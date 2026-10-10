Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe viajar con mascotas sin ventilación y climatización adecuadas

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LO ESENCIAL Las claves La Ley de Bienestar Animal prohíbe transportar mascotas en vehículos que no dispongan de un sistema de ventilación y climatización adecuado. Los animales deben contar con un espacio amplio acorde a su tamaño, evitando que viajen apretados o encajonados entre bultos. Durante los desplazamientos es obligatorio atender sus necesidades fisiológicas, ofreciendo agua, comida y paradas regulares para descansar. Se imponen medidas estrictas para vehículos estacionados con el fin de evitar golpes de calor y se prohíbe el envío de mascotas por mensajería convencional.

Si eres de los que considera a su perro o gato como un miembro más de la familia, seguro que te lo llevas de escapada a todas partes.

Compartir los viajes con ellos es increíble, pero, ¡ojo! Meter a tu peludo en el coche ya no es tan simple como abrir la puerta trasera, abrochar el arnés y arrancar.

La nueva Ley de Bienestar Animal ya está en pleno vigor en España, y ha introducido reglas muy estrictas sobre los desplazamientos con mascotas.

Ignorar estas normas no solo pone en peligro a tu mejor amigo, sino que puede costarte un buen disgusto legal.

El detalle que más dudas está generando es la exigencia térmica. Según el artículo 59 de la conocida Ley 7/2023, queda terminantemente prohibido transportar animales en cualquier vehículo que no disponga de un sistema de ventilación y climatización adecuado.

¿Qué significa esto en tu día? Básicamente, que tu coche debe garantizar una temperatura agradable y constante para el animal.

Si tu aire acondicionado está estropeado o pensabas que llevar a tu mascota en el maletero sin un buen flujo de aire fresco, piénsatelo dos veces. La ley exige mantenerlos siempre en su rango de confort.

La nueva Ley de Bienestar Animal

Pero la climatización no es la única novedad. Olvídate de los viajes donde el perro va encajonado entre bultos y maletas.

La normativa establece que deben disponer de un espacio amplio acorde a su tamaño para evitar el estrés y el hacinamiento.

Además, tu responsabilidad como tutor aumenta en ruta. Durante el trayecto, estás obligado por ley a cubrir todas sus necesidades fisiológicas.

Esto se traduce en llevar agua fresca siempre a mano, ofrecerle comida y realizar paradas regulares para que puedan estirar las patas y descansar.

Un punto crítico, y muy aplaudido por los veterinarios, es la regulación de los coches aparcados. El artículo 60 pone en el punto de mira a los dueños imprudentes: si el vehículo está estacionado, es obligatorio mantener las medidas de refrigeración.

El objetivo es erradicar para siempre los mortales golpes de calor.

Por último, la norma prohíbe tajantemente enviar animales por mensajería tradicional (exigiendo un transporte especializado) y endurece el control fronterizo, exigiendo vacunas al día y registro en menos de 72 horas.

Viajar con nuestros peludos sigue siendo una aventura maravillosa. Solo asegúrate de revisar el aire acondicionado, hacerles un buen sitio y disfrutar del trayecto con responsabilidad.