Fran, pescadero: "No comas atún, sino caballa porque tiene menos mercurio, más sabor y es más barata"

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LO ESENCIAL Las claves Fran Rodríguez, conocido en TikTok como 'El pescadero de Málaga', recomienda priorizar el consumo de caballa frente al de atún por sus mejores propiedades nutricionales. La caballa destaca por aportar más omega-3, más vitamina D y más sabor, además de tener un precio habitualmente más económico. Al ser un pescado de menor tamaño, la caballa acumula menos metales pesados como el mercurio en comparación con grandes depredadores como el atún.

El atún se ha convertido en una de las opciones habituales en la cesta de la compra, pero hay otro pescado azul que merece ganar protagonismo por sus propiedades nutricionales: la caballa. Así lo defiende Fran Rodríguez, pescadero malagueño conocido en TikTok como El pescadero de Málaga, que anima a sus seguidores a probar esta alternativa.

En uno de sus vídeos, el profesional cuestiona la popularidad del atún en conserva y reivindica las cualidades de este pescado. "Si comes atún, es por el marketing, porque la caballa es nutrición", sostiene al comienzo de su intervención, en la que destaca tanto su composición como su precio.

Según Fran, muchos consumidores eligen atún por costumbre, aunque considera que la caballa ofrece ventajas interesantes. "La caballa tiene más omega tres, menos mercurio, más vitamina D, más sabor. Normalmente es más barata", afirma el pescadero, que invita a cambiar los hábitos de compra y descubrir otras especies.

La caballa (Scomber scombrus) destaca por su contenido en grasas saludables y constituye, entre estos pescados azules, el mayor aporte de omega-3 después de la palometa. Estos ácidos grasos insaturados se relacionan con beneficios para la salud cardiovascular.

Su composición nutricional no se limita a estas grasas. La caballa también proporciona vitaminas, entre las que sobresalen la A y las del grupo B, además de minerales como el calcio, el fósforo y el magnesio. Por cada 100 gramos, aporta unas 150 calorías, de las cuales aproximadamente 10 gramos corresponden a grasas.

Menos mercurio

El pescadero también pone el foco en la presencia de mercurio, una cuestión relevante al comparar especies marinas. "El atún es un pescado más grande. Está arriba en la cadena trófica y acumula más metales pesados", explica Fran, que atribuye esta diferencia a factores biológicos.

La caballa también puede acumular mercurio, ya que es un pescado carnívoro. Sin embargo, su menor tamaño corporal hace que esta acumulación no represente el mismo problema que en especies más grandes, como el atún o el emperador.

Por eso, aunque conviene tener en cuenta las recomendaciones de consumo de pescado, la caballa constituye una alternativa que permite variar la dieta y aprovechar los nutrientes propios del pescado azul. Su sabor y su precio pueden ser otros argumentos para incorporarla a las comidas habituales.

Para identificarla, hay que fijarse en su cuerpo alargado, el morro puntiagudo y la piel lisa y brillante, de color azul verdoso. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que puede confundirse con el estornino, una especie similar, pero existen diferencias visibles entre ambas.

La caballa presenta líneas transversales en el lomo y los costados y la zona ventral plateados, mientras que el estornino tiene el vientre moteado. Fran resume su apuesta con una frase contundente: "El atún es costumbre y la caballa criterio".