Fran, pescadero: "El mejor pescado para cocinar en la freidora de aire no es el salmonete, sino la sardina"

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LO ESENCIAL Las claves Fran, conocido como el pescadero de TikTok, sitúa a la sardina como el mejor pescado para cocinar en freidora de aire, por encima del salmonete y la dorada. La sardina destaca por su bajo contenido en mercurio al ser de pequeño tamaño y alimentarse de plancton, lo que la convierte en una opción segura para el consumo habitual. Su alto contenido en omega-3, calcio y vitamina D beneficia la salud cardiovascular y ósea, reduciendo el colesterol y protegiendo contra la osteoporosis. El uso de la freidora de aire permite cocinar las sardinas de forma rápida y limpia, manteniendo su jugosidad y preservando sus nutrientes esenciales.

El Pescadero de Málaga, popularmente conocido como "el pescadero de TikTok", comparte un nuevo vídeo en redes sociales para determinar qué pescado es mejor para la freidora de aire y hay un vencedor sobre el duro salmonete: la sardina.

El salmonete, durante un juego improvisado en redes, se perfilaba como uno de los grandes favoritos de Fran. Sin embargo, en último momento el profesional se decanta por la sardina, poniéndolo por encima de la dorada y de otros pescados de gran calidad y que se consumen habitualmente.

La sardina, por ello, acaba siendo la reina indiscutible de la freidora de aire gracias a sus increíbles propiedades, que la convierten en la opción perfecta para realizar una comida rápida sin perder jugosidad y por supuesto manteniendo una dieta sana y perfectamente equilibrada.

La sardina es la ganadora

Este pescado azul, tan popular en España, es una mina de nutrientes esenciales que cuenta además con proteínas de alto valor biológico y con vitaminas y minerales cruciales como el fósforo, el magnesio, el hierro y el yodo.

Al tratarse de un pescado de tamaño pequeño, se alimenta principalmente de plancton, lo que significa que apenas acumula metales pesados como el mercurio, a diferencia de los depredadores marinos más grandes, convirtiéndose en una opción limitada y segura para el consumo regular.

Lo mejor, sin duda, son los enormes beneficios que tiene para la salud, sobre todo a nivel cardiovascular y óseo. Los ácidos grasos omega-3 presentes ayudan -de manera muy eficaz- a disminuir los niveles de triglicéridos y el colesterol LDL, reduciendo el riesgo de las enfermedades de corazón.

Además, si se consumen frecuentemente con sus espinas, aportan una dosis fantástica de calcio y vitamina D que fortalece de forma notable la densidad ósea y protege contra la osteoporosis.

Cocinar las sardinas en una freidora de aire es una de las mejores técnicas para disfrutar de todas estas propiedades sin alterar virtudes naturales, y puede hacerse de manera rápida y fácil a la preparación que ofrece este "ayudante" de cocina tan útil.

Este método no solamente preserva intactos los delicados nutrientes termosensibles y los antioxidantes, sino que consigue una textura exterior perfectamente crujiente con el mínimo esfuerzo, reteniendo esa jugosidad propia de la sardina y su sabor original, con todos esos beneficios para el organismo.

No obstante, aunque la sardina haya salido como vencedora en esta ocasión, no quiere decir que el salmonete u otras opciones como la dorada sean malas opciones, porque funcionan también genial.