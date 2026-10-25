Los carniceros recomiendan: "Las hamburguesas no deben cocinarse poco hechas, aunque la carne sea de primera calidad"

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LO ESENCIAL Las claves La AESAN y el USDA recomiendan cocinar las hamburguesas completamente hasta alcanzar entre 70 ºC y 71,1 ºC en su interior para eliminar bacterias como E. coli o Salmonella. Al picar la carne, las bacterias de la superficie se distribuyen por toda la masa, por lo que dorar solo el exterior no garantiza la seguridad del alimento. La calidad o el precio del corte de vacuno no evitan el riesgo microbiológico: una hamburguesa poco hecha entraña peligros independientemente de la categoría de la carne. Para lograr jugosidad sin poner en riesgo la salud, los expertos aconsejan utilizar mezclas con un 20% de grasa y medir la temperatura interna con un termómetro de cocina.

Una hamburguesa gruesa, tostada por fuera y todavía rosada en el centro puede parecer más jugosa y apetecible. Y si además está hecha con una carne excelente, recién picada por el carnicero, es fácil pensar que el riesgo prácticamente desaparece. Pero desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la calidad del corte no cambia una diferencia fundamental: una hamburguesa no es un filete.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición advierte expresamente sobre el consumo de carne de vacuno picada poco hecha y recomienda cocinar estos productos completamente. En casa, aconseja que alcancen al menos 70 ºC durante dos minutos, especialmente para reducir el riesgo de infecciones por bacterias como Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC).

La explicación está en lo que ocurre antes incluso de que la hamburguesa llegue a la sartén.

Pueden estar las bacterias

En un filete entero, una posible contaminación microbiana suele encontrarse principalmente en la superficie. Al ponerlo sobre una plancha muy caliente, esa zona exterior recibe directamente temperaturas elevadas. Por eso una pieza entera de vacuno puede cocinarse dejando el centro menos hecho siempre que se hayan seguido unas condiciones adecuadas de manipulación. Con la carne picada el escenario cambia.

Cuando una pieza pasa por la picadora, la superficie exterior se rompe y se mezcla con el resto. Si había bacterias presentes, pueden acabar distribuidas por toda la masa de carne, incluido el centro de la futura hamburguesa. El USDA señala precisamente que el picado aumenta la superficie expuesta y permite que los microorganismos presentes en el exterior se repartan por el interior.

Por eso dorar mucho el exterior no garantiza que una hamburguesa poco hecha sea segura. La carne puede proceder de una excelente pieza de vacuno, ser fresca y haberse picado ese mismo día. Ninguna de esas características asegura que esté libre de microorganismos patógenos.

Y hay otro problema: no pueden detectarse a simple vista. Bacterias como Salmonella o determinadas cepas de E. coli no hacen necesariamente que la carne huela mal, cambie de aspecto o resulte pegajosa. Una hamburguesa puede parecer completamente normal y contener microorganismos capaces de provocar una intoxicación alimentaria.

Tampoco el color interior es una prueba perfecta.

El USDA advierte de que la carne picada puede ponerse marrón antes de haber alcanzado una temperatura suficiente para destruir los patógenos. También puede conservar cierta tonalidad rosada incluso después de alcanzar una temperatura segura. Por eso la forma más fiable de comprobar el cocinado es utilizar un termómetro de cocina.

La referencia estadounidense es muy parecida a la española: el USDA recomienda que las hamburguesas y demás preparaciones de carne picada de vacuno alcancen 71,1 ºC en su interior. La precaución es todavía más importante en determinados grupos.

AESAN destaca especialmente a niños, personas mayores y personas inmunodeprimidas, porque pueden sufrir consecuencias más graves si contraen una infección por STEC. Eso no significa que haya que resignarse a una hamburguesa seca.

La jugosidad depende de muchos más factores que dejar el centro crudo: la proporción de grasa de la carne, no compactar demasiado la mezcla, controlar el grosor, cocinarla sobre una superficie suficientemente caliente y evitar prolongar innecesariamente el tiempo de cocción ayudan a mantener una buena textura.

Una carne con alrededor de un 20% de grasa, por ejemplo, puede conservar mucha más sensación de jugosidad que una mezcla extremadamente magra aunque ambas alcancen una temperatura segura.

También importa la higiene desde el principio. AESAN establece que la carne picada debe mantenerse especialmente fría y, en el comercio minorista, fija para ella una temperatura de conservación de 2 ºC o inferior. Además, el picado debe realizarse a petición del cliente o, si se hace previamente, destinarse al despacho de ese mismo día.

En casa conviene además lavarse bien las manos, mantener separados los utensilios que han tocado carne cruda de los alimentos ya cocinados y no reutilizar el mismo plato sin lavarlo. Así que pagar más por una pieza magnífica puede mejorar el sabor de la hamburguesa, pero no cambia las reglas microbiológicas.

Una hamburguesa de solomillo poco hecha sigue siendo carne picada poco hecha. Y, en materia de seguridad alimentaria, la categoría del corte importa bastante menos que asegurarse de que el calor también ha llegado al centro.