Raúl Cardaba, frutero: "No guardes directamente en la nevera ni el tomate ni el plátano porque pierden calidad"

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LO ESENCIAL Las claves El frutero Raúl Cardaba advierte que no todas las frutas deben refrigerarse de inmediato, ya que cada pieza requiere un proceso de maduración distinto. Frutas como plátanos, tomates o piezas de hueso pierden sabor, textura y sufren daños por frío si se guardan en la nevera antes de madurar del todo. Frutos rojos delicados como fresas o frambuesas sí requieren frío desde el principio y control de humedad para evitar su rápido deterioro. Una regla fundamental e indiscutible es que cualquier fruta que ya haya sido cortada debe refrigerarse obligatoriamente para garantizar su conservación.

Comprar fruta y meterla automáticamente en la nevera parece la forma más sencilla de conseguir que dure más. Pero no siempre funciona. Algunas piezas necesitan terminar de madurar fuera y otras pueden perder aroma, textura o incluso desarrollar daños por frío si se refrigeran demasiado pronto.

El frutero Raúl Cardaba, conocido en redes como Frutero Tiktokero, lo resume con una idea sencilla: “Cada pieza tiene una maduración diferente, hay que saber utilizar la nevera”. Su recomendación general es dejar fuera aquellas frutas que todavía necesitan madurar y utilizar el frigorífico después, cuando ya han alcanzado el punto que buscamos.

Cardaba pone varios ejemplos. Los plátanos y los tomates son dos productos que, según explica, no deberían ir automáticamente al frigorífico, mientras que frutas delicadas como fresas o arándanos sí agradecen el frío desde el principio.

Frenar la maduración pronto

El problema se entiende especialmente bien con el plátano. La Universidad de California señala que esta fruta es sensible a las bajas temperaturas. Por debajo de unos 13 ºC puede sufrir daños por frío, con oscurecimiento de la piel, alteraciones internas y problemas para completar correctamente su maduración.

Por eso un plátano todavía verde no debería tratarse igual que uno amarillo que ya está listo para comer. Si entra demasiado pronto en una nevera doméstica, que suele encontrarse bastante por debajo de esos 13 ºC, puede perder calidad antes de haber desarrollado correctamente su sabor y textura.

Una vez maduro, la historia cambia. Refrigerarlo puede ayudar a ralentizar su deterioro, aunque la piel termine oscureciéndose rápidamente. Ese color negro exterior no significa necesariamente que la pulpa esté ya estropeada.

Con el tomate ocurre algo parecido. Cardaba es especialmente tajante: “Si compras tomates buenos y los metes a la nevera, les vas a matar el sabor”. Si se refrigeran, recomienda sacarlos al menos un par de horas antes de consumirlos para que recuperen temperatura.

Los datos poscosecha ayudan a entenderlo. UC Davis establece temperaturas óptimas bastante superiores a las de una nevera doméstica para tomates que todavía están madurando. Los verdes maduros se conservan mejor alrededor de 12,5-15 ºC, mientras que la maduración que proporciona una buena calidad sensorial se produce aproximadamente a 20 ºC.

El frío excesivo mantenido durante varios días puede provocar alteraciones y perjudicar su calidad.

Eso no significa que un tomate muy maduro no pueda refrigerarse durante un periodo corto para ganar tiempo. El problema está en utilizar el frigorífico como destino automático independientemente de su grado de madurez. La fruta de hueso también merece atención.

Melocotones, nectarinas o albaricoques pueden necesitar terminar de madurar antes de enfriarse. Cardaba ha recomendado evitar meter directamente este tipo de fruta en la nevera cuando todavía no está en su punto. Aquí hay además un fenómeno bien conocido por los especialistas: el daño interno por frío.

En melocotones y nectarinas puede aparecer pérdida de sabor, textura harinosa, menor jugosidad o pardeamiento interno después de determinados periodos de refrigeración. UC Davis señala que estas alteraciones son uno de los principales problemas de conservación de estas frutas.

Pero tampoco hay que irse al extremo contrario y dejar toda la fruta indefinidamente sobre la encimera. Los frutos rojos funcionan de otra manera.

Fresas, frambuesas o arándanos son muy delicados y se deterioran con rapidez. Cardaba recomienda guardarlos en frío y controlar especialmente la humedad. Para las frambuesas, por ejemplo, aconseja secarlas bien y conservarlas en un recipiente con papel absorbente para evitar que el exceso de agua acelere su deterioro.

Y hay una regla que prácticamente no admite discusión: una fruta cortada debe refrigerarse.

Una vez abierto un melón, una sandía o cualquier otra pieza, desaparece parte de la protección que proporciona la piel y la superficie comestible queda expuesta. Cardaba insiste precisamente en que una pieza cortada debe pasar al frigorífico. La clave, por tanto, no está en decidir que “la fruta va en la nevera” o que “la fruta debe quedarse fuera”.

Depende de cuál sea. Un plátano verde necesita tiempo a temperatura ambiente. Un tomate puede perder buena parte de su gracia si pasa días demasiado frío. Un melocotón que todavía está duro puede necesitar madurar antes. Y unas frambuesas, en cambio, probablemente agradecerán entrar en el frigorífico nada más llegar a casa.

La nevera sigue siendo una herramienta magnífica para evitar desperdicios. Pero Cardaba recuerda algo bastante básico que a menudo olvidamos: conservar mejor no significa enfriar todo, sino saber cuándo necesita frío cada fruta.