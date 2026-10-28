Los fruteros recomiendan: para elegir una buena granada no te fijes solo en su color, también en cuánto pesa

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LO ESENCIAL Las claves El peso es la clave principal: al comparar granadas de tamaño similar, la más pesada y densa contendrá más jugo y arilos en su interior. El color exterior no determina la madurez: según la variedad, como la Mollar de Elche, la piel puede ser clara, rosada o amarillenta y estar en su punto perfecto. La forma angular indica jugosidad: cuando los granos crecen y se llenan de líquido empujan la corteza, haciendo que la fruta pierda su redondez inicial. No madura en casa: la granada debe elegirse ya madura y firme en la tienda, aunque en el frigorífico entera puede conservarse durante semanas.

En la frutería, la granada suele elegirse con los ojos. Una piel roja y brillante parece prometer un interior dulce y lleno de jugo, mientras que una pieza más pálida puede quedar relegada al fondo de la caja. Pero con esta fruta, el color no siempre cuenta toda la historia. Si hay que escoger entre varias del mismo tamaño, uno de los trucos más útiles es mucho más simple: cogerlas con la mano y comparar cuánto pesan.

La recomendación coincide con las guías de selección de la Universidad de California: una granada madura y jugosa debería sentirse pesada para su tamaño. Esa sensación indica que el interior está bien lleno de arilos —las pequeñas bolsas de zumo que rodean cada semilla— y que la fruta conserva una buena cantidad de líquido. Una pieza sorprendentemente ligera, en cambio, puede haber perdido humedad o estar más seca por dentro.

El truco funciona mejor comparando ejemplares parecidos. No tendría mucho sentido enfrentar una granada enorme con otra pequeña; la primera pesará más casi siempre. La clave está en sostener dos de tamaño similar y quedarse con la que se note más densa en la mano.

El rojo intenso no garantiza

El color sirve como pista, pero tiene una limitación importante: cambia mucho según la variedad.

Hay granadas que adquieren tonos rojo oscuro y otras que, incluso maduras, mantienen una piel mucho más clara, amarillenta o rosada. La Universidad de California pone como ejemplo variedades que van desde un rojo intenso hasta tonalidades amarillas, por lo que mirar únicamente el tono podría llevar a descartar una fruta perfectamente madura.

En España ocurre algo parecido. Variedades como la Mollar de Elche, muy extendida, pueden presentar una coloración exterior más suave que otras granadas comerciales sin que eso signifique que estén verdes o tengan menos calidad.

Por eso el peso suele ofrecer una pista más útil sobre lo que interesa realmente al abrirla: que los granos estén llenos y jugosos. Hay, además, otro detalle que puede observarse sin necesidad de cortar la fruta: la forma.

Una granada poco desarrollada suele ser bastante redonda. Conforme los arilos del interior aumentan de tamaño y se llenan de zumo, ejercen presión sobre la corteza y el fruto puede adquirir una silueta algo más angular, casi cuadrada, con caras ligeramente aplanadas.

No hace falta buscar una granada con esquinas perfectas. Basta con desconfiar de la idea de que la pieza más redonda y brillante será necesariamente la mejor. La piel también debe dar información.

Conviene escoger ejemplares firmes, sin grandes zonas blandas, golpes profundos ni áreas marrones deterioradas. Una piel algo marcada superficialmente no implica necesariamente que el interior esté mal, pero varias zonas blandas sí pueden indicar que la fruta está demasiado madura o dañada.

Y hay una particularidad importante con la granada: no es una fruta pensada para madurar tranquilamente en el frutero después de comprarla.

A diferencia de un plátano o un aguacate, no continúa madurando de manera significativa una vez recolectada. Por eso merece la pena elegirla ya en buen estado en la tienda en lugar de comprar una pieza inmadura esperando que mejore unos días después.

Una granada bien escogida tampoco tiene que consumirse esa misma tarde. Entera aguanta bastante bien, especialmente si se conserva en frío. La Universidad de California señala que puede mantenerse durante semanas en el frigorífico, mientras que los arilos ya extraídos duran bastante menos y conviene consumirlos en pocos días.

Al final, elegir una buena granada tiene menos de examen visual de lo que parece.

El rojo puede llamar la atención desde lejos, pero en la mano aparecen pistas mejores: que pese, que esté firme y que no presente zonas blandas importantes. Si además su forma empieza a perder la redondez perfecta y la piel conserva buen aspecto, las probabilidades de encontrar un interior lleno de granos jugosos aumentan.

Así que, delante de una caja de granadas, merece la pena hacer algo tan sencillo como levantar dos. La más bonita puede conquistar primero por los ojos; la que pesa más para su tamaño suele tener más argumentos escondidos bajo la piel.