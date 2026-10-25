Los nutricionistas lo confirman: el caldo de pollo no solo hidrata, también ayuda a comer mejor cuando baja la temperatura

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LO ESENCIAL Las claves El caldo de pollo ayuda a mantener la hidratación en otoño e invierno, época en la que el organismo sigue perdiendo agua por el aire seco y la calefacción. Consumir una sopa de baja densidad energética antes del plato principal puede reducir la ingesta calórica total del almuerzo hasta en un 20% sin aumentar el hambre. La combinación de volumen, nutrientes y agua integrada en la sopa genera una mayor sensación de saciedad que tomar los mismos alimentos de forma sólida junto con un vaso de agua. Para que sea una opción saludable, los expertos recomiendan prepararlo con verduras y proteínas, además de vigilar el contenido de sodio en las versiones comerciales.

Cuando bajan las temperaturas, un plato caliente de caldo de pollo suele volver a aparecer en muchas cocinas. Más allá de resultar reconfortante, puede cumplir dos funciones sencillas dentro de la alimentación: aporta líquido y, si forma parte de una sopa con verduras, pollo u otros ingredientes, puede aumentar la saciedad y ayudar a moderar lo que se come después.

El primer efecto es el más evidente. El caldo está compuesto fundamentalmente por agua y, por tanto, contribuye a la ingesta diaria de líquidos. Aunque el agua continúa siendo la bebida de elección, la hidratación total no depende exclusivamente de los vasos que bebemos: también procede de otros líquidos y de los propios alimentos. Mayo Clinic estima que alrededor del 20% del agua diaria puede proceder de la comida.

Esto sigue siendo importante en otoño e invierno. Con el calor solemos asociar más fácilmente la sed con el riesgo de deshidratación, pero el organismo continúa perdiendo agua cuando hace frío. El aire seco, la calefacción y el aumento de las pérdidas de humedad a través de la respiración pueden hacer necesario mantener una ingesta adecuada también durante los meses fríos.

El caldo puede ayudar en ese objetivo, pero eso no significa que sea nutricionalmente equivalente a una comida completa. Un caldo muy filtrado puede contener principalmente agua, pequeñas cantidades de minerales y algo de grasa o proteína, dependiendo de su elaboración. Para convertirlo en un plato más completo es necesario añadir alimentos como verduras, pollo, legumbres, huevo, pasta o arroz, según el resto de la dieta.

Una sopa antes de comer puede aumentar la saciedad

La parte más interesante aparece cuando el caldo se convierte en sopa. Diversos experimentos han observado que las sopas de baja densidad energética, es decir, aquellas que proporcionan bastante volumen y agua sin aportar una gran cantidad de calorías, pueden aumentar la sensación de saciedad y reducir lo que se consume después.

Uno de los ensayos más citados fue realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania con 60 hombres y mujeres de peso normal. Los participantes acudieron al laboratorio durante cinco semanas y, antes de comer, recibieron diferentes tipos de sopa o pasaron directamente al plato principal.

El resultado fue bastante consistente independientemente de si la sopa estaba triturada, contenía trozos o combinaba ambas texturas. Cuando los participantes comenzaron la comida con una sopa de baja densidad energética, la ingesta energética total del almuerzo disminuyó aproximadamente un 20%, unas 134 kilocalorías de media, en comparación con los días en los que no tomaron sopa.

Además, esa reducción no se acompañó de más hambre al terminar de comer. Es decir, los participantes consumieron menos energía pero no declararon sentirse menos satisfechos.

Otro experimento ayuda a entender por qué. Los investigadores compararon los mismos ingredientes preparados de tres maneras diferentes: una cazuela de pollo y arroz, esa misma cazuela acompañada de un vaso de agua y una sopa de pollo y arroz en la que el agua estaba integrada en el alimento.

La sopa produjo una mayor sensación de plenitud y redujo más la ingesta de la comida posterior. Los participantes consumieron unas 1.209 kilojulios en el almuerzo después de la sopa, frente a alrededor de 1.640-1.660 kilojulios cuando habían tomado la preparación sólida, con o sin el vaso de agua.

Esto sugiere que no se trata simplemente de beber agua antes de comer. La combinación de volumen, nutrientes y estructura de la comida parece influir en cómo percibimos la saciedad.

Otros trabajos han llegado a conclusiones parecidas. Un estudio con adultos delgados y con sobrepeso encontró que diferentes tipos de sopa reducían el hambre y la cantidad de energía consumida posteriormente, especialmente cuando contenían ingredientes sólidos en trozos.

Por eso, cuando llega el frío, incorporar una sopa al menú puede ser una forma práctica de aumentar el volumen de verduras y otros alimentos con una densidad energética relativamente baja.

Pero el efecto depende completamente de cómo se prepare. Un caldo con verduras, pollo y legumbres tiene poco que ver nutricionalmente con una sopa cargada de nata, mantequilla, queso o grandes cantidades de fideos. Que un alimento sea líquido o caliente no garantiza por sí mismo que sea ligero ni especialmente saludable.

También conviene vigilar la sal. Los caldos comerciales, concentrados y pastillas pueden contener cantidades elevadas de sodio. Si se consumen con frecuencia, merece la pena comparar etiquetas y elegir opciones con menos sal o preparar el caldo en casa ajustando la cantidad añadida.

El beneficio tampoco consiste en que el caldo “queme calorías” ni acelere de forma relevante el metabolismo por estar caliente. La evidencia disponible apunta a algo mucho más sencillo: una sopa rica en agua y de baja densidad energética puede llenar bastante con relativamente pocas calorías y desplazar parte de otros alimentos más energéticos.

Así, el caldo de pollo tiene sentido cuando baja la temperatura por algo más que la tradición. Ayuda a sumar líquidos y, convertido en una sopa con verduras y una fuente de proteína, puede contribuir a construir una comida saciante y equilibrada.

La clave está precisamente en no considerarlo únicamente “agua caliente con sabor”. Bien preparado, puede ser una forma sencilla de hidratarse, introducir más alimentos vegetales y llegar al segundo plato con menos hambre, algo especialmente útil cuando apetecen comidas más contundentes durante los meses fríos.