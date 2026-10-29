Los fruteros recomiendan: si guardas plátanos y aguacates juntos, pueden madurar antes por culpa de esto

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LO ESENCIAL Las claves El etileno es un gas natural que actúa como hormona vegetal y acelera la maduración, ablandamiento y cambio de color de las frutas cercanasa él. Frutas como plátanos, manzanas, aguacates y peras son productoras de etileno y continúan madurando tras ser recolectadas. Guardar un plátano o manzana madura junto a un aguacate duro ayuda a acelerar su maduración de forma intencionada. Los expertos recomiendan separar las piezas muy maduras o sensibles para evitar que toda la cesta de fruta se estropee al mismo tiempo.

Dejar todas las frutas juntas en un mismo frutero parece lo más lógico. Manzanas, plátanos, peras, kiwis y aguacates comparten espacio hasta que llega el momento de comerlos. El problema es que algunas piezas no se limitan a madurar por su cuenta: también pueden acelerar la maduración de las que tienen alrededor.

La responsable es una sustancia invisible y completamente natural: el etileno.

Se trata de un gas que producen muchas frutas durante su maduración y que actúa como una hormona vegetal. Puede favorecer procesos como el ablandamiento, el cambio de color o la aparición de los aromas característicos de una fruta madura.

Por eso una sola pieza muy madura puede cambiar lo que ocurre en todo el frutero.

Las manzanas, los plátanos cuando están madurando, los aguacates, las peras, los melocotones, los mangos o los kiwis se encuentran entre las frutas capaces de producir etileno. El USDA recomienda precisamente evitar almacenar grandes productores de este gas junto a productos especialmente sensibles a él.

El plátano maduro

El ejemplo más fácil de observar está en los plátanos.

Cuando comienzan a madurar producen más etileno, y esa es una de las razones por las que pueden utilizarse para acelerar deliberadamente la maduración de otras frutas. Meter un aguacate duro dentro de una bolsa junto a un plátano o una manzana es, de hecho, un truco basado en este mismo fenómeno.

No es magia. El etileno queda más concentrado alrededor de las frutas y estimula los procesos de maduración de aquellas que responden a él.

Con el aguacate ocurre algo especialmente llamativo. La Universidad de California explica que su producción de etileno aumenta enormemente durante la maduración y que la exposición a este gas puede hacer que un aguacate madure en pocos días.

Esto puede venir de maravilla cuando necesitamos que una pieza verde esté lista para el fin de semana. Pero se convierte en un inconveniente cuando queremos justamente lo contrario.

Si dejamos durante varios días un plátano muy maduro junto a aguacates, peras o kiwis que todavía queríamos conservar firmes, podemos encontrarnos de repente con varias frutas listas para comer al mismo tiempo.

Y entonces empieza la carrera contra el frutero.

Las manzanas también tienen un papel importante. El etileno participa de forma decisiva en su proceso de maduración, favoreciendo el ablandamiento y otros cambios de calidad. Precisamente por eso la industria utiliza tecnologías destinadas a bloquear o reducir la acción de este gas para poder conservarlas durante más tiempo.

No todas las frutas, sin embargo, se comportan igual.

Los especialistas distinguen entre las llamadas frutas climatéricas, que continúan madurando después de ser recolectadas y experimentan un fuerte aumento de respiración y producción de etileno, y las no climatéricas.

Entre las primeras aparecen plátanos, manzanas, aguacates, peras, melocotones, ciruelas, mangos, papayas o tomates. Entre las no climatéricas se encuentran, por ejemplo, cítricos, uvas, fresas, piña o granada.

Eso no significa que estas últimas sean inmunes al paso del tiempo ni que puedan conservarse indefinidamente. Simplemente su maduración funciona de otra manera.

Además, el problema del etileno no se limita a que una fruta se ponga blanda antes.

Algunos vegetales reaccionan todavía peor. El USDA advierte de que puede acelerar el deterioro de determinados productos sensibles: por ejemplo, pepinos y apio pueden amarillear y algunas hojas pueden desarrollar alteraciones antes de tiempo.

Por eso, si el objetivo es alargar la vida de la compra, no siempre interesa colocar absolutamente todo junto.

Una solución muy sencilla consiste en separar las frutas que ya están maduras de las que todavía queremos conservar durante varios días. Si un plátano empieza a cubrirse de manchas marrones, dejarlo pegado a los aguacates quizá no sea la mejor idea si estos ya están casi en su punto.

También puede utilizarse el frigorífico cuando la fruta ha alcanzado la madurez deseada, siempre teniendo en cuenta que cada producto tolera el frío de manera diferente.

En realidad, el etileno puede ser enemigo o aliado.

Si tenemos un aguacate duro que necesitamos mañana, colocarlo cerca de una manzana o un plátano puede ayudarnos. Si acabamos de comprar fruta para toda la semana, esa misma proximidad puede hacer que varias piezas maduren demasiado pronto.

Así que, antes de culpar a toda la cesta porque “la fruta dura cada vez menos”, merece la pena mirar quién comparte espacio con quién.

A veces una sola pieza muy madura está enviando una señal química al resto del frutero. Y aunque nosotros no podamos verla ni olerla, las frutas que tiene alrededor sí saben perfectamente que está ahí.