Los pescaderos recomiendan: el mejor pescado para cocinar en la freidora de aire no es la dorada, sino el salmonete

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LO ESENCIAL Las claves Los pescaderos de 'El Pescadero de Málaga' destacan al salmonete por encima de la dorada y la lubina para cocinar en freidora de aire. Su porcentaje de grasa natural y carne jugosa evitan que se reseque con el aire caliente, manteniendo el interior tierno y sabroso. Permite conseguir un acabado crujiente similar a la fritura tradicional pero de forma saludable y usando una cantidad mínima de aceite.

El salmonete, para El Pescadero de Málaga, se corona como uno de los mejores pescados para cocinar en la freidora de aire, por encima de opciones tan populares como la lubina y por supuesto la dorada.

La recomendación, que proviene directamente de expertos del sector, sale de un dinámico "duelo de pescados" en redes sociales donde se evalúan diferentes especies y tipos para determinar cuál ofrece los mejores resultados en este imprescindible ayudante de cocina.

La razón por la que los pescaderos, generalmente, priorizan el salmonete frente a la dorada radica en su comportamiento bajo la circulación de aire caliente.

Al ser un pescado con un porcentaje ideal de grasa natural y una carne sumamente jugosa, soporta de manera excelente las altas temperaturas de la freidora sin llegar a resecarse, un problema común en especies de carne más magra.

El salmonete sale ganador

Eso permite que el interior permanezca tierno y lleno de sabor, maximizando las ventajas de una cocción rápida y uniforme. Y lo mejor es que -otro de los grandes atractivos del salmonete- es que es fácil conseguir una muy buena textura exterior en la freidora de aire.

Los expertos destacan que este pescado logra alcanzar su punto crujiente a través de este dispositivo emulando perfectamente los resultados de la fritura tradicional en sartén, pero utilizando, cómo no, una cantidad mínima de aceite.

Esta característica lo convierte en la opción idónea para quienes buscan disfrutar de un plato con una textura atractiva y ligera, idéntica a la de un restaurante de costa. Al final, todo va según gustos, pero desde El Pescadero de Málaga lo tienen claro en este caso.

Aunque la dorada y la mencionada lubina siguen siendo excelentes para preparar al horno, el salmonete demuestra que la freidora de aire no está limitada a recetas básicas y que puede ir un paso más allá, manteniendo su buena calidad siempre a través de este método de preparación.

Y es que con la elección de la especie correcta, la freidora de aire es capaz de potenciar sabores tradicionales del mar de una manera saludable, rápida y con un acabado gastronómico impecable, siempre manteniendo sus características nutritivas intactas.

Aquí ha salido ganando el salmonete, pero a través de redes sociales, desde el canal mencionado, destacan otros tipos de pescado que también son ideales para la freidora de aire y que pueden cocinarse de manera sencilla manteniendo todo lo bueno.