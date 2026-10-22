Entró en vigor: las fincas agrícolas abandonadas no serán consideradas monte hasta pasados 40 años

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LO ESENCIAL Las claves La Ley 5/2025 de Galicia establece que las fincas agrícolas abandonadas deberán acumular al menos 40 años de inactividad para ser consideradas monte. Para adquirir la condición forestal no basta el plazo, sino que la finca debe tener frondosas autóctonas de más de diez años y formar parte de una masa forestal continua. Los propietarios podrán recuperar más fácilmente el uso agrícola de las parcelas sin someterse a la normativa forestal ni a autorizaciones de cambio de uso. La medida busca facilitar la recuperación de tierras agrícolas, preservar la capacidad agropecuaria de la región y contribuir a la prevención de incendios forestales.

Dejar de cultivar una finca durante unos años ya no basta para que termine convirtiéndose jurídicamente en monte en Galicia. Desde comienzos de 2026, la comunidad aplica una regla mucho más exigente: una antigua parcela agrícola tendrá que acumular al menos 40 años de abandono antes de poder adquirir esa consideración.

El cambio procede de la Ley 5/2025, de medidas fiscales y administrativas de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia el 31 de diciembre de 2025 y en vigor desde el 1 de enero de 2026. La norma modifica la Ley de Montes gallega y redefine qué tiene que ocurrir para que un terreno que antiguamente se dedicaba a la agricultura pase legalmente al ámbito forestal.

Pero los 40 años no funcionan como un contador automático.

La ley exige simultáneamente varias condiciones. La parcela debe llevar esas cuatro décadas abandonada y además mostrar “señales inequívocas de carácter forestal”. Para ello, el arbolado debe estar dominado por determinadas especies frondosas autóctonas, tener una edad media superior a diez años y cubrir al menos el 60% de la subparcela catastral.

Y todavía falta un requisito más: el terreno debe formar parte de una superficie forestal continua de al menos una hectárea.

Décadas de abandono no bastan

Eso significa que una finca donde dejaron de plantarse patatas, maíz o cualquier otro cultivo hace 40 años no pasa automáticamente a convertirse en monte al día siguiente de alcanzar ese plazo. Si solo está cubierta de matorral o presenta árboles dispersos que no cumplen los porcentajes y características exigidos, puede continuar fuera de esa consideración.

La propia reforma lo deja claro al excluir expresamente del concepto de monte aquellos terrenos agrícolas abandonados que no cumplan todas esas condiciones. La diferencia puede parecer puramente administrativa, pero para el propietario tiene consecuencias importantes.

Cuando un terreno pasa a ser monte, recuperar después su antiguo uso agrícola entra en el ámbito de la legislación forestal y puede exigir determinados trámites, comunicaciones o autorizaciones. Mantener durante más tiempo su consideración agrícola facilita, en cambio, que pueda volver a cultivarse.

De hecho, la ley gallega establece que los terrenos de antiguo uso agrícola que todavía no hayan adquirido legalmente la condición de monte podrán retomar su actividad agrícola. En esos casos, recuperar la finca no se considerará una transformación o cambio de uso forestal, incluso cuando sea necesario realizar trabajos de limpieza o actuaciones para recuperar su capacidad productiva.

La reforma tiene detrás un problema muy reconocible en buena parte del medio rural gallego: parcelas que dejan de cultivarse, quedan cubiertas poco a poco por vegetación y terminan integrándose en una superficie forestal continua.

Con el paso del tiempo, volver a ponerlas en producción podía resultar más complejo precisamente porque ya habían adquirido características forestales. La nueva regulación pretende ampliar el margen para recuperar esas tierras. La medida encaja además con otra preocupación importante en Galicia: los incendios forestales.

Recuperar terrenos agrícolas abandonados puede contribuir a romper grandes extensiones continuas de vegetación. Una finca cultivada no constituye una barrera infalible contra el fuego, pero los usos agrícolas, pastos y zonas trabajadas pueden disminuir la continuidad del combustible vegetal y facilitar determinados trabajos de prevención.

Por eso la propia legislación relaciona la posibilidad de recuperar antiguos usos agrícolas con la conservación de la potencialidad agropecuaria y la prevención de incendios. Hay, sin embargo, un matiz fundamental. Esta regla no puede trasladarse automáticamente al resto de España.

La legislación estatal de montes permite que las comunidades autónomas desarrollen las condiciones bajo las cuales los terrenos agrícolas abandonados adquieren características forestales. Eso hace que los plazos y criterios puedan variar mucho de una región a otra.

Andalucía, por ejemplo, aprobó en 2026 una regulación distinta que utiliza como referencia general 20 años sin uso agrícola, junto con otras condiciones relacionadas con la vegetación y la superficie de la parcela.

Por tanto, tener una finca abandonada durante 25 o 30 años puede producir consecuencias diferentes dependiendo de dónde esté situada.

En Galicia, desde el 1 de enero de 2026, la regla es especialmente clara: una antigua finca agrícola necesita al menos 40 años de abandono para poder ser considerada monte, pero ni siquiera entonces basta únicamente con mirar el calendario. También tendrá que haberse convertido, en la práctica, en una verdadera superficie forestal.