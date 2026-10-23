Es oficial: las latas de mejillones que debes evitar comprar en el supermercado en 2026 según la OCU y son populares en España

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LO ESENCIAL Las claves La OCU analiza 24 marcas de mejillones en escabeche y concluye que la mayoría de los productos tienen una calidad buena o muy buena. Las latas de marca blanca de Eroski, Aldi y DIA lideran el ranking por su sabor, calidad nutricional, precio y seguridad alimentaria. Los mejillones de origen gallego superan en textura y sabor a los cultivados en Chile, los cuales ocupan los peores puestos del análisis. El estudio destaca la ausencia de alertas sanitarias graves en metales pesados, aunque advierte sobre el exceso de sal en algunas marcas.

Con la llegada del mal tiempo, los aperitivos recuperan protagonismo en los hogares españoles. Entre los clásicos que nunca fallan están los mejillones en escabeche, una conserva apreciada por su sabor intenso, su facilidad de preparación y precio ajustado.

Ahora, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado varias referencias para determinar cuáles son las mejores y las peores latas de mejillones que se venden actualmente en los supermercados españoles. Su conclusión resulta interesante para el consumidor.

El estudio ha examinado 24 marcas de mejillones en escabeche disponibles en el mercado. La organización ha valorado el etiquetado, la composición nutricional, el sabor, el aspecto del producto y la seguridad alimentaria mediante pruebas de laboratorio y degustaciones.

En términos generales, el resultado es positivo. La OCU asegura que "la mayoría obtiene resultados buenos o muy buenos", y subraya que las marcas blancas están al mismo nivel que las de fabricante, también en degustación, con precios competitivos.

Alimentos ricos en proteínas

El primer puesto corresponde al Mejillón en escabeche de Galicia de Eroski, que cuesta 1,80 euros. Esta referencia de marca blanca destaca por su sabor, calidad nutricional y seguridad, y se convierte en la opción más recomendable del análisis.

Le siguen, empatadas, Sal de Plata de Aldi, con un precio de 1,62 euros, y Mari Marinera de DIA, que se vende por 1,80 euros. Ambas obtienen una valoración alta y demuestran que las cadenas compiten con las marcas.

La cuarta posición es para Rianxeira Mejillones en Escabeche de las Rías Gallegas, que cuesta 2,25 euros. Es la única marca de fabricante que logra situarse entre las mejores opciones del ranking, confirmando el buen momento de las conservas.

El origen del molusco resulta determinante. Según la OCU, los mejillones procedentes de las bateas gallegas obtienen mejores puntuaciones que los cultivados en Chile, especialmente en sabor, textura y valoración global del producto analizado por los expertos del organismo.

En el lado contrario aparecen las latas peor valoradas. Entre ellas figuran los mejillones de Alcampo; los de Espinaler; y los de Hacendado, de Mercadona, también chilenos, que se sitúan por debajo del resto en la valoración global final.

Espinaler obtiene 54 puntos y queda clasificada con "calidad media", mientras que Hacendado alcanza 65 puntos y recibe la calificación de "buena calidad". Las tres referencias se quedan lejos de las opciones gallegas mejor puntuadas por la organización española.

La seguridad alimentaria no presenta alertas relevantes. La OCU ha revisado la presencia de biotoxinas y metales pesados, como mercurio o cadmio, sin detectar problemas importantes. Solo una muestra registró cadmio cercana al límite permitido, sin revelar su marca.

Desde el punto de vista nutricional, los mejillones en conserva son ricos en proteínas, hierro, vitamina B12 y Omega 3, además de un contenido graso ajustado. No obstante, la OCU advierte de que algunas marcas presentan exceso de sal.

Este análisis confirma que elegir una buena lata de mejillones no exige un desembolso elevado. Las opciones de Eroski, Aldi, DIA y Rianxeira encabezan el ranking, mientras que Alcampo, Espinaler y Hacendado quedan en los últimos puestos.