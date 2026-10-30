María Casas, nutricionista: "El mejor pescado para comer no es el salmón, sino la merluza porque tiene menos colesterol"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista María Casas aconseja priorizar pescados magros como la merluza, el bacalao fresco, el rape, el gallo y la pescadilla por aportar menos colesterol y grasas saturadas. Recomienda reducir el consumo de especies grandes como el pez espada, el atún rojo y el lucio debido a su mayor acumulación de contaminantes como el mercurio. El salmón salvaje, la caballa y las sardinas se sitúan en un término medio por sus beneficiosos ácidos grasos omega-3, aunque contienen cantidades moderadas de grasa y colesterol. Los pescados más pequeños y de ciclo vital corto suelen presentar un menor riesgo de acumulación de metales pesados en comparación con los grandes depredadores.

El pescado es uno de los alimentos habituales en una dieta equilibrada, pero no todas las especies ofrecen las mismas ventajas nutricionales. La nutricionista María Casas propone clasificarlas según sus características y beneficios para la salud.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, la especialista distingue entre pescados menos recomendables y opciones que conviene priorizar. Para ello, tiene en cuenta factores como su contenido en grasas, el colesterol y la posible acumulación de metales pesados.

Entre las especies que aconseja consumir con menor frecuencia figuran el pez espada, el atún rojo y el lucio. Según explica, estos peces grandes viven muchos años y ocupan posiciones elevadas dentro de la cadena alimentaria.

Estas características favorecen la acumulación de sustancias contaminantes, como el mercurio, a lo largo de su vida. Además, Casas señala que suelen presentar más colesterol y grasas saturadas que otras alternativas disponibles en las pescaderías.

En un escalón intermedio, la nutricionista sitúa pescados azules como el salmón salvaje, la caballa y las sardinas en conserva. Todos ellos destacan por aportar ácidos grasos omega-3, beneficiosos para el organismo.

Pescados y grasas

Su composición lipídica resulta interesante dentro de una alimentación variada, aunque estas especies también contienen cantidades moderadas de colesterol y grasas saturadas. Por eso, la especialista diferencia sus propiedades de las de otros pescados.

El tamaño también importa en esta clasificación. Al tratarse de especies generalmente más pequeñas, pueden acumular menos metales pesados que los grandes depredadores, aunque el nivel de contaminación depende de cada especie.

Casas incluye asimismo en este grupo algunos pescados blancos muy habituales en la dieta española, como la lubina, la dorada y el lenguado. Son alternativas que permiten variar los menús sin recurrir siempre a las mismas especies.

La nutricionista reserva su categoría más favorable para los pescados magros, que contienen poca grasa y presentan un perfil interesante para quienes buscan cuidar su alimentación. En este apartado destaca varias especies blancas.

La merluza encabeza su selección junto al bacalao fresco, el rape, el gallo y la pescadilla. Según explica en el vídeo, estos pescados aportan pocas grasas saturadas y cantidades reducidas de colesterol en comparación con otras alternativas.

También destaca que algunas de estas especies, por su menor tamaño y ciclo vital más corto, pueden presentar menos riesgo de acumulación de contaminantes. No obstante, la exposición al mercurio varía según el pescado concreto.

Aunque no siempre ocupan el centro de las tendencias gastronómicas, Casas considera que estas opciones merecen más protagonismo en la dieta cotidiana. La especialista resume su recomendación con una idea clara: "No son los más populares, pero sí los que más te pueden beneficiar a largo plazo".

Conviene recordar, sin embargo, que la clasificación nutricional no convierte automáticamente un pescado en mejor que todos los demás. La elección más adecuada depende de la composición de cada especie, su procedencia y el conjunto de la alimentación.