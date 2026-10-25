Fran Rodríguez, pescadero: "Las gambas con la cabeza negra no están necesariamente malas, es un proceso natural"

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LO ESENCIAL Las claves El oscurecimiento o la cabeza negra en las gambas se debe a la melanosis, un proceso natural de pardeamiento enzimático similar al de una manzana cortada. Diferencias clave: la melanosis afecta principalmente al aspecto estético y comercial, mientras que la putrefacción provoca cambios negativos en el olor, sabor y textura. El color claro no siempre indica mayor frescura, ya que la industria suele utilizar tratamientos con sulfitos para retrasar la aparición de estas manchas oscuras. Para determinar si el marisco está en buen estado, es importante evaluar su firmeza y comprobar que tenga un olor marino limpio y no agrio ni amoniacal.

Una cabeza oscura en una gamba basta muchas veces para que acabe descartada antes incluso de llegar a la sartén. La asociación parece lógica: si el marisco empieza a ponerse negro, algo malo debe de estar pasando. Sin embargo, no siempre es así.

El pescadero Fran Rodríguez-López Salvatierra explica que ese color puede deberse a un fenómeno completamente natural llamado melanosis. “La cabeza negra en las gambas es algo totalmente natural. Es como cuando comes una manzana y se oscurece”, señaló en una intervención televisiva. Su comparación es bastante acertada: en ambos casos intervienen reacciones enzimáticas de oxidación que terminan generando pigmentos oscuros.

En los crustáceos, la melanosis empieza después de la muerte. Determinadas enzimas, especialmente las polifenoloxidasas, reaccionan en presencia de oxígeno y favorecen la formación de melanina, el pigmento responsable de esas manchas marrones o negras que pueden aparecer primero en la cabeza, las articulaciones o el caparazón.

Y aquí está la parte importante: melanosis y putrefacción no son lo mismo.

Negro no significa automáticamente podrido

Una revisión científica publicada en 2026 describe la melanosis como un proceso natural de pardeamiento enzimático y señala expresamente que no es perjudicial para el consumidor ni está directamente asociada al deterioro microbiano. Su principal problema es comercial: el color oscuro hace que la gamba parezca menos apetecible y reduce su valor en el mercado.

La FAO también diferencia entre ambos procesos. Por un lado está la aparición de manchas negras; por otro, el deterioro bacteriano, que acaba produciendo cambios mucho más claros en el olor, el sabor y la textura. Una gamba estropeada puede volverse blanda, desarrollar olores agrios o demasiado intensos y perder su sabor característico.

Por eso una cabeza negra, observada de forma aislada, no basta para decir que el marisco está malo.

Pero tampoco conviene llevar la idea al extremo contrario. La melanosis suele avanzar con el tiempo de almacenamiento y puede aparecer paralelamente a otros procesos de pérdida de calidad. Es decir, que el ennegrecimiento no sea peligroso por sí mismo no significa que podamos ignorar el resto de señales de frescura.

Fran Rodríguez lo explica de una forma más doméstica: el cambio de color es, ante todo, “algo estético”. Incluso señala que una gamba que desarrolla melanosis puede no haber recibido tratamientos destinados precisamente a retrasarla.

Y esos tratamientos existen.

La industria utiliza desde hace tiempo agentes como los sulfitos para retrasar el ennegrecimiento de gambas y langostinos. La FAO recoge, por ejemplo, el uso de metabisulfito para reducir la formación de manchas negras durante el almacenamiento.

Eso ayuda a entender una escena curiosa de la pescadería: dos gambas conservadas en condiciones similares pueden presentar aspectos diferentes simplemente porque una ha sido tratada para retrasar la melanosis y otra no.

Por tanto, una gamba más clara no es necesariamente más fresca solo por su color.

Para valorar el producto hay que mirar el conjunto. La carne debe mantenerse firme, el caparazón no debería aparecer excesivamente deshidratado y el olor debe ser limpio y marino, nunca agrio, amoniacal o desagradable. La cadena de frío es también fundamental porque, a diferencia de la melanosis, el crecimiento microbiano sí afecta directamente a la seguridad y calidad del alimento.

Rodríguez propone incluso un pequeño truco doméstico para retrasar el cambio de color: colocar las gambas en agua con algo de sal y limón. El medio ácido puede ralentizar determinadas reacciones oxidativas, aunque no sustituye en absoluto a mantenerlas correctamente refrigeradas.

La lección es bastante sencilla.

Cuando una gamba empieza a oscurecerse, nuestros ojos tienden a dictar sentencia antes que la nariz o el sentido común. Pero la mancha negra puede ser simplemente el equivalente marino de una manzana cortada que se vuelve marrón.

No significa automáticamente que esté podrida ni que sea peligrosa. Significa que han empezado a producirse reacciones naturales tras la muerte del animal.

Después toca mirar todo lo demás: cuánto tiempo lleva almacenada, cómo se ha conservado, qué olor tiene y cómo está su carne. Porque, con las gambas, el negro puede engañar: a veces habla de oxidación mucho antes que de deterioro.