que cocinar pescado en el microondas con aceite de oliva virgen extra es la opción de fritura más saludable. La investigación constata un intercambio recíproco de grasas y nutrientes entre el aceite y el pescado durante la cocción. El aceite de oliva virgen extra demostró mayor resistencia a la termo-oxidación y previno la aparición de aldehídos tóxicos que sí se forman con el aceite de girasol en sartén. La técnica en microondas reduce la formación de compuestos potencialmente perjudiciales para la salud, según los autores de la investigación.

Freír pescado no tiene por qué hacerse en una sartén. Un estudio de la Universidad del País Vasco (EHU) sostiene que la opción más saludable consiste en utilizar el microondas junto con aceite de oliva virgen extra para cocinarlo.

La investigación, publicada en Food Research International, analizó cómo la técnica de fritura, el tipo de aceite y la especie de pescado modifican las grasas del alimento y del aceite empleado durante la cocción doméstica también de forma relevante.

Los autores, Bárbara Nieva-Echevarría, Encarnación Goicoechea, María José Manzanos y María Dolores Guillén, sometieron filetes de lubina y dorada a fritura superficial en sartén y en microondas en condiciones domésticas, empleando aceite de oliva virgen extra y girasol refinado.

El estudio constata que "Durante la fritura superficial de pescado en condiciones domésticas, no solo los lípidos del pescado migran al aceite de fritura, sino que también componentes del aceite se trasladan al filete de pescado" de forma recíproca.

La opción más saludable

Como consecuencia, el aceite de oliva virgen extra tras la fritura se enriqueció en omega-3, omega-1, linoleico y ácidos saturados procedentes del pescado, mientras que redujo su proporción de oleico, el grupo acilo mayoritario de este tipo de aceite.

En el caso del aceite de girasol refinado, tras utilizarse para freír pescado aumentaron además casi todos los grupos acilo procedentes del pescado, salvo el linoleico, que constituía el componente mayoritario del aceite antes de someterlo a la cocción.

Además, ambos aceites incorporaron pequeñas cantidades de colesterol procedente del pescado. En los filetes, la grasa se enriqueció en oleico con aceite de oliva o en linoleico con girasol, además de en esteroles vegetales procedentes del aceite de fritura.

Simultáneamente, los lípidos de los filetes se empobrecieron en componentes más abundantes en el pescado crudo que en los aceites originales, entre ellos los ácidos poliinsaturados omega-3 docosahexaenoico (DHA) y eicosapentaenoico (EPA), beneficiosos para la salud cardiovascular.

La investigación advierte de que, "por el hecho de someter estos aceites a altas temperaturas (170 ºC) en presencia de oxígeno, se puede producir en ellos una cierta termo-oxidación en pequeña extensión", un fenómeno relevante para la seguridad alimentaria.

Sin embargo, el aceite de oliva virgen extra no experimentó esta reacción debido a su mayor resistencia a la degradación. En cambio, el girasol frito en sartén generó aldehídos, compuestos secundarios de oxidación potencialmente tóxicos según su alta concentración.

La diferencia fue clave, ya que "estos compuestos no se formaron en el aceite de girasol empleado para freír pescado en el horno microondas", un resultado que llevó a los investigadores a defender esta combinación como la alternativa saludable.

Por ello, los autores concluyen que la opción más saludable para freír es utilizar aceite de oliva virgen extra y cocinar el pescado en microondas, una combinación que reduce la formación de compuestos potencialmente perjudiciales para la salud humana.

La especie de pescado también influyó: la dorada redujo su contenido graso tras la fritura, mientras que la lubina lo mantuvo similar o incluso lo aumentó. Elegir el aceite resulta fundamental para la seguridad alimentaria y la salud humana.