Los expertos lo confirman: dejar el café durante 14 días no solo cambia tus hábitos, altera las bacterias del intestino

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio publicado en Nature Communications revela que dejar de tomar café durante 14 días modifica de forma medible la microbiota y la actividad metabólica en el intestino. Los cambios observados en la flora intestinal ocurren tanto con el café descafeinado como con el café con cafeína, debido a la acción de sus polifenoles y otros compuestos. El análisis muestra que las bacterias responden rápidamente al reintroducir el café en la dieta, alterando de nuevo el ecosistema intestinal en cuestión de días. Aunque la retirada del café genera cambios metabólicos y cognitivos, los expertos matizan que las modificaciones en la microbiota no implican necesariamente un beneficio clínico directo.

Dejar el café durante dos semanas puede parecer, en principio, un simple cambio de rutina. Menos espresso por la mañana, quizá algo más de sueño durante los primeros días y la necesidad de encontrar otra forma de arrancar. Pero una nueva investigación sugiere que el cambio también llega mucho más abajo: hasta el intestino.

Un estudio publicado en 2026 en Nature Communications ha analizado cómo el consumo habitual de café se relaciona con la microbiota intestinal y qué ocurre cuando quienes lo toman a diario dejan de beberlo durante 14 días. La conclusión es clara: el café deja una huella medible en el ecosistema intestinal y parte de esa huella empieza a modificarse cuando desaparece de la dieta.

Los investigadores compararon primero a 31 consumidores habituales de café con 31 personas que no lo tomaban. Después pidieron al primer grupo que eliminara por completo el café durante dos semanas. Tras ese periodo, los participantes volvieron a incorporarlo durante 21 días, unos con café con cafeína y otros con descafeinado.

La dieta se controló mediante registros alimentarios y, salvo pequeñas diferencias puntuales, no cambió de forma importante durante el experimento. Eso permitió observar con más claridad qué ocurría al retirar y reintroducir la bebida.

El café deja una firma

Antes de la retirada, las personas que bebían café mostraban un perfil intestinal distinto al de quienes no lo consumían.

En concreto, presentaban una mayor abundancia relativa de bacterias de los géneros Cryptobacterium y Eggerthella. También tenían niveles diferentes de varios metabolitos fecales, entre ellos indol-3-propiónico, indol-3-carboxaldehído y GABA. Después llegaron los 14 días sin café.

Durante ese periodo, los niveles fecales de cafeína, teofilina y 1,7-dimetilxantina (un metabolito de la cafeína) descendieron de manera significativa, algo bastante esperable. Pero también se redujo el ácido hipúrico y aumentó el indol-3-carboxaldehído, un metabolito relacionado con la actividad microbiana intestinal.

Eso indica que retirar el café no solo elimina compuestos procedentes directamente de la bebida. También modifica parte de la actividad metabólica que se produce entre los componentes del café, nuestro organismo y las bacterias intestinales. La historia se volvió todavía más interesante cuando el café regresó.

Tras las dos semanas de abstinencia, los participantes tomaron durante tres semanas cuatro sobres diarios de café instantáneo, bien con cafeína o descafeinado. Los investigadores observaron cambios rápidos en el microbioma después de volver a introducirlo, y algunos aparecieron independientemente de que el café contuviera cafeína.

Eso apunta a que la responsable no es únicamente la sustancia estimulante que nos mantiene despiertos. El café contiene una mezcla compleja de polifenoles, ácidos fenólicos, melanoidinas y otros compuestos que pueden llegar al intestino y servir como sustrato para determinadas bacterias.

Esta relación ya había aparecido en investigaciones anteriores.

Un gran análisis publicado en Nature Microbiology estudió datos de decenas de miles de personas y encontró una asociación especialmente fuerte entre el consumo de café y la presencia de Lawsonibacter asaccharolyticus. La relación fue tan marcada que el café destacó entre más de 150 alimentos analizados por su asociación con determinados microorganismos intestinales.

Pero encontrar cambios en la microbiota no significa automáticamente que dejar el café sea mejor para el intestino. Ese es probablemente el matiz más importante.

El estudio de 2026 describe diferencias y cambios, pero no establece que el perfil de quienes no toman café sea más saludable que el de quienes sí lo hacen, ni que dos semanas de abstinencia produzcan un beneficio clínico concreto. Tampoco todos los efectos observados siguieron una dirección sencilla.

Los consumidores habituales de café mostraban inicialmente más impulsividad y reactividad emocional y peor rendimiento de memoria que los no consumidores. Durante la retirada mejoraron algunos parámetros de atención y vigilancia, pero al reintroducir tanto café con cafeína como descafeinado disminuyeron el estrés percibido y algunos síntomas depresivos autoinformados.

Es decir, el café no actúa como un interruptor con una posición “buena” y otra “mala”. Además, el ensayo fue relativamente pequeño y se realizó con adultos sanos. Para saber qué significado tienen estos cambios a largo plazo harán falta estudios mayores y seguimientos más prolongados.

Lo que sí deja claro la investigación es algo más sencillo: el café forma parte del entorno que alimenta a nuestra microbiota.

Tomarlo regularmente favorece determinadas interacciones bacterianas y metabólicas. Retirarlo durante apenas 14 días empieza a cambiar ese paisaje; y volver a beberlo provoca nuevas modificaciones en cuestión de días.

Así que abandonar el café durante dos semanas no solo cambia la taza que falta por la mañana. También modifica, al menos temporalmente, parte de la actividad de las bacterias que viven en nuestro intestino.