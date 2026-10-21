Lara Ferreiro, psicóloga: "El relato de vulnerabilidad de Ada Colau es un poderoso recurso psicológico diseñado para generar proximidad y votos"

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LO ESENCIAL Las claves Ada Colau afirma haber pagado más de 200.000 euros en alquileres durante 15 años y verse obligada a dejar su casa para compartir vivienda tras su separación. La psicóloga Lara Ferreiro señala que Colau utiliza la vulnerabilidad como un recurso psicológico para generar empatía, cercanía y conexión emocional con los votantes. El relato genera disonancia cognitiva entre el electorado, dividiendo las opiniones entre quienes la ven auténtica y quienes la acusan de victimismo o contradicción tras gobernar Barcelona ocho años. Hablar de la pérdida del hogar y aportar cifras concretas activa miedos primarios en la audiencia y capta la atención al situar la historia por encima de las estadísticas de gestión.

Ada Colau ha vuelto a sacudir el tablero mediático, pero esta vez no con una promesa electoral, sino con una confesión íntima.

La exalcaldesa de Barcelona asegura haber pagado más de 200.000 euros en alquileres durante quince años y verse obligada a abandonar su casa para compartir vivienda con un familiar.

Más allá del eterno debate inmobiliario, estas palabras esconden una poderosa radiografía emocional.

La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, explica que el discurso político de Ada Colau juega en la fina frontera psicológica entre la búsqueda de empatía y el victimismo.

Cuando una figura pública expone su fragilidad y narra cómo el sueldo no le alcanza para llegar a final de mes, activa un resorte inmediato en el cerebro del ciudadano.

Se trata de utilizar la vulnerabilidad como una herramienta de proximidad. Históricamente, los líderes proyectaban una coraza impenetrable de fuerza y control.

Sin embargo, confesar que un bache económico tras una separación te empuja a dejar tu hogar transforma la frialdad de los datos macroeconómicos en una vivencia profundamente humana.

El mensaje de Ada Colau

Es el mecanismo puro de identificación, lanzar el mensaje implícito de que ella también es "una de los nuestros".

Pero hay un elemento narrativo clave en su exposición, la cifra. Hablar de 200.000 euros no es casual. Psicológicamente, funciona como un anclaje que capta la atención y desvía el foco hacia quienes reciben ese dinero, construyendo un relato de esfuerzo sin recompensa.

Trabajas sin descanso, pagas tus facturas y, al final, tienes que marcharte de tu propia casa.

El hogar no es solo un techo de ladrillos; representa nuestra zona de seguridad y nuestra identidad personal. Narrar su pérdida activa en la audiencia el miedo más primario a perder el control y la autonomía vital.

Ada Colau, en su último pleno como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona en octubre de 2024. Europa Press

Aquí surge la gran paradoja que descoloca a muchos votantes. Colau gobernó la ciudad durante ocho años con el derecho a la vivienda como bandera política.

Que ahora denuncie sufrir el mismo problema genera un enorme choque, lo que en psicología conocemos como disonancia cognitiva.

Quienes confían en ella verán una autenticidad indiscutible. Sus detractores percibirán una grave contradicción o una maniobra para dar lástima ante un horizonte de regreso electoral.

Las emociones siempre ganan a la estadística. Una historia de mudanza forzosa se graba a fuego en nuestra memoria. El verdadero reto social es no dejar que ese impacto emocional actúe como un espejismo que nos impida evaluar los resultados y la eficacia de la gestión pública.