Noelia, pescadera: "Para elegir un pescado fácil de cocinar, no compres lubina, sino salmón porque viene sin espinas"

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LO ESENCIAL Las claves La pescadera Noelia ('Noelapeskaera') aconseja en TikTok elegir salmón para empezar a cocinar pescado fresco por su facilidad de preparación y la ausencia de espinas. En las pescaderías tradicionales es posible solicitar el salmón limpio y cortado en filetes o lomos, adaptando la cantidad exacta que se necesita para cada receta. El salmón es un alimento muy nutritivo que aporta proteínas, omega 3, vitaminas B, D y E, además de minerales esenciales como fósforo y potasio. La creadora de contenido aprovecha sus vídeos para defender el comercio local y de barrio, destacando su mejor relación entre calidad y precio frente al supermercado.

Comprar pescado fresco puede resultar complicado para quienes no están acostumbrados a visitar una pescadería. Sin embargo, elegir una variedad sencilla de preparar y pedir el corte adecuado permite incorporarlo a la dieta sin demasiadas complicaciones.

Noelia, pescadera conocida en TikTok como Noelapeskaera, ha querido ayudar a estos consumidores con una serie de vídeos prácticos. En uno de ellos, recomienda empezar por el salmón, un pescado que destaca por su facilidad de consumo y sus posibilidades culinarias.

"Es un pescado muy fácil de consumir porque es como un filete de pollo. No trae espina", explica en su publicación, donde muestra cómo pedirlo en un establecimiento tradicional y qué opciones existen para adaptarlo a cada necesidad.

La pescadera insiste en que no hace falta acudir al supermercado para encontrar el pescado ya preparado y listo para cocinar. En las pescaderías también pueden limpiarlo y cortarlo de manera similar, según las preferencias del cliente.

El primer paso consiste en pedir salmón al pescadero, que preguntará si se prefiere en filetes o en lomos. Ambas presentaciones permiten preparar diferentes platos, por lo que la elección depende del uso que se le quiera dar.

Pedir en la pescadería

"Como viene limpito, lo podéis consumir o bien el filetito, como está cortada esta parte de atrás, o bien el lomito", señala Noelia. Esta última opción, añade, se utiliza mucho para cocinar en la freidora de aire.

Otra ventaja es que el consumidor puede ajustar la cantidad a sus necesidades. En lugar de comprar una bandeja con varias piezas, puede solicitar uno o dos filetes, o elegir el número de lomos que necesite para la comida.

Para completar el plato, la pescadera propone acompañar el salmón con unas patatas o una ensalada. De este modo, comprar pescado fresco no tiene por qué exigir recetas complicadas ni una gran experiencia en la cocina.

Además de su versatilidad, el salmón destaca por su composición nutricional. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), aporta proteínas, ácidos grasos insaturados, omega 3, vitaminas del grupo B y vitaminas D y E.

También contiene minerales como fósforo, selenio, yodo y potasio. Sus ácidos grasos omega 3 son especialmente relevantes para la salud cardiovascular, mientras que su contenido en vitamina D contribuye a cubrir parte de las necesidades diarias de este nutriente.

La Fundación Española del Corazón destaca los beneficios cardiovasculares asociados al consumo de omega 3. No obstante, el salmón también es un pescado energético debido a su contenido graso, aunque su capacidad saciante puede ayudar a incorporarlo a una alimentación equilibrada.

Más allá de enseñar a preparar pescado, Noelia aprovecha sus vídeos para reivindicar el comercio local. La creadora reconoce que no todo el mundo tiene la costumbre de comprar en establecimientos pequeños, pero anima a cambiar esa dinámica.

"Creo que deberíamos fomentarlo", afirma sobre las compras en comercios tradicionales. A su juicio, las pescaderías de barrio y de mercado pueden ofrecer mejores precios y calidad que algunos productos preparados que se venden en los supermercados.

"La serie os voy a enseñar cómo comprar pescado, que creo que le hace falta a muchísima gente", concluye. Su objetivo es acercar estos establecimientos a quienes todavía sienten inseguridad al pedir pescado fresco y demostrar que elegirlo y cocinarlo puede ser mucho más sencillo de lo que parece.