Los expertos lo confirman: los perros pueden reflejar y sufrir el estrés de sus dueños durante meses

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio de la Universidad de Linköping confirma que los niveles de estrés entre los perros y sus dueños pueden sincronizarse durante meses, reflejándose en la concentración de cortisol en el pelo del animal. Los perros perciben la tensión humana a través del tono de voz, las expresiones faciales, el cambio de rutinas, e incluso mediante modificaciones en el olor corporal del sudor y el aliento. La personalidad de la persona y su estrés laboral influyen más en la respuesta hormonal canina que la propia personalidad del perro o la cantidad de ejercicio físico que realiza. Mantener horarios estables, paseos con tiempo para olfatear y momentos de juego ayuda a amortiguar el impacto del estrés del cuidador en el bienestar de la mascota.

Los perros observan continuamente a las personas con las que conviven. Reconocen cambios en la voz, la postura, los movimientos y las rutinas diarias. Esta sensibilidad explica que el estrés de una persona no siempre termine cuando atraviesa la puerta de casa: también puede dejar una huella medible en su animal.

Diferentes investigaciones han encontrado que los niveles de estrés de los perros y sus cuidadores pueden llegar a sincronizarse. El fenómeno no se limita a una reacción breve ante un grito o una discusión. En determinadas parejas formadas por una persona y su perro, la relación se mantiene durante semanas o meses.

La principal evidencia procede de un estudio de la Universidad de Linköping, en Suecia. Los investigadores analizaron a 58 parejas formadas por mujeres y sus perros: 33 pastores de las islas Shetland y 25 border collies. En la muestra había animales de compañía y otros que participaban en competiciones de obediencia o agilidad.

El equipo tomó muestras de pelo de los perros y de sus propietarias en dos momentos diferentes. En lugar de medir el cortisol en la saliva o la sangre, que refleja principalmente una respuesta inmediata, examinó su concentración en el pelo para aproximarse a la actividad hormonal acumulada durante los meses anteriores.

Los resultados mostraron una correlación significativa entre las concentraciones de cortisol de las propietarias y las de sus perros tanto en las muestras correspondientes al verano como en las del invierno. Cuando el valor era mayor en la persona, también tendía a serlo en su animal.

Los investigadores controlaron además la actividad de los perros mediante un collar durante una semana. Ni el ejercicio general ni el número de sesiones de entrenamiento explicaban la asociación. La sincronización apareció en ambos tipos de vida, aunque fue más intensa entre los perros que competían y entre las hembras.

Las características psicológicas de las cuidadoras también guardaron relación con el cortisol canino, mientras que la personalidad del propio perro tuvo una influencia mucho menor. Por ello, los autores consideraron más probable que los animales estuvieran reflejando el estado de sus propietarias que la dirección contraria.

Cómo llega el estrés al perro

Los perros disponen de varias vías para detectar que algo ha cambiado. Pueden reconocer expresiones faciales, prestar atención al tono de voz y utilizar la reacción de su cuidador para interpretar situaciones ambiguas. Si la persona se muestra continuamente tensa, el animal puede aprender que el entorno es menos predecible o seguro.

También perciben modificaciones más cotidianas. Una época de problemas laborales puede provocar paseos más cortos, horarios irregulares, menos juego y respuestas más impacientes. El perro no necesita comprender el origen del conflicto para notar que sus rutinas y la disponibilidad emocional de su cuidador han cambiado.

Un estudio publicado en 2025 examinó precisamente el estrés laboral de 85 propietarios. Quienes declaraban más tensión en el trabajo tenían perros que mostraban con mayor frecuencia comportamientos asociados al estrés. La relación estaba vinculada especialmente a la rumiación: continuar pensando con irritación en los problemas profesionales durante el tiempo libre.

Los autores plantean dos vías compatibles. El perro puede responder directamente a las señales emocionales de la persona o verse afectado de manera indirecta porque esta le presta menos atención y altera sus cuidados. Sin embargo, el estudio se basó en cuestionarios rellenados por los propios propietarios y fue correlacional, por lo que no permite demostrar que el estrés laboral causara los cambios observados.

El olfato constituye otra posible vía. Una investigación experimental publicada en Scientific Reports comprobó que el olor corporal de una persona desconocida sometida a una situación estresante podía modificar el comportamiento y las decisiones de los perros, incluso sin señales visuales ni auditivas. Los animales expuestos a ese olor se mostraron más cautelosos ante una situación ambigua.

Esta respuesta no significa que puedan oler una emoción concreta como si tuviera una etiqueta. El estrés modifica diferentes compuestos presentes en el sudor y el aliento, y el extraordinario sistema olfativo canino puede detectar esa variación y utilizarla como información sobre el entorno.

Las reacciones inmediatas también se han estudiado mediante el sonido. En un experimento con 75 perros y 74 personas, el llanto de un bebé elevó el cortisol en ambos grupos, algo que no ocurrió al escuchar balbuceos infantiles o ruido blanco. Los autores interpretaron el resultado como compatible con una forma básica de contagio emocional.

El término “contagio” no implica que los perros comprendan todos los pensamientos de sus dueños o reproduzcan exactamente su emoción. Describe una convergencia del estado de activación. La vigilancia de las señales humanas, unida a las experiencias y rutinas compartidas, puede hacer que ambos organismos respondan de una manera parecida.

También conviene interpretar con prudencia el cortisol del pelo. Es un indicador útil de la actividad del sistema fisiológico del estrés, pero no funciona como una grabación exacta de lo ocurrido cada semana. Una revisión científica señaló que todavía existen incertidumbres sobre su incorporación al pelo y sobre el periodo temporal que representa. La evidencia es más sólida cuando el factor estresante continúa presente en el momento de recoger la muestra.

Un valor alto tampoco demuestra por sí solo que el animal esté sufriendo un problema clínico. El cortisol interviene en respuestas normales del organismo y puede variar por la estación, el sexo, las características individuales y otros factores. Para valorar el bienestar es necesario combinarlo con la conducta, el estado físico y el contexto.

En casa, las señales pueden ser discretas. Algunos perros jadean sin haber realizado ejercicio, bostezan, se lamen repetidamente el hocico, mantienen las orejas hacia atrás o buscan esconderse. Otros caminan de un lado a otro, duermen peor, pierden el apetito o reaccionan de forma desproporcionada ante sonidos y movimientos.

Ninguno de estos comportamientos aislados permite diagnosticar estrés. El jadeo puede aparecer por calor o dolor, y una reducción del apetito puede deberse a numerosas enfermedades. Cuando el cambio es repentino, persiste durante varios días o se acompaña de problemas digestivos, apatía o agresividad, es necesario consultar con un veterinario.

Los resultados tampoco deben emplearse para culpabilizar a quien atraviesa ansiedad, duelo o problemas laborales. La convivencia es bidireccional y compartir la vida con un perro también puede reducir la tensión humana. Las interacciones agradables con animales se han relacionado con descensos del cortisol, la presión arterial y la frecuencia cardiaca en diferentes contextos.

La forma más práctica de proteger al perro consiste en conservar la previsibilidad incluso durante las épocas difíciles. Mantener horarios razonablemente estables, permitirle olfatear durante los paseos, ofrecer descanso sin interrupciones y dedicar unos minutos a jugar puede ayudar a que recupere el control sobre su entorno.

No es necesario fingir constantemente una emoción positiva. Lo importante es evitar que el estrés se transforme durante meses en gritos, castigos, falta de actividad o cambios continuos de rutina. Los perros no solo acompañan a sus dueños en los momentos complicados: su organismo puede terminar reflejando una parte de esa tensión.