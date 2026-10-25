Fran Rodríguez, pescadero: "El mejor pescado para cocinar en la freidora de aire no es ni la dorada ni el salmonete"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Fran Rodriguez señala a la salvina como el mejor pescado para cocinar en la freidora de aire, por encima de opciones como la dorada o el salmonete. La textura y el tamaño de la salvina permiten conseguir un exterior crujiente manteniendo la carne jugosa en el interior gracias al aire caliente. Para obtener un buen resultado, el experto aconseja secar bien el pescado con papel de cocina, usar muy poco aceite y evitar amontonar las piezas en la cesta. El beneficio de la 'air fryer' radica en lograr una superficie tostada con menos grasa añadida, ayudando a variar el consumo de pescado en la dieta.

La freidora de aire se ha convertido en una alternativa habitual para preparar pescado en casa sin recurrir a una sartén llena de aceite. Pero no todas las especies responden igual al flujo de aire caliente. El pescadero malagueño Fran Rodríguez, conocido en redes como El pescadero de TikTok, tiene un favorito claro: la salvina.

Rodríguez planteó la elección como un pequeño duelo entre distintas especies habituales en las pescaderías españolas. Su padre le iba proponiendo dos pescados y él debía decidir cuál de los dos funcionaría mejor en la freidora de aire. Por el camino fueron quedando fuera opciones como la dorada, el salmonete, el braile o el boguero. La ganadora terminó siendo la salvina.

“El ganador me lo prepararía ahora mismo con su puntito crujiente”, señalaba el pescadero al explicar su elección.

La razón no está en que la dorada o el salmonete sean malos pescados para este electrodoméstico. Ambos pueden cocinarse perfectamente en él. La elección de Rodríguez tiene más que ver con cómo responde la salvina al calor: busca un pescado capaz de dorarse por fuera sin que el interior pierda toda su jugosidad.

Una carne que aguante bien

Una freidora de aire funciona, en realidad, de forma parecida a un pequeño horno de convección. Una resistencia genera calor y un ventilador hace circular aire muy caliente rápidamente alrededor del alimento.

Ese sistema favorece que la superficie pierda humedad y se dore, especialmente cuando el alimento presenta una piel que puede secarse y quedar crujiente.

Ahí está una de las ventajas que Rodríguez encuentra en la salvina. Según explica en su recomendación, su textura y su tamaño permiten conseguir un exterior crujiente manteniendo una carne agradable en el interior.

Con cualquier pescado, no obstante, el resultado depende también de la preparación.

Una de las claves es introducirlo lo más seco posible. Si la superficie está cubierta de demasiada humedad, parte de la energía del aparato se dedica primero a evaporar esa agua y resulta más difícil conseguir un buen dorado.

Por eso, antes de cocinar un pescado entero o un filete en la freidora de aire puede ser útil secarlo suavemente con papel de cocina y aplicar únicamente una pequeña cantidad de aceite sobre la superficie.

Tampoco conviene llenar excesivamente la cesta. Para que este sistema funcione correctamente, el aire debe poder circular alrededor del alimento. Si varias piezas quedan completamente amontonadas o pegadas unas a otras, el resultado puede parecerse más a una cocción al vapor que a un exterior tostado.

La piel puede jugar también a favor.

Un pescado cocinado con piel puede desarrollar una textura crujiente cuando recibe calor intenso y pierde humedad. Al mismo tiempo, esa capa ayuda a proteger parcialmente la carne durante la cocción, algo especialmente útil porque uno de los principales riesgos al preparar pescado en la freidora de aire es pasarse de tiempo y resecarlo.

El tamaño importa por esa misma razón.

Un pescado pequeño o un filete fino necesita bastante menos tiempo que una pieza gruesa. No existe, por tanto, una temperatura y un tiempo universales que sirvan para cualquier especie.

La recomendación de Rodríguez tampoco significa que la salvina tenga alguna ventaja nutricional específica por cocinarse de esta manera.

El beneficio principal de la freidora de aire frente a una fritura tradicional es culinario: permite conseguir una superficie tostada utilizando mucho menos aceite añadido, ya que el alimento no necesita quedar sumergido en grasa.

Aun así, añadir una pequeña cantidad de aceite de oliva puede mejorar el sabor y facilitar el dorado.

Desde el punto de vista nutricional, el pescado sigue siendo una de las fuentes de proteína recomendadas dentro de una dieta variada. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición aconseja consumir al menos tres raciones de pescado a la semana, alternando especies y dando prioridad al pescado azul, además de recordar que una ración habitual se sitúa aproximadamente entre 125 y 150 gramos.

Eso también sirve para introducir otra idea: no hay necesidad de buscar siempre la misma especie.

Precisamente AESAN recomienda variar entre distintos pescados, y especies menos habituales pueden servir para ampliar la dieta y evitar que la elección se limite constantemente a salmón, merluza o dorada.

En el caso del salmonete, además, hablamos de un pescado especialmente apreciado por su sabor. Fran Rodríguez lo ha descrito como uno de sus favoritos y señala que en Andalucía es habitual prepararlo frito, aunque admite muchas otras elaboraciones.

Que pierda el duelo de la freidora de aire no significa, por tanto, que sea peor pescado. Simplemente hay preparaciones en las que otras especies pueden resultar más adecuadas.

La elección de Rodríguez se resume en una cuestión de textura: para conseguir ese contraste entre exterior crujiente e interior jugoso, él se queda con la salvina.

Así que entre dorada, salmonete y varias especies habituales, el pescadero tiene claro cuál metería primero en la cesta de la air fryer. No es la más conocida de todas, pero precisamente ahí está parte de su consejo: a veces el pescado que mejor funciona en una preparación concreta no es el que compramos por costumbre.