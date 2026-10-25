La llegada de un nuevo domo de calor a España podría dejar temperaturas de hasta 44 ºC. Meteored

Los meteorólogos lo confirman: antes de 2050 España podría sufrir hasta 60 días al año con más de 40 ºC

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LO ESENCIAL Las claves Las proyecciones climáticas para Andalucía advierten que, hacia finales de siglo, zonas del valle del Guadalquivir como Córdoba y Sevilla podrían superar los 40 ºC durante unos 60 días al año si no se frenan las emisiones. Entre 2041 y 2070, los días de calor extremo en la comunidad andaluza aumentarán significativamente respecto a la media histórica de 3,9 días al año, pudiendo sumar hasta 41 jornadas adicionales en los escenarios más desfavorables. El incremento de temperaturas extremas dependerá de la geografía, afectando en mayor medida al interior de Andalucía debido a su altitud, continentalidad y la llegada de masas de aire cálido africano. Los expertos alertan de las graves consecuencias de este calor persistente, como el aumento del riesgo de incendios, la mayor demanda eléctrica y los peligros para la salud por la falta de recuperación nocturna.

Que el termómetro llegue a 40 ºC todavía se considera un episodio de calor extremo en buena parte de España. En algunas zonas del sur, sin embargo, las proyecciones climáticas dibujan un futuro en el que cruzar esa barrera podría dejar de ser algo reservado a unos pocos días excepcionales del verano.

Los escenarios oficiales de cambio climático de Andalucía apuntan a que las jornadas con temperaturas máximas iguales o superiores a 40 ºC aumentarán con fuerza durante este siglo, especialmente en el valle del Guadalquivir y bajo los escenarios de mayores emisiones.

El dato más llamativo aparece hacia finales de siglo. En municipios especialmente cálidos de provincias como Córdoba o Sevilla, las proyecciones pueden situar el número de jornadas por encima de 40 ºC en torno a 60 días al año e incluso más si las emisiones continúan siendo elevadas.

Eso equivaldría prácticamente a pasar dos meses completos cada año alcanzando temperaturas que hoy asociamos a los episodios más duros del verano.

40 ºC no serán excepcionales

La Junta de Andalucía dispone de una herramienta específica, Mapa Clima, que permite consultar municipio por municipio cómo pueden cambiar variables como la temperatura media, las precipitaciones, las noches tropicales o precisamente los “días de calor”, definidos como aquellos en los que la máxima alcanza o supera los 40 ºC.

Las proyecciones muestran además que el aumento no será igual en todas partes.

Durante el periodo de referencia 1961-2000, Andalucía registraba de media alrededor de 3,9 días al año por encima de 40 ºC. Para 2041-2070, los escenarios contemplan incrementos de entre 9 y 26 días bajo un escenario intermedio y de entre 14 y 41 días bajo uno de emisiones más elevadas.

El salto se hace todavía mayor en el tramo 2071-2099. En ese periodo, el aumento proyectado oscila entre 15 y 35 días en uno de los escenarios y entre 33 y 80 jornadas adicionales en el más desfavorable. Córdoba, Sevilla y Málaga aparecen entre las capitales donde el incremento sería mayor.

Eso no significa que toda España vaya a alcanzar esas cifras.

Las temperaturas extremas dependen mucho de la geografía. El interior del valle del Guadalquivir, por ejemplo, reúne unas condiciones especialmente favorables para alcanzar valores muy altos: baja altitud, continentalidad y entrada frecuente de masas de aire muy cálido procedentes del norte de África. En otras regiones españolas, superar los 40 ºC seguirá siendo bastante menos habitual.

Por eso los climatólogos insisten en que las proyecciones deben interpretarse localmente y no como una predicción idéntica para todo el país. AEMET dispone de escenarios regionalizados precisamente para poder analizar cómo evolucionará el clima a una escala mucho más detallada que la que ofrecen los modelos globales.

Lo que sí aparece de forma consistente es la tendencia general hacia más calor extremo y olas de calor más persistentes.

España ya ofrece algunas señales de ese cambio. El verano de 2026 ha sido el más cálido de toda la serie oficial, iniciada en 1961, con una temperatura media peninsular de 24,5 ºC, 2,4 ºC por encima de lo normal. Además, se contabilizaron 61 días bajo condiciones de ola de calor en la Península y Baleares, un récord absoluto.

Conviene no confundir ambas cifras. Un “día bajo ola de calor” no significa necesariamente que toda España haya superado los 40 ºC. AEMET utiliza una definición mucho más compleja, basada en temperaturas excepcionalmente elevadas respecto a la climatología de cada zona y en su extensión y duración.

Aun así, la tendencia apunta en la misma dirección.

El propio organismo estima que, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan siendo muy altas, el promedio anual de días bajo ola de calor podría pasar de unos 22 días en 2016-2025 a alrededor de 77 a finales de siglo. Incluso en escenarios menos extremos se espera un incremento importante. Y el problema de alcanzar 40 ºC durante semanas no consiste únicamente en pasar más calor.

Las temperaturas extremas aumentan la demanda eléctrica, dificultan el trabajo al aire libre, incrementan el riesgo de incendios y agravan los efectos del calor sobre la salud, especialmente entre las personas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas y quienes viven en viviendas mal adaptadas. Además, las noches también se calientan.

Cuando después de una jornada de 40 ºC la temperatura nocturna permanece muy alta, el organismo dispone de menos horas para recuperarse. Por eso los escenarios climáticos prestan tanta atención a las noches tropicales y tórridas como a las máximas diurnas. Las cifras de 60 días, por tanto, no describen la España de mediados de siglo ni sirven para todo el territorio.

Son una advertencia de hacia dónde podrían dirigirse las regiones más calurosas durante las últimas décadas del siglo si las emisiones siguen siendo elevadas.

Porque el cambio más importante quizá no sea que España alcance temperaturas nunca vistas en un único día. En algunos lugares, el verdadero salto puede consistir en que los 40 ºC dejen de ser la excepción y empiecen a repetirse durante buena parte del verano.