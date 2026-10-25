Los expertos lo confirman: los huevos morenos no son más saludables que los blancos por el color de su cáscara

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LO ESENCIAL Las claves El color de la cáscara del huevo depende exclusivamente de la raza y genética de la gallina, sin aportar diferencias nutricionales significativas entre huevos blancos y morenos. El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) confirma que el tono exterior no influye en la cantidad de proteínas, vitaminas o calidad general del alimento. El mayor precio de los huevos morenos suele deberse al tamaño superior de las gallinas que los ponen, las cuales requieren más alimento para su mantenimiento. Factores como la alimentación de la ave, la frescura y el sistema de crianza son los únicos que realmente determinan el valor nutricional y el color de la yema.

En el supermercado, los huevos morenos suelen transmitir una imagen bastante concreta: más rústicos, más naturales y, para algunos consumidores, incluso más saludables. Los blancos, en cambio, pueden parecer más industriales. Pero esa diferencia está mucho más en nuestra cabeza que dentro del huevo. El color de la cáscara no hace que un huevo tenga más nutrientes que otro.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo dice de forma bastante tajante: los huevos marrones no contienen cantidades significativamente mayores de nutrientes que los blancos. La diferencia de color depende principalmente de la genética y de la raza de la gallina que los pone.

Hay gallinas que ponen huevos blancos, otras marrones y algunas razas incluso producen cáscaras azuladas o verdosas. Eso puede cambiar mucho el aspecto de la docena, pero no convierte automáticamente un huevo en mejor alimento.

Lo importante está dentro

La cáscara se forma durante el recorrido del huevo por el aparato reproductor de la gallina. Dependiendo de la raza, pueden depositarse distintos pigmentos sobre ella. En los huevos marrones intervienen pigmentos que tiñen la superficie durante las últimas fases de formación; otros tipos de gallinas producen tonalidades distintas.

Ese pigmento no pasa mágicamente a la yema para aumentar su cantidad de proteínas, vitaminas o minerales. El USDA señala que el color tampoco se utiliza como criterio para determinar la calidad del huevo. En sus estándares de clasificación, blancos y marrones pueden alcanzar exactamente las mismas categorías de calidad.

Entonces, ¿por qué a veces los morenos son más caros?

Aquí aparece otra parte del mito. Durante años, muchas de las razas utilizadas para producir huevos marrones han sido gallinas de mayor tamaño que las productoras de huevos blancos. Un animal más grande necesita más alimento y, por tanto, puede resultar más costoso de mantener. Ese gasto puede trasladarse al precio final de la docena.

Pagar más, por tanto, no significa necesariamente estar pagando más nutrientes.

Un estudio del propio Servicio de Investigación Agrícola del USDA comparó huevos blancos y marrones comercializados con distintos sistemas de producción. Encontró algunas diferencias físicas entre muestras (por ejemplo, los marrones analizados eran de media algo más pesados y tenían una cáscara más resistente), pero ningún tipo de huevo fue sistemáticamente superior al otro en todos los parámetros de calidad o composición.

Eso no quiere decir que todos los huevos sean nutricionalmente idénticos.

La alimentación de la gallina sí puede modificar algunos componentes. Existen, por ejemplo, huevos enriquecidos en omega-3 obtenidos mediante cambios en la dieta de las aves. También pueden variar ligeramente el tamaño, el contenido de determinados nutrientes o el color de la yema. Pero ninguna de esas diferencias viene determinada simplemente porque la cáscara sea blanca o marrón.

Algo parecido ocurre con la yema.

Una yema muy naranja puede parecer más nutritiva que una amarilla pálida, pero su color depende en buena medida de los pigmentos presentes en la alimentación de la gallina. El USDA explica que dietas ricas en determinados pigmentos vegetales pueden oscurecer la yema sin que eso permita juzgar por sí solo la calidad global del huevo.

Por eso, si hay que elegir una docena, resulta más útil fijarse en otros datos. La fecha, el tamaño, el sistema de producción indicado en el etiquetado, las condiciones de conservación o posibles características nutricionales específicas dicen bastante más que el tono de la cáscara.

También el precio puede responder a cuestiones de producción, bienestar animal, alimentación o tamaño de la explotación, no a que un huevo moreno sea intrínsecamente más saludable.

El mito probablemente ha sobrevivido porque el marrón recuerda a productos menos procesados: pan integral, azúcar moreno o cereales completos. Pero en este caso esa asociación visual no funciona.

Debajo de una cáscara blanca y de una marrón encontramos esencialmente el mismo alimento: clara rica en proteína y una yema que concentra grasa, vitaminas, minerales y otros nutrientes.

Así que, frente a la huevera, no hace falta buscar el color “más sano”. Si dos huevos proceden de gallinas alimentadas de forma similar y tienen características comparables, el tono exterior cambia muy poco lo que realmente nos vamos a comer.

El marrón puede gustarnos más, parecer más tradicional o quedar más bonito en la cocina. Nutricionalmente, sin embargo, la cáscara no concede puntos extra.