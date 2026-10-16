Noelia, pescadera: "Cuando vayas a limpiar una merluza, quédate con las tripas porque se comen fritas"

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LO ESENCIAL Las claves La pescadera Noelia ('Noe la peskaera') se hace viral al explicar cómo limpiar una merluza en solo un minuto y separar sus lomos de forma sencilla. Aconseja no tirar vísceras como las huevas, ya que se pueden aprovechar para comerlas fritas, ni tampoco la cabeza y la espina, ideales para preparar caldo. El truco para un despiece perfecto incluye usar tijeras para las aletas y realizar cortes longitudinales con un cuchillo bien afilado siguiendo la curvatura de la espina. La merluza es un pescado blanco rico en proteínas, fósforo, selenio y vitaminas del grupo B, muy recomendado en la alimentación infantil por su sabor suave y fácil despinado.

La merluza es uno de los pescados más habituales en la cocina española, especialmente cuando hay niños en casa. Su sabor suave y la facilidad para retirar las espinas la convierten en una opción muy práctica para preparar comidas saludables.

Sin embargo, antes de cocinarla, conviene saber cómo limpiarla correctamente para aprovechar toda su carne y evitar que queden espinas. Noelia, pescadera de Málaga conocida en TikTok como Noe la peskaera, ha compartido un truco para conseguir unos lomos limpios en apenas un minuto.

En su vídeo, explica paso a paso cómo abrir una pescada, nombre con el que también se conoce a la merluza, y separar la carne de la espina central. Además, recuerda que hay partes del pescado que no conviene desechar automáticamente, como las huevas y otras vísceras comestibles.

"Esto se come. Esto lo guardamos para fritos", explica mientras retira las tripas del pescado. La pescadera muestra así cómo aprovechar las huevas para freírlas, en lugar de tirarlas durante la limpieza, siempre que sean aptas para el consumo.

El primer paso consiste en retirar la cabeza, que puede reservarse para preparar un caldo junto con la espina central. Después, Noelia recomienda utilizar unas tijeras para cortar las aletas y los pequeños extremos que denomina coloquialmente "filitos".

Proceso paso a paso

A continuación, hay que abrir el pescado por la zona del vientre y realizar un corte longitudinal por encima de la línea que recorre su espina. Para esta operación, la pescadera aconseja utilizar un cuchillo bien afilado y trabajar poco a poco.

"Si el cuchillo corta, mejor", señala durante la demostración. El objetivo es separar la carne del esqueleto sin desperdiciar producto, siguiendo la forma de la espina, que no es completamente recta, sino que presenta una curvatura característica.

La técnica consiste en introducir la punta del cuchillo por debajo de la espina y deslizarla siguiendo su recorrido. Cuando la carne empieza a desprenderse, se puede levantar ligeramente el esqueleto y terminar de separar los lomos con ayuda de las manos.

Después, hay que repetir la operación por el otro lado hasta retirar la espina central entera. Noelia recomienda guardar tanto esta parte como la cabeza para preparar un caldo, por ejemplo, para un tradicional pescado en blanco.

Como último paso, aconseja quitar los pequeños restos oscuros que puedan quedar en los lomos. Así, la merluza estará lista para cocinar a la plancha, en la freidora de aire o al horno, con una limpieza que facilita su consumo.

La merluza también destaca por su composición nutricional. Según la información de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), este pescado blanco aporta proteínas y minerales como el fósforo, el potasio y el selenio, además de vitaminas del grupo B.

Su contenido en grasa es relativamente bajo y proporciona cantidades moderadas de ácidos grasos omega-3. Estos nutrientes participan en procesos relacionados con la función cardiovascular y el desarrollo del sistema nervioso, especialmente durante las primeras etapas de la vida.

Por su sabor suave, su versatilidad en la cocina y la facilidad para retirar sus espinas, la merluza puede ayudar a introducir el pescado en la alimentación infantil. Una limpieza cuidadosa, como la que enseña Noelia, permite aprovechar mejor sus lomos y preparar recetas adaptadas a toda la familia.