Luis Pujol, pescadero: "Para que el pescado quede perfecto no lo cocines mucho, mejor séllalo rápido a temperatura alta"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Luis Pujol explica que el rape encoge al cocinarlo debido a una fina membrana gelatinosa que cubre el lomo y debe retirarse antes de la cocción. Recomienda pedir en la pescadería que eliminen esta telilla para evitar una textura gomosa y lograr que la carne quede tierna y uniforme. Para cocinarlo a la plancha, aconseja un sellado rápido a temperatura alta para mantener la jugosidad y evitar que el pescado se reseque. En guisos, calderetas o arroces, sugiere añadir el rape en los últimos minutos de preparación para impedir que sus fibras se endurezcan.

El rape es uno de los pescados más apreciados de la gastronomía española, pero cocinarlo correctamente tiene sus secretos. Un pescadero catalán explica cómo evitar que pierda tamaño y conservar su jugosidad con una técnica sencilla.

Luis Pujol, responsable de la histórica Pescadería Costa Pujol, situada en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ha compartido las claves para conseguir un resultado perfecto. Su consejo pasa por preparar bien la pieza y controlar cuidadosamente el calor.

A través de un vídeo publicado en TikTok, el profesional explica por qué este pescado puede encogerse durante la cocción. Aunque muchos consumidores atribuyen este fenómeno a la temperatura o al exceso de agua, existe otra explicación menos conocida.

El origen del problema se encuentra en una fina membrana que recubre el lomo del rape. Esta capa, de aspecto gelatinoso, reacciona cuando entra en contacto con el calor y provoca una contracción que arrastra la carne hacia dentro.

Cocciones breves y precisas

Por eso, antes de cocinarlo, resulta fundamental retirar completamente esta telilla. Si permanece adherida, puede modificar el tamaño de la pieza y empeorar su textura, dejando una sensación gomosa al masticar que resta calidad al resultado final.

El pescadero recomienda pedir expresamente en el establecimiento que eliminen esta membrana antes de llevar el producto a casa. Este sencillo gesto permite que el rape conserve mejor su forma y presente una carne más tierna y uniforme.

Una vez preparada correctamente la pieza, llega el momento de cocinarla. Aquí también importa la técnica: someter el rape a una cocción demasiado prolongada puede endurecer sus fibras y comprometer su jugosidad, incluso cuando se ha limpiado correctamente.

La recomendación es clara: "Lo más recomendable" es apostar por cocciones breves y precisas. En la plancha, un sellado rápido a temperatura alta ayuda a conservar los jugos internos y permite que la carne mantenga una textura agradable.

La clave está en evitar que el calor actúe durante demasiado tiempo sobre el pescado. Una cocción controlada permite obtener una superficie dorada sin resecar el interior, algo especialmente importante en una carne firme y delicada como la del rape.

Esta técnica resulta especialmente útil cuando se preparan medallones o lomos a la plancha, dos elaboraciones en las que el aspecto de la pieza y la textura final tienen un protagonismo especial. El control del fuego marca la diferencia.

El rape también es habitual en arroces, calderetas y guisos marineros, donde aporta sabor y consistencia. Sin embargo, estas preparaciones requieren una precaución adicional: incorporar el pescado demasiado pronto puede provocar que permanezca cocinándose durante más tiempo del necesario.

En estos casos, los especialistas aconsejan añadirlo durante los últimos minutos de cocción, cuando el resto de ingredientes prácticamente está listo. Así se reduce el riesgo de que las fibras se endurezcan y se consigue una textura más tierna.

El resultado depende, por tanto, de dos factores fundamentales: retirar la membrana antes de cocinar y controlar el tiempo de exposición al calor. Dos medidas sencillas que ayudan a preservar las cualidades de este pescado tan apreciado.